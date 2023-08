Slavný mechanik vysvětlil, proč elektromobilům tak rychle odchází pneumatiky, i když jsou velmi drahé včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Za 15 let provozu můžete celou cenu nové Tesly zaplatit ještě jednou jen na neustálých výměnách pneumatik, ničem jiném. To je docela kruté, má to ale své fyzikální důvody, které jednoduše nelze obejít.

Minulý týden jsme psali o dalších nepříjemnostech ze života majitelů elektromobilů. Zejména zákazníkům Rivianu se jejich už tak drahé životy s elektrickými auty dál prodražují, neboť některým z nich odchází obutí po ujetí necelých 10 tisíc kilometrů. To je při normálním ježdění opravdu směšná porce, která pochopitelně vede k výraznému navýšení provozních nákladů. Způsobují je nejen časté výměny, ale také velikost obutí, neboť automobilka již v základu počítá s 20palcovými pneu. Sada čtyř černých sudů s logem Pirelli přitom ve Státech vychází na 1 400 dolarů (cca 31 tisíc korun), tedy na nemalou sumu.

Slavný automechanik Scotty Kilmer ve svém nejnovějším videu potvrzuje, že rychlé opotřebení pneumatik je vlastní všem elektromobilům. Jedním z důvodů je jejich mnohem vyšší hmotnost, která již sama o sobě vede k větší zátěži a opotřebení. Mimo to zde máme také vyšší výkon, se kterým řada majitelů zachází relativně nerozvážně a příliš intenzivně akcelerují i decelerují, i když k tomu není důvod.

Kilmer za problém pro životnost pneu považuje i jinak výhodu elektrických aut, a to o něco menší nároky na pravidelné servisní prohlídky. To sice peníze ušetří, v důsledku toho ale povětšinou nedochází na pravidelnou rotaci pneumatik. Tedy na přehození zadních na přední nápravu a opačně. Opotřebení je totiž vždy odlišné, nakonec výše popsané zkušenosti vlastníků Rivianů jsou výmluvné.

K rotaci pneumatik by dle odborníků mělo docházet po najetí 12 až 15 tisíc km. V našich končinách je často suplována přezutím z letních pneumatik na zimní či naopak, kdy je při další změně méně sjetá dvojice použita na více zatíženou nápravu. Tím je zajištěno prodloužení jejich životnosti, ne všude a ne včichni ale pneumatiky podle sezóny mění. Pokud tedy majitelé elektromobilů chtějí dosáhnout téhož, je pro ně pravidelná rotace pneumatik nevyhnutelná. Zvláště pokud volí celoroční obutí.

I tak je nicméně třeba se připravit na vyšší účty, mimo jiné kvůli lepšímu odhlučnění. Aby si totiž majitelé elektromobilů mohli užívat slibovaného ticha, museli výrobci pneumatik přistoupit k poněkud odlišné konstrukci. Její součástí je i tlumící hmota, která umocňuje komfort ve vozidle. Pochopitelně ale není zdarma, je třeba za ní zaplatit. To samé platí o snaze výrobců minimalizovat valivý odpor, a tedy snížit spotřebu věčně nedostačující energie při zachování maxima přilnavosti obutí. Také to vyžaduje specifický přístup je konstrukci a volbě materiálů. Ani jedno opět není zdarma.

Proto jsou pneumatiky elektromobilů tak drahé, přesto vydrží méně. Dle Kilmera je pak sice teoreticky možné nahradit pneumatiky určené pro elektromobily těmi standardními, nicméně ani tím si moc nepomůžete. Jejich konstrukce totiž nebere v potaz vyšší zatížení, stejně jako vyšší výkon. Pneumatiky se tedy budou opotřebovávat ještě rychleji, kvůli absenci oné speciální tlumící vrstvy pak ještě budete konfrontováni s vyšší hlučností. S vyššími náklady na obutí je třeba v případě koupě elektromobilu zkrátka počítat tak jako tak.

Expert kromě toho poukazuje i na další výdaje, jenž jsou s elektromobilitou spojené, tedy kupříkladu na výměnu baterií, na kterou jednoho krásného dne nevyhnutelně dojde. Pokud tedy počítáte s tím, že by elektromobil měl být vaším jediným dopravním prostředkem, propočítejte si dopředu teoretické náklady. Už jen četnější výměna pneumatik, na níž si stěžují lidé kupující elektromobily za 3 a více milionů korun, tak může obyčejného člověka pomalu zruinovat.

Lze už jen dodat poznámku, kterou Kilmer směřuje k Tesle. Ta podle jeho zjištění používá pneumatiky s tužšími bočnicemi, které mají větší výdrž. Ovšem i tak se sjedou rychleji než u spalovacích aut, jejich výměna pak může stát i 1 300 USD (29 tis. Kč). Pokud k ní přistoupíte dvakrát ročně, pak za 15 let jen za obutí utratíte totéž, co aktuálně stojí celý Model 3 (40 240 USD/886 tisíc korun). A to se vyplatí, ne?

Elektromobilům obecně odchází gumy podstatně rychleji než spalovacím vozům, a to kvůli jejich vyšší hmotnosti a výkonu. Navíc jsou kvůli své specifické konstrukci dražší. To je kombinace k nezaplacení, zde skoro doslova. Foto: Tesla

Zdroj: Scotty Kilmer@YouTub

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.