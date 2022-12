Škoda Kodiaq je jeden z největších držáků mezi auty s vysokými nájezdy, koupíte ji už za míň než polovinu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Kdo by to byl do mladoboleslavského medvěda řekl? Statistická data ale hovoří jasně - Škoda Kodiaq před faceliftem patří mezi statisticky nejvíce spolehlivé vozy bez ohledu na třídu. Mezi auty s vysokými nájezdy pak existuje už jen jedno odolnější.

Škodu Kodiaq rozhodně nemusíme detailně představovat, jen za uplynulých pět let si ji v Evropě pořídilo přes 330 tisíc lidí a letos jich zatím přibylo skoro dalších 60 tisícovek. Loni v dubnu tento vůz prošel faceliftem, který se zaměřil hlavně na světlomety, nárazníky a multimediální systémy. O rozsáhlou modernizaci se tedy nejednalo, přesto znamenala jistý mezník. Vozy v autobazarech totiž začaly být přece jen dostupnější, ať už jde o množství nebo cenu. Nedá se říci, že by se Kodiaq stal vyloženě levným zbožím, na nejlevnější kusy vám dnes ale bude stačit okolo 400 tisíc korun.

Na tuto sumu je třeba hledět perspektivou maximálně pětiletého stáří vozu i faktu, že vrcholné SUV mladoboleslavské značky dnes jako nové nekoupíte levněji než za 863 900 Kč. A to je opravdu jen základní specifikace, kterou si prakticky nikdo nepořizuje. Jakmile sáhnete po výkonnějším motoru a lepší výbavě, pod 1 milion korun se nedostanete ani omylem. Koupě v autobazaru tak znovu dává smysl a nejen cenově - při pohledu na statistiky německých STK je Kodiaq rázem jedním z nejžhavějších tipů.

Velké SUV Škody je totiž hodnoceno velmi pozitivně. Už první vyrobené, a tedy dnes nejlevnější kusy spadají do 4- z 5leté kategorie, ve které je Kodiaq 21. nejspolehlivějším absolutně, a to s průměrným nájezdem 77 tisíc km. To je opravdu hodně na takto mladé vozy, což vizitku českého stroje jen zlepšuje - existuje už jen jeden vůz, který prochází hodnocením se stejným nebo vyšším průměrným nájezdem (90 tisíc km), a je na tom stejné dobře nebo ještě lépe. Jmenuje se Porsche Cayenne, auto úplně jiné cenové kategorie.

Neznamená to pochopitelně, že by Kodiaq neměl slabiny. Ta hlavní vychází z faktu, že tuzemské SUV je postaveno na platformě MQB, stejně jako třeba Volkswagen Golf. Ve srovnání s německým kompaktem ovšem narostlo na 4,7 metru do délky a minimálně váží 1 549 kilo. Jakmile pak zvolíte verzi 2,0 TDI s automatem a pohonem všech kol, rázem jste na 1 818 kg. Tomu však neodpovídají brzdy, které pochopitelně nejsou stejné jako v Golfu 1,5 TSI, lehce poddimenzované ale jsou.

Zatímco většina techniky je tedy v nadprůměru, v případě brzd je počet závad dvojnásobný ve srovnání s celkovým průměrem. Pokud tedy hodláte s Kodiaqem jezdit rychleji či aktivněji, zauvažujte o lepších brzdách od alternativních brzdách, s nimiž sice bude spojena vyšší cena, ovšem také lepší účinek a odolnost.

Nejde nicméně jen o brzdy, další výtky - byť menší - míří k únikům oleje z motoru a převodovky. Ještě méně výtek se týká výukového ústrojí a světlometů, to je ale v případě továrních bolístek vše. Jakkoli je třeba zkontrolovat, zda vámi vyhlédnutý vůz má vyměněné sedadlo u spolujezdce, na což mělo dojít v roce 2019 v rámci svolávací akce.

Můžeme pak už jen dodat, že největší smysl dává Kodiaq s dvoulitrovým dieselem, paradoxně nejlépe se 150koňovou verzí, která se projevuje celkově příjemněji a není podstatně pomalejší než 190koňová alternativa. V reálném světě je vůz s tímto motorem schopen jezdit za 8 litrů na 100 kilometrů. Tažná kapacita pak může činit až 2,5 tuny, zatímco do zavazadelníku pobere pětimístná verze i 2 065 litrů nákladu. Takovou verzí koupíte okolo 430 tisíc bez větších potíží, třebaže s větším nájezdem.

Na provedení se 190 koňmi už budete potřebovat více než půl milionu korun, a to přesto, že nájezd se u levnějších kousků pohybuje dalece za 200 tisíci km. I proto jej nedoporučujeme, výdaj navíc nestojí za směsicí pozitivních i negativních vlastností, se kterou silnější verze přichází.

Škoda Kodiaq je až překvapivě intenzivně používaná a stejně překvapivě odolná. Patří mezi nespolehlivější intenzivně ježděná auta vůbec, jedinou větší slabinou jsou příliš slabé brzdy. Ilustrační foto: Škoda Auto

