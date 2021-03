Skutečně dieselovému motoru prospěje, když do nádrže přilijete dvoutaktní olej? před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jde o jednu z rad, které jsou čas od času skloňovány na diskuzních fórech a v podobných debatách. Je to fungující tip, jak motoru vašeho auta prospět, nebo cesta, jak mu pomoci leda do hrobu?

Do roku 2015 byly dieselové agregáty považovány za vůbec nejlepší možné řešení problémů souvisejících se zvyšující se koncentrací CO2 v atmosféře a doprovodnými klimatickými změnami. Dnes jsou do popření tlačeny elektromotory, proto se nových aut s naftovými motory prodává stále méně. Přesto diesely stále mají své fanoušky, kteří je milují kvůli výkonové charakteristice, vysoké efektivitě a z ní pramenící nízké spotřebě či dlouhému dojezdu na jedno natankování.

Právě v souvislosti s očekávaným koncem dieselů se stále více mluví o tom, jak prodloužit životnost těch starých. Dochází na seriózní i poněkud babské rady, z nichž mezi těmi druhými bývá skloňováno přimíchávání dvoutaktního oleje do motorové nafty. Může to působit zpátečnicky, neboť svého času byly diesely dvoutaktními motory a palivo s olejem bylo nutností, myšlenka za touto praxí stojící ale má svou logiku.

Nafta dříve obsahovala velké množství síry, kvůli čemuž se z výfuků valilo velké množství jedovatého oxidu siřičitého. Ten byl zdrojem kyselých dešťů, kvůli čemuž začalo v rámci rafinace ropy docházet na stále intenzivnější odsíření. V důsledku toho ovšem zásadním způsobem poklesly lubrikační vlastnosti paliva, což je u dieselových motorů obecně problematické. U moderní motorové nafty mají lubrikační schopnosti nahrazovat zdraví neškodná aditiva, nejsou v tom ale zase tak dobrá.

Experti oslovení kolegy z Auto Bildu tak konstatují, že přimíchávání dvoutaktního oleje do nafty skutečně dokáže zvýšit životnost pohonné jednotky. Při dodržení správného poměru dochází také ke ztišení starších agregátů, příliš vysoký podíl oleje ovšem může vést ke snížení cetanového čísla. To má za následek ztrátu výkonu a také zpoždění procesu hoření paliva, což agregát učiní hlučnějším. Spotřeba pak neklesá v žádném případě a emisím to jistě též neprospěje.

Tohle ale platí o starších dieselech. Pokud dvoutaktní olej nalijete do moderního motoru, můžete se dočkat opravdu značných problémů. Současné jednotky užívající mimo jiné vstřikování Common Rail, jehož vysokotlaké vstřikovače jsou velmi náchylné na nečistoty, které jsou dvoutaktnímu oleji vlastní. Ty se pak mohou ucpat a výměna přijde na desetitisíce korun. Kromě toho je třeba dodat, že jakkoliv dvoutaktní olej zlepšuje lubrikaci, zároveň také má vyšší viskozitu. To ve výsledku může vést k porušení ochranného filmu uvnitř motoru. Dalším problémem je popel obsažený v oleji, který ucpává filtry pevných částic.

Ač tedy ani experti nezaujímají k dvoutaktním olejům jednotné stanovisko, jisté je, že starším dieselovým motorům napomáhají s lubrikací. V případě těch moderních ale vedou pouze k problémům, jejichž řešení je velmi drahé. Pokud tedy chcete ještě pár let užívat svůj moderní nafťák, rozhodně byste do něj neměli lít dvoutaktní olej, způsobíte leda jeho rychlejší zkázu.

Lít do dieselu dvoutaktní olej může dávat smysl, al jen u starších motorů a s citem. U moderních jednotek to povede jen k problémům. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec