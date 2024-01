Sen o levném provozu elektromobilů se rozpadá, majitelé platí za pojištění dvakrát víc než lidé se spalovacími auty. A nůžky se dál rozevírají před 3 hodinami | Petr Miler

I dotační lež má krátké nohy a uteče jen tak daleko, jak jí přerozdělování dovolí. Intristicky drahé elektromobily se s realitou nákladů na svou existenci potkávají třeba při platbách pojistného.

Ekonomie není fyzika nebo matematika, není to exaktní věda, pořád je to ale věda, nejde o žádné věštění z křišťálové koule. Popisuje tedy řadu mechanismů, které jsou ve svých základech pevně dané. A pokoušet se je ohnout ve prospěch toho, kdo je ohýbat chce, ve výsledku skončí stejně jako pokus tvrdit, že 1+1 nemusí být 2, popř. že zákon zachování energie přestal platit.

Proto také léta varujeme před potenciálně velmi devastujícími dopady pokusů protežovat méně efektivní řešení na úkor těch efektivnějších. Přesně to se děje s vnucováním elektrických aut, která jsou dražší, hůře použitelná, mají kratší životnost atd., což je ve výsledku ekonomicky problematické jak pro ty, kteří je mají vyrábět, tak pro ty, kteří je mají používat.

Být rozdíly v klíčových aspektech obou typů aut drobné, snad by ještě bylo možné se záminkou konání nějakého většího dobra jedno uměle preferovat bez dalekosáhlých dopadů. Ale ono to tak není, zejména cenově a uživatelsky dělí elektrická a spalovací auta světelné roky a pokus to zastřít dotacemi a dalšími formami přerozdělováním je tak problematické, že se to strůjcům těchto mechanismů vrátí i s úroky. Poškozuje to spotřebitele, poškozuje to výrobce a následky sekundárních dopadů zmíněného na ekonomiku jsou potenciálně nezměrné.

Obvykle se bavíme o dopadech dlouhodobých, které připomene už více jak 40letá éra komunismu v Československu. Také komunisté to patrně „mysleli dobře”, jejich způsob řízení ekonomiky stál mimo jiné na dotacích a dalších formách přerozdělování, které preferovaly to, co si stát přál, aby fungovalo, před tím, co skutečně funkční bylo. Krátkodobě to bylo udržitelné, dlouhodobě ne - socialistické řízení ekonomiky se vyčerpalo a komunisté byli nakonec snad i rádi, že řízení dotčených zemí někdo vzal za ně a vše postupně vrátil k normálu.

Dnes nežijeme v komunismu, zásahy shůry do ekonomiky jsou ale znovu čím dál intenzivnější. Nejen díky výše popsané zkušenosti víme, že to dlouhodobě nebude fungovat, že se to znovu obdobným způsobem vyčerpá, protože ekonomickou realitu nelze popírat donekonečna. Kdy to dostihne celou EU, je otázkou. Jak některé dílčí pokusy ohnout realitu ve prospěch neefektivních řešení dopadají, ale dobře vidíme už dnes.

Mohli bychom zabrousit do jiných oborů, ale zůstaneme u aut, kterým rozumíme. V jejich případě se dnes elektromobily na papíře nezdají být zase o tolik horším řešením - připlatíte si pár set tisíc a dostanete sice hůře použitelný vůz, pokud ale nejezdíte dálky a neděláte si iluzi, že s takovým vozem budete s lehkostí obsluhovat impulzivní cesty na Riviéru, můžete s ním docela dobře vyžít. Ale je aspoň toto pravda? Anebo je i to jen narůžovo přemalovaný obrázek mnohem černější reality?

Pravdou je bohužel to druhé - EU se musela přetrhnout, aby elektromobily dostala aspoň do pozice, ve které dnes jsou, všechny Evropany to na jejich přímé i nepřímé podpoře stálo peníze, jejichž kvantum si ani nedovolíme odhadovat - i miliardy tu budou kapkou v moři. Přesto se nejeví být výhrou a majitele, kteří se rozhodli místo racionality vsadit na regulace, to už nyní vytrestává. Jen k takovému závěru lze dojít na základě rešerše zjištění Bloombergu, podle nichž ceny pojistného ani zdaleka neodpovídají tomu, co v oboru běžné. A situace je stále horší.

Bloomberg vychází z dat britské firmy Howden Group Holdings, což je relevantnější pohled, než se může zdát. Ve Velké Británii totiž elektromobily dosáhly už poměrně značného rozšíření, což pojišťováním bere možnost „hrát zelené hry”. Spousta firem z různých oborů se rozhodla v posledních letech chovat v oblasti elektromobility iracionálně a obvyklou ekonomickou matematiku s nimi spojenou popírat z marketingových důvodů.

Věříme, že i v Česku pořád seženete na elektromobil levné pojištění, protože je „in” být na elektrická auta „hodný” a na oko podporovat jejich rozmach. Něco takového je ale možné jen tehdy, když pojistíte jedno elektrické auto z tisíce a může vám být jako pojišťovně celkem jedno, jak drahé budou případné opravy apod. Od určité penetrace takových aut ale nic podobného není rozumně možné a ke slovu přichází obvyklá pojistná matematika, neboť jakákoli jiná by mohla ohrožovat samotnou existenci pojišťovny.

