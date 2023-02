Sama EU nechtěně odhalila největší lež, která provází elektrická auta před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Člověk nepotřebuje víc než základní technické a ekonomické znalosti, aby na to přišel sám. I pokud jimi ale nedisponujete, stačí obyčejný selský rozum, abyste se reality dovtípili ze samotných kroků EU.

Elektrická auta jsou nám už léta prezentována jako superiorní řešení, které by spalovací vozy strčilo tak jako tak do kapsy. Jen je třeba mu trochu pomoci. Dá se to tak vnímat, elektrický pohon má spoustu výhod, kterou spalovací vozy nejsou s to napodobit, má ale také jednu kritickou bolístku v podobě akumulátorů. Ty jej při současných i jakkoli dohledně budoucích technických možnostech činí naprosto nekonkurenceschopným kvůli jejich energetické hustotě (řekněme velikosti a hmotnosti vzhledem k množství uchované energie), limitům dobíjení, životnosti, ceně...

Že se to všechno jednou vyřeší? Možná. Až se to stane, křičme: „Pokrok!” Do té doby je třeba trvat na tom, že nařizování takových aut je nesmysl a budeme všemi dostupnými cestami bojovat proti tomu, aby se z drahého a špatného řešení stalo to jediné možné. Na tak klíčovém poli - z hlediska fungování společnosti i ekonomiky - je více než kde jinde třeba trvat na zachování přirozeného pokroku a soutěžení různých alternativ, které nám jako jediné dají to skutečně nejlepší možné řešení ve vší komplexitě.

Lidé ideologicky zažraní do tlačení elektromobility budou oponovat, že elektrické auto vedle spalovacího je něco LED svítilna vedle klasické žárovky, ale to je z výše zmíněných důvodů ta největší lež, která elektrická auta provází. A je skoro tragikomické, že to sama EU svými posledními kroky přiznává.

Tento týden bylo Evropským parlamentem nepřekvapivě schváleno cosi, co má sloužit jako nepřímý zákaz spalovacích motorů v nových autech od roku 2035. Stačí se ale podívat na detaily zmíněného záměru, abyste pochopili, že role LED a žárovek se tu poněkud otočily. EU totiž připouští i časově neomezenou legální výrobu a prodej spalovacích aut i po tomto datu ze strany automobilek, které vyrábí maximálně 1 000 nových vozů za rok.

Do takových limitů se vejde pouze „creme de la creme” evropských výrobců, značky jako Bugatti, Koenigsegg nebo Pagani. Tedy výrobci těch opravdu největších automobilových „střel”, hyperaut, vozů, kde cena nehraje skoro žádnou roli, neboť jejich kupci za to nejlepší na světě zaplatí 40 milionů korun stejně jako 80. A zrovna tady má elektromobilita dostat výjimku? Co to asi říká?

Pokud by elektrický pohon byl tím lepším, tyhle značky jej používají už dávno. Nemusí je trápit, že baterky stojí hodně a že za 8 let jsou kaput, jejich zákazníkům by to bylo úplně ukradené. V ceně těchto vozů by podobná položka stála drobné, je to svět, kde nejlepší bere vše. Bugatti za 100 milionů nebo za 110 milionů? Koho to zajímá, tahle auta kupují lidé, kteří si pětitisícovkou mohou vytírat zadnici a jejich život to nijak nezmění.

Zrovna tyto značky se ale do elektromobility pouštějí jako poslední a nyní to dokonce nemusí dělat vůbec. A rádi toho využijí. Proč, když dělají to nejlepší a elektromobilita je prý nejlepší? No protože není a vědí to nejen oni, ale dokonce i politici, kteří nechtějí takové podniky pohřbít jen kvůli... Kvůli čemu vlastně? Celá nařízená elektromobilita je takový nesmysl, že už člověk ztrácí představu i o zamýšlených dopadech.

Takže Škoda bude brzy vyrábět lepší auta než Bugatti, protože to nebude muset elektrifikovat úplně vše? To dává velký smysl, že? Samy předpisy EU odhalují, jak moc lživá jsou tvrzení o tom, že spalovací motory jsou inferiorní řešení. Proč by na nich pak měly ty nejexkluzivnější značky bazírovat? Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

Petr Miler

