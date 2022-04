Situace na trhu s ojetými auty se začíná měnit, expert radí nekupovat teď nic před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Máme za sebou docela šílené období růst cen ojetých aut, které zdánlivě nebere konce - i při rekordních cifrách požadovaných za mnohdy nezajímavé vozy trh dlouho působil „vyluxovaně”. Situace se ale začíná měnit. První signály přichází z USA, Evropa obvykle následuje.

Za uplynulý rok jsme v případě nových i ojetých aut mohli počítat snad jen s jedinou jistotou - růstem cen. Tento trend v posledních měsících zpomalil, nikam ale nezmizel. Stojí za tím trhliny v dodavatelských řetězcích, kvůli nimž se mnohé komponenty staly nedostatkovými. Konflikt na Ukrajině pak vyhnal do nebeských výšin ceny kde čeho, což je pro výrobce hned dvojitá pohroma.

I když jsou to všechno relevantní důvody, které automobilkám dávají prostor ke zdražování nových aut (což se prakticky okamžitě projevuje i na trhu s ojetinami), pořád platí jedno. Na trhu vládne zákazník a pokud ten přestane kupovat, ceny nahoru nepoletí, protože i firmy budou rády za prodeje aut se ztrátou než sklady plné neprodejných vozů. A to znovu začne mít vliv i na trh s ojetinami.

K aktuálnímu dění se nyní vyjádřil Mike Manley, kterého si možná pamatujete jako šéfa severoamerické části koncernu Stellantis. Ještě předtím pak dokonce zastával nejvyšší post v FCA, který krátce před svou smrtí uvolnil Sergio Marchionne. Dnes je Manley šéfem společnosti AutoNation, která je největším americkým prodejcem nových i ojetých aut. Spadá pod ni totiž více než 300 poboček, skrze které jen za první letošní kvartál prodala vozy za 6,75 miliardy dolarů (cca 152 mld. Kč), což je o 14,4 % více než před rokem.

Manley v reakci na obchodní výsledky, které čítají i čistý zisk 362,1 milionu dolarů (8,17 mld. Kč), uvedl, že zájem o nová či ojetá auta je nadále velký. „Obor je stále v situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku. Máme tak zákazníky na vše, co naskladníme.“ Podobně pak zareagovala Tina Miller, finanční šéfka společnosti Lithia Motors, jenž taktéž patří mezi největší americké řetězce. Dle ní přitom zájem roste i navzdory polovičnímu zvýšení měsíčních splátek. Jenže tohle může být vrchol, ze kterého už lze jen klesat - průměrné ceny v posledních týdnech stagnují či mírně klesají a někteří už se potýkají i s problémy.

Zajímavý jsou v tomto kontextu výsledky firmy Carvana, dalšího giganta na poli s ojetinami. Ten totiž za první kvartál spadl do ztráty, a to vyšší, než se původně očekávalo. Na to v souvislosti s úspěchem AutoNation a Lithia Motors okamžitě zareagovaly finanční trhy, které poslaly hodnotu společnosti o 24 procent dolů. Posléze pak sice došlo na jistou korekci, nicméně původní úrovně již dosaženo nebylo. Ukázalo se totiž, že Carvana vsadila na trochu jiný vývoj, který letošní dění nekopíruje. A to je i do budoucna varovné.

Firma oznámila, že obecně připravuje své obchodní plány s 6- až 12měsíčním předstihem. Jednoduše tak vycházela z loňského zájmu, kdy se jí dařilo udat prakticky cokoli a za jakoukoli cenu. Nakoupila tedy spoustu aut s vidinou rychlého prodeje i zisku. Poptávka už ale tak žhavá není a nepomáhají jí ani rostoucí ceny pohonných hmot a dalších životních nákladů. Vzrostla tak ekonomická nejistota, lidé začali o nákupu auta přece jen více přemýšlet a někteří došli k závěru, že nákup odloží.

Skutečně se tedy zdá, že období zdánlivě nekonečného růstu končí. Ostatně nic nemůže růst donekonečna a alespoň částečně restriktivní politiky centrálních bank začínají poptávku po všem možném ochlazovat. Své k věci tak řekl i Scotty Kilmer, slavný americký mechanik a expert na ojetiny všeho druhu, který radí v tuto chvíli z ojetin nekupovat nic. Jejich ceny vystoupaly často nad ceny nových aut, což je absurdní - Kilmer tak radí počkat si na nový vůz, nebo prostě jen čekat, trh se i podle něj ochladí.

Evropa není ve stejné situaci, dění na Ukrajině má bezprostřednější vliv a Evropská centrální banka ve výše zmíněném stále nedělá téměř nic. Obvykle jsme ale svědky toho, že trend, který se projeví v USA, s menším odstupem dorazí i do Evropy. Ani tady nejsou a nebudou peníze na nekonečný růst cen všeho a za nás bychom si vsadili na to, že poptávka po ojetinách začne citelně klesat v horizontu tří až šesti měsíců. Hlavu na špalek za to nedáme, situace je velmi nevyzpytatelná, hlavní slovo ale nakonec budeme mít my všichni. Dokud někomu budeme za to či ono vyšší ceny dávat, bude je zvyšovat. Jakmile se to dít přestane, slevy budou bez ohledu na cokoli dalšího nevyhnutelné.

Situace v Evropě se nejspíše bude měnit s menším časovým odstupem, v USA už ale jsou patrné znaky ochlazování trhu s ojetinami - ceny stagnují, někteří velcí prodejci už mají problémy „udat” vše. Ani u nás ceny ojetin nemohou růst donekonečna. Ilustrační foto: Škoda Auto

Petr Prokopec