Také díky tomu se v Británii rychle ukazuje, jak vysoké ceny pojištění elektrických aut musí být. Nemusí pochopitelně jít jen o eliminaci marketingové přetvářky, v některých případech pojišťovny přiznávají, že až postupem času poznávají, kolik peněz je pojišťování elektrických aut reálně stojí. Těžko opravitelné baterie, vyšší četnost nehod, vysoké škody i z drobných karambolů, dlouhé doby oprav nebo vysoký pokles hodnoty elektrických aut jsou podle pojišťoven hlavními viníky vysokých a rychle rostoucích cen pojistného.

Podle pojistitelů jsou tak opravy následků srovnatelných nehod elektromobilů v průměru o 35 procent dražší než u vozů se spalovacími motory. Průměrné pojistné elektromobilu se tak ke konci roku 2023 vyšplhalo v Británii v průměru na 1 344 GBP, což je asi 39 tisíc Kč. Jde o přibližně dvojnásobek sumy spojené se spalovacími auty a o masivních 50 procent vyšší číslo než o rok dříve. „Prodlužuje se délka oprav, rostou náklady na díly a je tu vyšší pravděpodobnosti totální škody, protože zůstatkové hodnoty elektromobilů jsou v tuto chvíli obzvláště nízké,“ říká k věci Carl Shuker, šéf Howden Group Holding pro Velkou Británii a Irsko.

Průměrná cena pojistného - jakkoli je ve srovnání se spalovacími vozy násobně vyšší - nemusí znít až tak dramaticky, konkrétní příklady ale ano. Například pojistit Teslu Model Y, prakticky jediný opravdu dobře prodávaný elektromobil ve Velké Británii, nyní majitele běžně vyjde na 4 až 5 tisíc liber za rok, tedy asi 116 až 145 tisíc korun. To je snadno dokonce třikrát víc než u srovnatelného spalovacího auta. České sazby pojistného budou nižší, cena samotného auta je ale v Británii podobná - u nás stojí Model Y od 1 045 000 Kč, za kanálem La Manche je to od 44 990 GBP, tedy asi 1,3 milionu Kč. Zaplatit klidně desetinu ceny vozu ročně jen na jeho pojistném je bláznivé.

Jak je možné, že obvyklá pojistná matematika najednou jako by nefungovala? Důvodů je víc, těmi hlavními ale jsou, že ani současné vysoké ceny elektromobilů nejsou reálné. A jejich samotný nástup není reakcí na obvykle komplexní požadavky trhu. Zákazník nikdy neřekne něco jako: „Chci elektromobil a nazdar,” tak může „jednat” jen politické nařízení. Zákazník chce vždy komplexně co nejlepší řešení z krátko- i dlouhodobého hlediska a je mu celkem jedno, co jej technicky zajistí.

Kdyby elektromobily nebyly vynucovány, automobilky by je na trh v takové míře netlačily mj. kvůli tomu, že moc dobře ví, že je začnou dohánět dlouhodobé ceny vlastnictví dané zejména jejich relativně krátkou životností. Tady to najednou nehraje roli a chvíli to lze zastírat - při výrobě se to nepozná, při prodeji se to nepozná, postupem času se na to ale přijde a do cen pojištění se to propíše. Protože - jak uvedl už citovaný Carl Shuker - třeba nízké zůstatkové hodnoty a z nich vyplývající větší četnost totálních škod způsobí pojišťovnám náklady, které někdo musí zaplatit.

Problém je ale také v tom, že současné ceny elektromobilů (jakkoli jsou pořád vysoké) jsou výsledkem masivního přerozdělování a nikdo vlastně už není schopen říci, kolik tyto vozy reálně stojí, nedá se to spočítat. I Tesla v Evropě nebo v USA vydělává miliardy na přeprodeji jakýchsi emisních povolenek, díky nimž pak může ceny aut uzpůsobovat tomu, že jsou nepřímo dotované částí cen zaplacených při koupi spalovacích vozů jiných značek.

V záplavě podobných mechanismů se tedy reálná cena ztratí resp. se její část přesune jinam, ale opravy ani pojištění nikdo nedotuje, a tak je nikdo ani neschová. Proto také tudy vychází realita najevo, tady už dotace nejsou a reálné ceny nezbývá než zaplatit těm, kteří podlehli iluzi o udržitelnosti přerozdělování - pojištění elektromobilů jim majitelé jiných aut ani nikdo jiný dotovat nebude, jakmile tato auta dosáhnou určité míry rozšíření. Přesně tak je tomu dnes ve Spojeném království.

Rada na závěr tak musí být obvyklá: Používejte vlastní rozum a volte skutečně efektivní řešení, vždy a všude. Pokud něco potřebuje dotovat, není to dostatečně dobré, není to dostatečně konkurenceschopné, není to tedy efektivní a nezaslouží si to vaši přízeň, takhle jednoduché to je. Realita existenční mizérie takové věci někde dříve nebo později praskne. A bude to na váš účet, protože „udotovat” lež opaku na všech úrovních prostě není reálně možné.

Nová Tesla Model Y ani v Británii nemusí stát víc jak 1,3 milionu Kč, klidně 10 procent její ceny ale můžete zaplatit na ročním pojistném. Proč? Protože ani současné vysoké ceny elektrických aut nereflektují skutečné ceny, protože komplexní neefektivita jejich provozu byla zastřena dogmaticky motivovanými kroky učiněnými v jejich prospěch od zeleného stolu. Foto: Tesla

