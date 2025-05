Škoda Octavia stála před 10 léty skutečně skoro půlku, RS jako dnešní základ. Podívejte se na dobové ceníky včera | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Nenapadlo by nás, že po tak krátké době budeme muset tyto materiály vytahovat podobně jako někdejší ceníky Mototechny, nevěřícnost některých z vás nám ale nedává na výběr. Jejich zkoumání je ale nakonec výživné, ceny některých variant jsou dnešní optikou jako z jiné planety.

Když kolega před pár hodinami psal o cenách nové obdoby Škody Fabia v Indii, otřel se o to, kolik dnes auta stojí v našich končinách. A připomněl, že to, co je u nás v tuto chvíli normálem, ne zase tak dávno normální rozhodně nebylo. Ceny nových aut vystřelily během pár let do stratosféry, což se rozhodl ukázat na příkladu Škody Octavia a jejích cenách ještě v polovině minulé dekády.

Netušili jsme, že takovou věc bude třeba nějak dokládat, neboť je to nějakých 10 let zpátky - to by si měl pamatovat každý, komu je dnes víc než 15, 16 nebo 17 roků. Tedy skoro každý, kdo čte náš web. Přesto jsme dostali rozezlené reakce od zřetelně starších lidí, kteří to zpochybňují s tím, že takhle levně už dávno nebylo. Někdy na začátku minulé dekády prý možná, ale pak se to rychle měnilo a dramaticky nižší ceny nejsou zase tak nedávnou minulostí.

No, co na to říci? Strýček Google by jistě pomohl s osvěžením paměti i takovým, pokud by ale někdo nevěřil indexování webových stránek, můžeme posloužit něčím ještě výmluvnějším. Máme ten špatný zvyk si schovávat nekonečné množství ceníků nejrůznějších modelů od nespočtu značek a ceníky Octavie mezi nimi nechybí. Našli jsme tedy - pro ilustraci, ale máme starší i novější - přesně 10 let staré přehledy cen Škody Octavia III platné mezi dubnem a červencem roku 2015, které přesně ukazují, kolik tehdy „oktávka” stála. A vlastně trochu chápeme ony rozezlené reakce - je to celé až trochu k nevíře.

I my si pamatujeme ceny tohoto vozu při uvedení na trh, to se člověku zapíše do paměti, ceny Octavie III se ale dramaticky nezměnily až hluboko do druhé pětiletky minulé dekády. To až pozdní fáze existence poněkud kontroverzního faceliftu znamenaly opakované výrazné zdražení, jinak šlo pořád nakupovat za ceny blízké těm, které si připomeneme i dnes.

Jak už padlo, jsou z jara roku 2015, když šlo Octavii III koupit ve verzi 1,2 Active od 347 900 Kč. Tedy dramaticky levněji než dnes úplně oholenou Fabii 1,0. Uznáváme, byl to základ, který nikdy nevzbuzoval touhu, ale tu nevzbuzuje ani ten dnešní, třebaže trochu důstojnější, který stojí - držte si pivo - už 609 900 Kč. Srovnávat základy je ale vždy ošidné, ostatně ona diametrální změna je patrnější z vyšších specifikací.

Považte, že stačilo 445 900 Kč, abyste měli už solidní 110koňový diesel (115koňový dnes od 659 900 Kč) a za 656 900 Kč jste mohli mít vrcholnou verzi Laurin a Klement s velmi příjemným 180koňovým motorem 1,8 TSI. To je dnes cena základu s automatem a lepším lakem. Bavíme se v podstatě o dvou diametrálně odlišných autech z úplně opačných konců nabídky.

Chcete víc? Mimořádně vtipné jsou extra varianty, které dostaly vlastní ceník. Verzi RS šlo mít ještě levněji než onen Laurin, konkrétně za 648 900 Kč. 10 let a za RS máte znovu jen lehce přivoněný základ, s aktuálním RS jsme dnes na 1 069 900 korunách nejméně. Podobně odzbrojující je také cena verze Scout 4x4 s motorem 2,0 TDI - stála 690 900 Kč. Nic takového dnes Škoda ani nenabízí, ale až bude, šacovali bychom startovní cenu na 1,15 milionu Kč jako nic.

Jsou to skutečně brutální změny. A je to realita, bohužel. Navíc je třeba dodat, že ani nejde hovořit o tom, že dostanete jiné a lepší auto. Nedostanete, současná Octavie je technicky jedno a to samé s novou karoserií a interiérem, je to velký facelift, víc nic. Bavíme se tedy o přepudrovaném zboží za ceny blížící se často dvojnásobku - byli bychom rádi, kdyby to nebyla pravda, ale je. A znovu to připomíná, jaký socialistický skanzen se z Evropy stává, jak se z kontinentu vytrácí ekonomická efektivita. Věci jsou tu stále dražší, ale nejsou ani zdaleka ekvivalentně lepší, inovace se naopak vytrácí do nikam.

Samozřejmě můžete namítnout, že nám od té doby stouply platy, ale o kolik? Obecná statistická data jsou ještě celkem optimistická, ale osobně neznám nikoho, kdo by dnes bral za stejnou práci skoro dvakrát víc peněz než o dekádu zpátky, prostě neznám. A to jsem společenský člověk. Lidé mají v tomto směru tendenci zapomínat, a tak se pro jistotu koukám na své příjmy z poloviny minulé dekády - dnes si účtuji za stejné věci o 20 až 30 procent víc, což si troufnu empiricky označit za obvyklé. Zdražení aut skoro na dvojnásobek je v tomto kontextu jako z jiné galaxie. A jejich dostupnost je tak dnes pro většinu lidí nesrovnatelně horší.

No, podívejte se sami na ty staré přehledy cen níže, pro srovnání přidáváme i ten současný. Veselý pohled to jednoduše není. A může být snadno vysvětlením, proč letos prodeje Octavie tak razantně klesají - ochota lidí platit za to samé víc a víc má své limity.

Bohužel nežertujeme ani nefabulujeme, tohle jsou ceníky Škody Octavia staré 10 let. A ani v roce 2017 nebyly ceny vozu dramaticky vyšší. Grafika: Škoda Auto



Tolik stejné auto stojí dnes. Grafika: Škoda Auto



Je navíc třeba dodat, že Škoda Octavia III není vedle současné Octavie žádná stařena, v principu jde o stejná auta, mezigenerační evoluce je velmi dílčí. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroje: Škoda Auto, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.