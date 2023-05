Situace na trhu ojetin nedává prostor k radosti, máme čerstvá data z Česka i Německa včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud máte zájem o pořízení ojetého automobilu a čekáte na ten správný čas, už pár let se zdá, že „včera bylo pozdě” je nejpřesnějším shrnutím situace. A ani aktuální situace nedává mnoho prostoru k optimismu, zejména v případě levnějších „normálních” aut.

Nemastné a neslané snahy potlačit českou inflaci už začínají být ryze k pláči. Chování České národní banky nahrává hlavně dovozcům a jednání vlády tomu, aby se inflace nadále držela na rekordních úrovních. Česko má za první letošní kvartál historicky nejvyšší schodek státního rozpočtu, a tak vskutku není divu, že se „pyšníme” jednou z nejvyšších inflací v celé Evropě. Cenová hladina byla totiž v březnu o 15 procent výše než loni ve stejném období, což sice ve srovnání s únorem představuje pokles o 1,7 procentního bodu, nicméně pořád je to extrémně vysoké číslo. A ve srovnání s takovým Německem jsme na tom opravdu bídně. U našich sousedů totiž inflace klesla z 8,7 na 7 procent. Není tak překvapivé, že nejen polovina českého pohraničí dnes jezdí nakupovat do zahraničí.

Pro nás jsou pochopitelně podstatná hlavně auta. Věnovat se nyní budeme těm ojetým, pro zájemce z české kotliny ale znovu nemáme dobrou zprávu. Dle společnosti Cebia totiž jejich průměrná cena vzrostla na 299 tisíc korun. Na počátku loňského roku se přitom ojetiny prodávaly v průměru za 272 tisíc Kč, během dalších měsíců pak došlo k nárůstu na 287 tisíc korun. Experti přitom tehdy uváděli, že jde o bod obratu a dále již bude docházet ke zlevňování. To se ale očividně nestalo.

Jak informace Cebie dále uvádí, lidé mají největší zájem o ojetiny pohybující se mezi 150 a 200 tisíci Kč. Právě v těchto kategoriích nicméně dochází k největšímu růstu. Podobně jsou na tom Němci, kde ceny nejpopulárnějších aut z druhé ruky meziročně vzrostly o zhruba 30 procent. Tamní experti pak rovněž mluví o vrcholu, stejně jako o návratu slev. Jenže může k něčemu takovému doopravdy dojít? Až tak úplně to nevypadá, i ona sedmiprocentní inflace je totiž na Němce příliš.

Roli hraje spousta faktorů - nejen nárůst cen nových aut, ale také jejich horší dostupnost. Zejména na ty modely, po kterých lidé skutečně touží (tedy levnější a spalovací) se čeká neúměrně dlouho. Mnozí proto místo do showroomů s novými vozy míří do autobazarů, kde zvyšují poptávku, což ceny žene nahoru. V průzkumu společnosti YouGov Deutschland 27 procent lidí uvedlo, že v brzké době chystá koupi ojetiny, 38 procent pak jde po nejnižší ceně. To jsou znovu rekordní čísla.

Jaký tedy bude další vývoj? Snad jen případě drahých SUV, jejichž ojetiny zaplavily trh, lze skutečně čekat pád. V tomto ohledu je nabídka opravdu značná, poptávka však právě kvůli vyšším životním nákladům začala klesat. Lidé místo toho míří k levnějším ojetinám, což pro změnu jejich ceny žene nahoru. Jelikož navíc výrobci začínají tlačit na elektromobilitu, nedá se předpokládat, že by tomu do budoucna tomu bylo jinak. Čím méně spalovacích aut se totiž bude na trh s ojetými vozy dostávat, tím větší o ně bude zájem.

Bateriová auta z druhé ruky oproti tomu prakticky netáhnou. V Česku má takový pohon jen každá 120. prodaná ojetina, nebavíme se tedy ani o jednom procentu. V případě Němců odmítá o takovém ojetém autě stále více lidí byť jen uvažovat. Politici přitom na rozšíření elektromobility skrze ojetiny v nemalé míře spoléhali, jenže podobně jako u nových aut, kde zájem o ně táhly pouze velkorysé dotace, se přepočítali. Jediné, nač dál reálně dochází, je stárnutí vozových parků a stále vyšší ceny nových i ojetých aut na tom mají hlavní zásluhu.

Škoda Octavia je i nadále v Česku nejžádanější ojetinou. V prvním čtvrtletí dokonce její podíl na celkových registracích vzrostl z 8,8 na 9,5 procenta. To se pochopitelně projevuje také na cenách. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild, Cebia

Petr Prokopec

