S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně

Italové by tomuto muži měli postavit pomník. A to nejen proto, že je to jejich velmi dobrý zákazník, který s auty značky dělá to, k čemu byla stvořena, ukazuje také jejich překvapivou výdrž. Se dvěma modely najezdil v relativně krátkém čase přes 600 tisíc km.

před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Ferrari

Italové by tomuto muži měli postavit pomník. A to nejen proto, že je to jejich velmi dobrý zákazník, který s auty značky dělá to, k čemu byla stvořena, ukazuje také jejich překvapivou výdrž. Se dvěma modely najezdil v relativně krátkém čase přes 600 tisíc km.

Spousta automobilových nadšenců sní o tom, jaké by to bylo jezdit každý den nějakým autem snů, typicky supersportem, nejlépe pak od některé ze slavných italských značek. Obvykle na to pochopitelně ani zdaleka nemají peníze, i pokud se ale někdo dostane do situace, kdy si takový sen může splnit, nakonec to stejně neudělá. A ze svého okolí znám podobných případů hned několik.

Pokud si vyděláte a vyděláváte slušné peníze, opravdu není těžké koupit si něco jako Ferrari nebo Lamborghini a jezdit s ním každý den, provozní náklady takový vozů ostatně nemusí být bůhvíjak nesnesitelné. Problémy jsou jinde - málokdo jezdí pořád sám či ve dvou a tři lidi už do „echt superportu” nenaložíte. Lidé také obvykle pracují a na podobná auta koukají lidé jako zákazníci či zaměstnanci skrz prsty. A i kdyby nic z toho nevadilo, stejně to není šikovné - začne vám vadit obsluhovat každou hloupou cestu vozem, do kterého nasedáte jak Josef Abrhám coby slavný vrchní do svého Velorexu, nemá rád rozbité silnice, příčné prahy, ostré terénní zlomy, špatně se s ním parkuje... I s velkým odhodláním to většina lidí nevydrží, takové BMW 5 obslouží běžné denní ježdění s větší ctí, komfortněji a ještě levněji.

O to víc musíme ocenit to, co dělá jeden z japonských majitelů několika Ferrari. Říká si Tetsuya Nagae a momentálně se o něm zhusta mluví na Redditu. Proč? Vlastně je to jednoduché - v roce 2011 si koupil nové Ferrari 458 Italia, se kterým jezdím od té doby dělá v podstatě jen jednu věc - řídí ho. A když ho zrovna neřídí, poctivě ho servisuje v autorizovaných dílnách Ferrari bez jakýchkoli kompromisů. Výsledek? Sama automobilka říká, že „stvořil” nejvíc ojeté Ferrari na světě, o kterém má firma ponětí.

Teď si možná řeknete, že k tomu nebylo u Ferrari třeba moc. A skutečně je to méně, než by bylo třeba na takový Mercedes, úplně málo to ale stejně není. Za čtrnáct let najel majitel se svým Ferrari 458 Italia celých 390 123 kilometrů. To znamená skoro 28 tisíc km za rok a v průměru kolem 75 km den co den. To už není legrace, všechny navíc najel právě majitel, s autem prostě jezdí jako s kterýmkoli jiným.

Už to si zaslouží uctivou poklonu, ale není to vše. Tetsuya má ještě jednu 458, tentokrát ve verzi Speciale s výkonem zvýšeným na 605 koní a dalšími úpravami hmotnosti či aerodynamiky. Tak to si nechává „na lepší”? V podstatě ano, i tak s ním najel přes 230 tisíc km od roku 2014. Přes 230 tisíc km za 11 let ve Speciale? Je těžké to komentovat bez nějakých obdivných vulgarit.

Když se to sečte, jen s těmito dvěma Ferrari najel majitel přes 600 tisíc km za míň jak dekádu a půl, to už je trochu diagnóza. Ale pěkná, co říkáte?


S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně - 1 - Ferrari 458 Italia 390 tkm a 458 Speciale 230 tkm jeden majitel 2025 ilu 01S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně - 2 - Ferrari 458 Italia 390 tkm a 458 Speciale 230 tkm jeden majitel 2025 ilu 02S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně - 3 - Ferrari 458 Italia 390 tkm a 458 Speciale 230 tkm jeden majitel 2025 ilu 03
Přes 390 tisíc km ve Ferrari 458 Italia... Ilustrační foto: Ferrari

S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně - 4 - Ferrari 458 Italia 390 tkm a 458 Speciale 230 tkm jeden majitel 2025 ilu 04S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně - 5 - Ferrari 458 Italia 390 tkm a 458 Speciale 230 tkm jeden majitel 2025 ilu 05S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně - 6 - Ferrari 458 Italia 390 tkm a 458 Speciale 230 tkm jeden majitel 2025 ilu 06
...a k tomu přes 230 tisíc ve verzi Speciale najel jejich jediný japonský majitel za asi 13 let v průměrů. A jezdí s nimi dál. To už je vážně na hlavu... Ilustrační foto: Ferrari

A high mile 458 Italia with 242411 miles owned by a gentleman named Tetsuya Nagae who’s owned it since taking delivery in 2011.
by inFerrari

Zdroje: Reddit, Ferrari

Petr Miler

