Škoda Superb vyšla z testů Němců jako auto s vůbec největším dojezdem v reálném provozu. Takových aut jmenovali 15
Petr ProkopecPokud chcete auto, se kterým bez starostí dojede opravdu daleko, potřebujete ideální kombinaci co nejmenší spotřeby a co největší zásobárny energie. „Moderna” v tomto selhává, klasika naopak. A současný Superb TDI je na tom v reálu ze všech aut nejlíp.
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Škoda Superb vyšla z testů Němců jako auto s vůbec největším dojezdem v reálném provozu. Takových aut jmenovali 15
5.6.2026 | Petr Prokopec
Pokud chcete auto, se kterým bez starostí dojede opravdu daleko, potřebujete ideální kombinaci co nejmenší spotřeby a co největší zásobárny energie. „Moderna” v tomto selhává, klasika naopak. A současný Superb TDI je na tom v reálu ze všech aut nejlíp.
Během uplynulých dvou měsíců jsem mohl hned dvakrát usednout za volant Peugeotu 308 SW. A zatímco první zápůjčku provázel spíš stres, tu druhou jsem si užíval. Důvodem bylo pohonné ústrojí, neboť v prvním případě se o pohon staral elektromotor živený bateriemi o kapacitě jen 58 kWh. To je ekvivalent pouhé 15litrové nádrže na naftu, se kterou se po najetí na dálnici daleko nedostanete - dojezd v té chvíli činí maximálně 300 km, a to se musíte ploužit hluboko pod dálničními limity.
Ve finále jsem tedy musel zvolit jízdní režim Eco, při kterém je snížen chod klimatizace, neboť jakkoli venku zrovna tou dobou nebylo úplně horko, já se v obavách, zda vůbec dosáhnu místa určení, koupal ve vlastním potu. Jízda v hybridní verzi nemohla být odlišnější, neboť jsem se nemusel ničím omezovat. Na stav palivové nádrže jsem pak ani nekoukal, neboť mi bylo jasné, že veškeré potřebné cesty zvládnu bez tankování. A i kdyby na to došlo, benzinky jsou na každém rohu a zastávky u nich nezaberou víc než pár minut.
Peugeot vám navíc prodá 308 SW dokonce s dieselovou jedna-pětkou, která disponuje 53litrovou nádrží a reálně za 5 l/100 km jezdit zvládne. Samozřejmě však jen za předpokladu, že jste ve voze sami a podobně jako u elektromobilu máte lehkou nohu na plynu. Jenže i když se rozvášníte a okolo sebe máte zbytek rodiny i s jejími zavazadly, stále můžete počítat s nějakým sedmilitrovým průměrem. Přes 700 km na jeden zátah tak zvládnete pokaždé, zatímco elektrický pohon bude vyžadovat na stejné vzdálenosti nejméně dvě různě dlouhé - pokaždé ale nepříjemně dlouhé - zastávky.
Právě na reálný dojezd se ve svém novém srovnání zaměřili kolegové z Auto Bild, kteří s nespočtem aut projeli svou oblíbenou 155kilometrovou trasu. Na té se okresky střídají s dálnicemi a městským provozem, přičemž Němci samozřejmě za volant neusedají v noci, ale pěkně ve dne. Jimi uváděné hodnoty tak lze brát jako reálně dosažitelné výsledky bez větší snahy. A protože na nejlepší patnáctku to chtělo aspoň 800 km skutečného dojezdu. elektromobil v ní neskončil ani jeden, ani zdaleka.
Místo toho kolegové prokázali, že v otázce dojezdu nemá dieselový motor v kombinaci s aspoň trochu rozumnou nádrží konkurenci. Osazeno jím je deset nejlepších aut, zatímco zbývající pětici pohání benzinový motor, obvykle doplněný o menší či větší formu elektrifikace. Z této skupinky je přitom nejlepší Opel Grandland 1,2 Hybrid, který na jeden zátah zvládnul 932 km. To je na středně velké SUV s 55litrovou nádrží velmi dobrý výsledek, jakkoli absolutní rekordman se dostal ještě o několik parníků dále.
Do čela totoho pelotonu se totiž dostala Škoda Superb 2,0 TDI, u které můžete reálně počítat s dojezdem 1 100 km. To je v daném režimu opravdu slušná porce, navíc 66litrovou nádrž naplníte všude a za pár okamžiků. Celou Evropu tak v podstatě v jakémkoli myslitelném směru můžete překonat s jednou krátkou zastávkou. Ostatně stačí trochu ubrat a přesně tenhle Superb zvládne na jedno natankování klidně ještě násobně delší štreky.
I kolegové tak dodávají, že pokud jezdíte delší trasy, je jedno, zda zvolíte kombík, sedan či SUV. Podstatné je, aby se pod kapotou nacházel dieselový motor. Přičemž aktuálně je naprosto vyloučené, že by se jakýkoli elektromobil v dohledné době dostal na podobnou úroveň - ekvivalentem 66litrové nádrže by dnes byla skoro 260kWh baterie, která by vážil asi 1,5 tuny, stála miliony a dobíjela by se i nejrychlejšími aspoň trochu dostupnými nabíječkami hodinu. Byť jen vyrovnání dieselů je v tuto chvíli ryzí utopií.
15 aut s největším dojezdem ve skutečném provozu podle Auto Bildu
1. Škoda Superb 2,0 TDI - 1 100 km
2. BMW 520d Touring - 967 km
3. BMW 220d Gran Coupe - 942 km
4. Opel Grandland 1,2 Hybrid - 932 km
5. Audi A6 Avant TDI - 909 km
6. BMW 118d - 905 km
7. Renault Symbioz Hybrid - 905 km
8. Mercedes-Benz E450d Kombi - 904 km
9. Kia Sorento 2,2 CRDi - 881 km
10. Audi Sportback 35 TDI - 860 km
11. BMW 318 - 842 km
12. Toyota HiLux 2,8 D-4D - 842 km
13. VW Tayron 2,0 TDI - 828 km
14. VW Tayron 1,5 eTSI - 820 km
15. Audi A5 TFSI - 800 km
Dieselový Superb zvládá reálně 1 100 km na jeden zátah bez velkých ohledů na spotřebu. Navíc je i dostatečně prostorný i komfortní a pořídit jej pořád můžete relativně levně. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto Bild
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