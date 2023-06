Škoda Fabia Combi po násilné smrti zraje jako víno, ojetá stojí skoro stejně jako nová před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Po Fabii Combi kvůli jejím kvalitám toužila řada lidí, přesto byl její život násilně ukončen. Fronty tak nově stojí před autobazary, což se pochopitelně odráží i na cenách dostupných kombíků.

Škoda Fabia Combi je přesně tím vozem, který na sto procent potvrzuje, že zákazníci již nehrají u automobilek první housle. A ta mladoboleslavská není výjimkou. Nabídka se dnes upravuje v prvé řadě tak, aby odpovídala politickým nařízením. A jakkoli to zní nesmyslně, z hlediska aktuálních pravidel se 4 257 milimetrů dlouhý vůz stal pro Škodu potenciální noční můrou. Proč, když ve finále byl k mání pouze s litrovým třiválcem, jenž přišel na svět jen kvůli snížení emisí? Protože by musel být levný, aby se vůbec prodával, a současně vyhovět všem nařízením, aby se prodávat mohl. Což je kombinace, která výrobce skutečně děsí, neboť může vést k prodělkům.

Ti tak dají raději přednost několikatunovým elektrickým monstrům za miliony korun - sice jich prodají zlomek, ale prodělají na nich stěží, zvláště když jsou dotovány horem dolem. Děje se tak s údajnou snahou pomoci přírodě, ale komu tohle může pomoci? S onou litrovou jednotkou Fabia Combi vážila 1 257 kilogramů, a to včetně řidiče a veškerých náplní. Znamená to, že byla lehčí než samotné baterie elektrického Hummeru a vážila asi o tunu méně než elektrický Enyaq. Je to tak nepochybně násobně efektivnější auto, normy ale realita nezajímá, a tak se Škoda dostala do složité situace, ze které vybruslila tak, že malý kombík raději zabila.

Protože výroba skončila již loni v listopadu a skladové zásoby v této chvíli už neexistují, musíte pro malého praktika pouze do bazarů. Ceny v nich startují na zhruba 100 tisících korun, což se nezdá být přemrštěnou sumou. Je nicméně třeba dodat, že je doprovází obrovský nájezd často přesahující metu 300 tisíc kilometrů. Jakmile ale chcete maximálně třetinu, jste již rázem někde okolo 200 000 Kč. A ve chvíli, kdy zatoužíte po variantě po faceliftu, který přišel v roce 2019, vyjde vás tohle auto na čtvrt milionu korun.

Ojetá Fabia Combi tak pomalu neztrácí na ceně, ostatně loni jako zcela nová startovala na 359 900 Kč. Naši němečtí kolegové proklepli exemplář z března 2022, který měl najeto jen 10 804 km. Nabízen je pak za 14 850 Eur (cca 353 tisíc Kč), přičemž na slevu lze rovnou zapomenout. Zájem o vůz nikam nezmizel, za čímž stojí i fakt, že přes kompaktní rozměry vůz pobere do zavazadelníku 530 litrů, resp. až 1 395 při sklopení sedadel.

Je se čeho obávat? U raných vozů osazených automatem dochází velmi často na typický projev dvouspojkové převodovky DSG, tedy na poněkud trhavé řazení. Kromě toho kritika majitelů míří také na multimediální systém, konkrétně pak na funkci Mirrorlink, jenž má občas problémy spárovat mobil s vozem. Mimo to automobilka povolala do servisů auta vyrobená mezi 8. lednem a 28. únorem 2018, u kterých panovaly obavy, že se boční airbag řidiče při nehodě nenafukuje dostatečně rychle.

Pochybení ze strany automobilky jsou tím u konce, přičemž reputaci Fabie jako velmi spolehlivého vozu potvrzují ony výše zmíněné exempláře s nájezdem přes 300 tisíc. U nich jsou přitom šrámy na karoserii a litých kolech prakticky jistotou, stejně jako odřené plasty a skvrny na čalounění uvnitř. Jakmile ale kupujete novější a málo jetý vůz, přesvědčte se, že předchozí majitel nezanedbal nic na péči i během samotné jízdy. Pokud už platíte skoro jako za nové auto, pak by tomu měl odpovídat i jeho stav.

Fabia Combi se již více než půl roku nevyrábí. Na cenách je to znát, u aut po faceliftu v podstatě neklesají. Mladoboleslavský praktik ale za to má co nabídnout, kromě velkého zavazadelníku má na kontě i slušnou spolehlivost. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

