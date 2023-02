S moderními auty je spojen další dosud neznámý problém, části majitelů nebudou dobře fungovat nikdy včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to něco, čemu se majitelé dekádu dvě starých aut budou jen smát, „if a then” moderních aut ale zašla až tak daleko, že nejsou s to plně fungovat ani v místech, kde nelze parkovat dostatečně vodorovně nebo tam není dost teplo.

Chytrý telefon dnes vlastní kdekdo. Z vlastní zkušenosti tedy nejspíše víte, že pokud má dojít na aktualizaci operačního systému, je třeba dodržet jisté podmínky. Kupříkladu baterie přístroje musí být nabita na alespoň 50 procent, musí se tak stát v určitý čas či při připojení k určité datové síti. Jinak zkrátka modernizace neproběhne.

Z moderních aut se přitom začínají stávat mobily na kolech, a to s veškerými benefity i stinnými stránkami. Tak jako telefony vyžadují pravidelné online aktualizace softwaru, aby mohla pořádně fungovat, jinak nebudou s to nabídnout poslední nové funkce a vylepšení. Aby ale tyto aktualizace proběhly, je stejně jako u mobilů nutné dodržet určité podmínky. A ty jsou zde mnohem širší, než by člověka napadlo.

Na to, jak věci se v této oblasti mají, vhodně upozornila majitelka BMW i4, která si chtěla nechat aktualizovat palubní systém. Na takovou možnost vás samo auto upozorní a pokud používáte mobilní aplikaci spojenou s dotčeným vozem, hlášku o ní dostanete i touto cestou. Majitelka si tedy chtěla nechat vůz vylepšit, ale nedočkala se ničeho.

Na aktualizaci softwaru může totiž v případě BMW dojít pouze tehdy, kdy je baterie dostatečně nabitá - potřebujete více než asi 20procentní kapacitu. To lze pochopit. Zároveň je třeba vůz zcela vypnout a mít volič převodovky v pozici „P“, i to lze pochopit. Nesmí mít ani aktivovaná výstražná světla, to je podivnější, ale proč ne. Okolní teplota ovšem nesmí být nižší než -10 stupňů Celsia, což už zvedá obočí, neboť na spoustě míst není tepleji měsíce v kuse. Co je ale nejpikantnější, auto musí být zaparkováno v přibližně vodorovné pozici, což bude též pro některé majitele obtížně řešitelné.

Dotyčné se tak vůz neaktualizoval, neboť bydlí v kopcích. Na středovém displeji se jí tedy objevila hláška: „Cesta je příliš příkrá na to, aby mohlo dojít na zahájení instalace. Prosím, zaparkujte vůz ve vodorovné pozici.“ Těžko říci, jaký to má smysl, BMW si zřejmě není stoprocentně jisté, že se vůz po nebo při nebo po aktualizaci „nesplaší“ a nestane se něco, co nemá. Při stání v kopci pak mohlo dojít k náhlému rozjetí auta jakýmkoli směrem, což na rovině hrozí jen málo, pokud vůbec.

Buď jak buď, omezení jsou dost široká na to, aby pro některé majitele bylo v podstatě nemožné software aktualizovat a auto jim kvůli tomu obvykle nebude fungovat podle představ BMW. Anebo tomu tak bude jen jednou za hodně dlouhý čas. Je navíc poněkud hořce úsměvné, že jsou tyto problémy spojené právě s BMW, které se rozhodlo skrze takto aktualizovaný palubní systém zpoplatňovat pomalu cokoli, tedy třeba i vyhřívání sedadel. Něco takového přitom potřebujete hlavně v zimě. Ovšem zrovna v zimě nebude mnohde možné systém aktivovat.

Je jisté, že do určitých mantinelů se musí vejít i majitelé aut jiných značek, v tomto případě ale poprvé slyšíme o takto širokých omezeních s podobnými následky. Moderna může být fajn, aby ale lidé při takovém vývoji nakonec ještě se slzou oku nevzpomínali na návštěvy starých servisů, do kterých mohli zajet i s takřka prázdnou nádrží a kde jim při čekání nabídli kávu. Klidně i v kopcích.

Elektrické i4 sice můžete aktualizovat přes internet, ovšem pouze za podmínek, které je pro některé majitele obtížné splnit. Něco takového zní při choutkách BMW dost tragikomicky. Foto: BMW

In ‘sentences that would make your nan’s head explode’: I can’t update my car because I live on a hill pic.twitter.com/X0Jte5QYdG — Clare Eliza (@clare_eliza) January 29, 2023

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.