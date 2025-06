Škoda Kodiaq v bazarech dokazuje, že za spolehlivost a svobodu volby nemusíte ani dnes dát ranec 25.6.2025 | Petr Prokopec

Za vyloženě levnou dnes žádnou škodovku označit vážně nelze, pokud ale jde o poměr hodnoty a ceny, umí mladoboleslavské modely pořád bodovat. A ani velký Kodiaq není jako ojetina výjimkou, statisticky si vede zejména v oblasti trvanlivosti velmi přesvědčivě.

Škoda Kodiaq nebylo prvním SUV mladoboleslavské automobilky, do dnešních dní však zůstává jejím největším. Jako takový proto tento model přitahuje pozornost řady zákazníků. Ti se ovšem po příchodu do showroomu mohou vyděsit, a to nikoli pouze z čínského vzhledu druhé generace. Ačkoli Kodiaq nebyl nikdy vyloženě levný, v roce 2017 jste základ s jedna-čtyřkou naladěnou na 150 koní mohli pořídit za 677 900 Kč, a to dokonce s pohonem všech kol.

O osm let později ovšem už pohon 4x4 nelze se základním motorem, jehož objem narostl na 1,5 litru, výkon se ale nezměnil, vůbec spojit. Pokud tedy chcete čtyřkolku, musíte se přesunout k benzinovému či dieselovému dvoulitru. To jste ale již nad metou 1,2 milionu korun, a jakkoli lze logicky počítat s vyšším výkonem, modernější technikou a vyšší výbavou, skoro dvojnásobný posun vůči někdejšímu základu bude pro většinu lidí příliš silné sousto.

Pokud vám ale nevadí vyměnit showroomy s novými vozy za bazary, ve kterých narazíte na velmi slušnou nabídku aut první generace, máme pro vás dobrou zprávu - očekávat můžete jak nižší ceny, tak širší nabídku pohonných jednotek a variant vůbec. Zatímco totiž nyní lze volit jen mezi základní verzí a Škodou Kodiaq RS, dříve bylo SUV k dispozici také jako Scout, kterého značka zvedla světlou výšku ze 187 na 194 milimetrů.

Začít můžeme u cen, které startují pod 400 tisíci korunami. Na této úrovni můžete dostat všechny předchozí motory 1,4 TSI, 2,0 TSI a 2,0 TDI, nicméně pokaždé s vysokým nájezdem (klidně i přes 300 000 km) na kontě. To je však zároveň i dobrá zpráva, neboť pokud zúžíte mantinely třeba na maximálně 150 tisíc najetých kilometrů, víte, že mladoboleslavské SUV je snadno sotva v polovině své životnosti. Na pořízení vám přitom stačí i méně než 500 000 Kč.

Kontrola je přesto na místě, neboť pár „mušek“ Kodiaq může mít. U dvoulitrových motorů totiž s vyšším nájezdem přichází zvýšená spotřeba oleje, zapotřebí je tak jejich vyčištění. Diesely pro změnu mohou dojet na opotřebované vstřiky a turbodmychadla. K únikům oleje ale dochází u všech agregátů jen ojediněle, silnou stránkou SUV je rovněž výfuk. Pokud ale majitel častěji vyrážel do terénu, zkontrolujte podvozek kvůli korozi.

Stejně tak je třeba mít na paměti, že základní Kodiaq vážil 1 430 kilogramů, zatímco výkonnější verze dokázaly utáhnout až 1,6tunový přívěs. Obojí se mohlo podepsat na zavěšení náprav, které mohou být opotřebované již po třech letech. S pružinami a tlumiči obecně ale problém není, stejně jako třeba s řízením. Na brzdách se nicméně vyšší hmotnost znovu projevuje, a to rychlejším sjížděním kotoučů.

V případě světel ovšem už Kodiaq problémy nemá, váš další pohled by proto měl směřovat k servisní knížce. Automobilka totiž vyhlásila devět svolávacích akcí, během nichž řešila špatné airbagy, špatný spoj u brzdového pedálu či uvolněné kroužky řízení. Díky tomu dnes nemá ze sedmi- a osmiletých, tedy těch prvních vyrobených, vozů hned 87 procent projít technickou kontrolou. A to je velmi slušná bilance.

Kodiaq se v roce 2021 dočkal faceliftu. Pokud chcete tyto novější verze, musíte si připravit minimálně 550 tisíc korun. Foto: Škoda Auto

