Reálný zájem o elektrická auta v půjčovnách je téměř nulový, ani Nizozemci je prakticky vůbec nechtějí
včera | Petr Miler
Jsme stále více přesvědčeni, že současný „násilný” pokus o stoprocentní elektrifikaci automobilového světa v horizontu pár let vstoupí do dějin jako jedna z největších absurdit moderní historie člověka. Je to hotové, paradoxně ani ne davové šílenství nejen ignorující, ale dokonce aktivně popírající realitu.
Za exemplární případ můžeme dát fiasko Hertzu s elektromobily a jeho pozadí, které skutečně popřelo všechny negativní signály a z vůle pár lidí, kteří společnost ovládali, bylo toto řešení na sílu protlačeno jako prakticky jediné možné. Přitom člověk ani nemusí být nějak zvlášť inteligentní, sečtělý, ani znalý prostředí, aby si uvědomil, že auto s nejasným dojezdem a nevyzpytatelným doplňováním energie opravdu není tím, s čím si přejete jezdit v neznámé destinaci na cestách za prací či s rodinou za zábavou. Tomu se každý soudný člověk bude chtít vyhnout a bude preferovat jistotu řešení s přesně opačnými atributy.
Tato základní úvaha byla ignorována. Zpětná vazba od nižšího managementu varující přesně před tím byla ignorována. Dokonce zpětná vazba od zákazníků byla ignorována až do chvíle, než se firma propadla do tak brutálních ztrát, že jí hrozil druhý krach během pár let. Pak teprve část investorů a jimi jmenované vedení couvlo či odstoupilo a celou tuhle šaškárnu odpískalo. A Hertz rázem znovu prosperuje, třebaže i za cenu ústupků ze svých dřívějších kvalit v jiných ohledech.
Stejně je s těmito auty zacházeno kdekoli - je to ideologie, je to dogma, takové chápání popírá zdravý rozum a je zdrojem řady chybných rozhodnutí. Dnes se ale podržme půjčování aut, kde si ústa podobným způsobem nabili i jiní. Rozumný člověk by čekal, že dosavadní zkušenosti povedou k jistému vystřízlivění a přiznání si pravdy i v jiných ohledech, ale ne. Je to vážně něco jako náboženství a zkuste s věřícím diskutovat třeba o tom, že bůh asi není a Ježíš bezednou sklenici dřív než KFC také nevymyslel. On tomu prostě věří a nic ho nepřesvědčí o opaku. Takže někteří věří dokonce tomu, že i ty elektromobily v autopůjčovnách pofrčí, protože jsou přece boží.
No, neděje se to. A je až tragikomicky pikantní, v jaké míře se to neděje.
Hlasatelé elektrické pravdy nezřídka argumentují tím, že lidé v průzkumech přece říkají... Lidé toho namluví spoustu, věřit se jim ale moc nedá. Plácnout můžete kdeco nejen v průzkumech - části lidí v průběhu života pochopila, že neříkat pravdu je lepší než opak, další třeba i věří tomu, co říkají, dělat to ale stejně nebudou. Když uděláte průzkum, zda si lidé raději koupí jinak stejný rohlík za 10 Kč místo 2 korun, pokud to pomůže zvířátkům a dětem, možná 80 procent jich řekne ano, je to správné, má se to, však peníze máme, zvířátka jsou super a děti vůbec. Ale až budou stát se svou desetikorunou u regálu v obchodě před stejným dilematem, možná 80 procent si radši koupí pět rohlíků místo jednoho, protože se jim to prostě vyplatí.
Stejně mylný dojem vyvolávají podobné průzkumy na téma elektromobilita, jak se nyní přesvědčila nizozemská firma Sunny Cars, specialista zajišťování půjčování aut po celém světě. V Nizozemsku, kde částečně žiji, je to významná společnost, Nizozemci jsou nomádi a auta si přes ni „bookují” po celém světě. Právě tato firma ale podle své vlastní studie publikované na Automotive Online tvrdě zjistila, že mezi deklarovanými preferencemi lidí a pozdější realitou je extrémní rozdíl.
Sunny Cars uvádí, že 28,4 % Nizozemců podle jejího vlastního průzkumu uvádí, že jsou otevřeni půjčení si elektrického auta při svých cestách po zahraničí. To naznačuje velký zájem, když ale dojde na reálně zajišťované pronájmy, pouze 0,4 % (!) lidí, tedy prakticky nikdo, si skutečně rezervuje prostřednictvím Sunny Cars elektromobil. Firma vychází z dat všech rezervací učiněných mezi srpnem 2024 a červencem 2025, nejde tedy o žádné staré údaje.
Nizozemci jsou přitom na elektromobily z domova zvyklí, stejně tak je ale potýkání se s nimi naučilo, že dovolená s elektrickým vozem může být peklo. Od půjčování elektroaut je tedy odrazuje hlavně nejistota - víc než polovina zákazníků Sunny Cars (56,6 %) se obává nedostatku nabíjecích stanic v zahraničí a téměř stejný počet (56,4 %) si není jistý, zda bude na trase nebo v cílové destinaci dostatečná nabíjecí infrastruktura. Navíc polovina respondentů považuje proces nabíjení za příliš komplikovaný nebo nejasný. Cena až tak podstatným faktorem není, jde hlavě o pohodlí a vyzpytatelnost.
S hybridy, které s použitelností větší problém nemají, je to ale ve výsledku podobné. I když téměř polovina Nizozemců (48,7 %) je podle svých slov otevřena pronájmu hybridního vozu, v praxi víc než třetina (37,1 %) zákazníků volí hybrid jen tehdy, pokud není k dispozici nic jiného. I na tom je vidět, jaké „hodnoty” jednotlivé typy pohonů představují. A opakujeme, to jsou Nizozemci, kteří mají s elektromobily své zkušenosti pomalu všichni a odpor nepředstavuje strach z neznámého. Teď se pokuste elektrifikovat celý český autopark... Přejeme hodně zdaru, tak jako tak z toho bude další historický zápis.
Až šokující reálný nezájem je navzdory pozitivním proklamacím spojený s půjčováním elektrických aut. O dnes soustavně zastírané realitě to říká mnohé. Ilustrační foto: Hertz
Zdroj: Sunny Cars přes Automotive Online
