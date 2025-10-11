S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně
Petr MilerItalové by tomuto muži měli postavit pomník. A to nejen proto, že je to jejich velmi dobrý zákazník, který s auty značky dělá to, k čemu byla stvořena, ukazuje také jejich překvapivou výdrž. Se dvěma modely najezdil v relativně krátkém čase přes 600 tisíc km.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
S nejvíc ojetým Ferrari na světě pořád jezdí jeho první majitel. A má ještě jedno, se kterým zachází podobně
před 6 hodinami | Petr Miler
Italové by tomuto muži měli postavit pomník. A to nejen proto, že je to jejich velmi dobrý zákazník, který s auty značky dělá to, k čemu byla stvořena, ukazuje také jejich překvapivou výdrž. Se dvěma modely najezdil v relativně krátkém čase přes 600 tisíc km.
Spousta automobilových nadšenců sní o tom, jaké by to bylo jezdit každý den nějakým autem snů, typicky supersportem, nejlépe pak od některé ze slavných italských značek. Obvykle na to pochopitelně ani zdaleka nemají peníze, i pokud se ale někdo dostane do situace, kdy si takový sen může splnit, nakonec to stejně neudělá. A ze svého okolí znám podobných případů hned několik.
Pokud si vyděláte a vyděláváte slušné peníze, opravdu není těžké koupit si něco jako Ferrari nebo Lamborghini a jezdit s ním každý den, provozní náklady takový vozů ostatně nemusí být bůhvíjak nesnesitelné. Problémy jsou jinde - málokdo jezdí pořád sám či ve dvou a tři lidi už do „echt superportu” nenaložíte. Lidé také obvykle pracují a na podobná auta koukají lidé jako zákazníci či zaměstnanci skrz prsty. A i kdyby nic z toho nevadilo, stejně to není šikovné - začne vám vadit obsluhovat každou hloupou cestu vozem, do kterého nasedáte jak Josef Abrhám coby slavný vrchní do svého Velorexu, nemá rád rozbité silnice, příčné prahy, ostré terénní zlomy, špatně se s ním parkuje... I s velkým odhodláním to většina lidí nevydrží, takové BMW 5 obslouží běžné denní ježdění s větší ctí, komfortněji a ještě levněji.
O to víc musíme ocenit to, co dělá jeden z japonských majitelů několika Ferrari. Říká si Tetsuya Nagae a momentálně se o něm zhusta mluví na Redditu. Proč? Vlastně je to jednoduché - v roce 2011 si koupil nové Ferrari 458 Italia, se kterým jezdím od té doby dělá v podstatě jen jednu věc - řídí ho. A když ho zrovna neřídí, poctivě ho servisuje v autorizovaných dílnách Ferrari bez jakýchkoli kompromisů. Výsledek? Sama automobilka říká, že „stvořil” nejvíc ojeté Ferrari na světě, o kterém má firma ponětí.
Teď si možná řeknete, že k tomu nebylo u Ferrari třeba moc. A skutečně je to méně, než by bylo třeba na takový Mercedes, úplně málo to ale stejně není. Za čtrnáct let najel majitel se svým Ferrari 458 Italia celých 390 123 kilometrů. To znamená skoro 28 tisíc km za rok a v průměru kolem 75 km den co den. To už není legrace, všechny navíc najel právě majitel, s autem prostě jezdí jako s kterýmkoli jiným.
Už to si zaslouží uctivou poklonu, ale není to vše. Tetsuya má ještě jednu 458, tentokrát ve verzi Speciale s výkonem zvýšeným na 605 koní a dalšími úpravami hmotnosti či aerodynamiky. Tak to si nechává „na lepší”? V podstatě ano, i tak s ním najel přes 230 tisíc km od roku 2014. Přes 230 tisíc km za 11 let ve Speciale? Je těžké to komentovat bez nějakých obdivných vulgarit.
Když se to sečte, jen s těmito dvěma Ferrari najel majitel přes 600 tisíc km za míň jak dekádu a půl, to už je trochu diagnóza. Ale pěkná, co říkáte?
Přes 390 tisíc km ve Ferrari 458 Italia... Ilustrační foto: Ferrari
...a k tomu přes 230 tisíc ve verzi Speciale najel jejich jediný japonský majitel za asi 13 let v průměrů. A jezdí s nimi dál. To už je vážně na hlavu... Ilustrační foto: Ferrari
A high mile 458 Italia with 242411 miles owned by a gentleman named Tetsuya Nagae who’s owned it since taking delivery in 2011.
by inFerrari
Zdroje: Reddit, Ferrari
Bleskovky
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
před 10 hodinami
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
9.10.2025
- Nový Duster se začne prodávat i jako Nissan s neobvyklým jménem. Dacii zastíní nejen image, bude i podstatně levnější
9.10.2025
Nejčtenější články
- Čínský výrobce vysavačů nepřeháněl, když říkal, že postaví své vlastní Bugatti, jen rychlejší. Ukázal první fotky
11.9.2025
- Když už, tak už: Ford ohlásil svou už 110. letošní svolávací akci. Týká se skoro 1,5 milionu aut, firma o problému ví už 10 let
11.9.2025
- Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
11.9.2025
- Muselo to přijít: Škoda zvažuje, jestli zařízne spíš Octavii, nebo skončí Superb
11.9.2025
- Audi zařízlo svůj ostrý elektrický kombík, konečně chápe, že takové auto nikdo nechtěl a nechce
12.9.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva