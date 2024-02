Slavný novinář chtěl přejít na elektromobil. Když to nešlo, vzal plug-in hybrid, nyní se vrátil k dieselu včera | Petr Miler

Tohle je velmi výmluvný vývoj postoje k elektrickým i elektrifikovaným autům, který se odehrával několik let. A velmi připomíná změnu přístupu „Mr. Beana”. Rovněž britský kolega Harry Metcalfe jej navíc velmi obšírně a velmi precizně vysvětluje.

„Někteří na to přišli a další to zjistěj,” parafrázovali jsme mnohokrát text písně jedné česko-polské zpěvačky. Je zkrátka jedno, s jak velkým optimismem přistoupíte ke snaze osvojit si elektrická auta - pokud jste racionálně uvažující a efektivně jednající člověk, dříve nebo později zjistíte, že údajně překonané alternativy vám pořád nabízí víc, navíc za menší peníze. Tak proč setrvávat v neoptimálním stavu?

A těch optimistů, kteří si navíc elektromobil mohou dovolit, je docela dost. Vzpomeňme „Mr. Beana”, který je nyní na pranýři za to, že si dovolil označit elektrická auta za podvod a nakonec začal podporovat návrat k vnitřnímu spalování. Řadu ataků může nyní očekávat jiný slavný Brit, Harry Metcalfe. Tento člověk není tak obecně známý jako Rowan Atkinson, v našich kruzích je to ale pan novinář, který se z farmáře stal zakladatelem časopisu Evo, aby jej později prodal a vrátil se k farmaření. Na auta ale nikdy nezanevřel, udržuje svou sbírku supersportů a motorek a nejen o nich točí videa pro svůj kanál na Youtube.

Vozy jako Lamborghini Countach mu můžeme jen závidět, ani Harry ale není - zvlášť ve svém věku - zase takový fanda, aby s podobnými vozy jezdil den co den. Na běžné ježdění si tedy kupuje obyčejnější moderní auta a jako příznivce nových věcí si kdysi koupil už v roce 2019 elektrický Jaguar I-Pace. Jenže s jeho limity se nedalo žít, a tak jej koncem roku 2020 vyměnil za dobíjecí hybrid. S plug-in hybridy žil až donedávna, na konci roku 2023 ale znovu bouchnul do stolu a opustil i tuto formu elektrifikace. Nyní tak znovu jezdí dieselovým SUV, konkrétně Range Roverem Sport 300d. A ve svém nejnovějším videu své rozhodnutí obsáhle zdůvodňuje.

Ovládáte-li angličtinu (a nemusíte být bůhvíjací přeborníci, Britové mluví velmi srozumitelně), pusťte si jej, v 28 minutách řekne prakticky vše důležité, co v tuto chvíli dělá z elektromobilů mrtvou větev vývoje. A navíc objasní i několik ne zcela jasně patrných příčin současného úpadku zájmu o ně. Sám sebe se musím ptát, jak to při své inteligenci a při svých zkušenostech mohl nevidět už před čtyřmi pěti roky, ale to dnes nechme být - podstatné nakonec je, že mu na rozdíl od mnoha jiných nechybí dost rozumu a sebereflexe, aby zřetelně špatný dřívější postoj přehodnotil.

Pokud jeho rodný jazyk neovládáte, to podstatné vám samozřejmě přiblížíme. Harry v prvé řadě říká, že nejen elektromobily, ale i plug-in hybridy jsou pořád nesmyslně drahé. Vozy si v Británii kupuje jako soukromá osoba, které nepomohou různé daňové výhody, a tak pro něj pořízení hybridního Range Roveru Sport formou operativního leasingu znamená asi dvojnásobnou měsíční platbu (cca 35 tisíc Kč místo 17 tisíc). A výměnou za co? Za efektivnější auto to jistě není, s dobíjecím hybridem jezdí za víc jak 7,4 litru benzinu na 100 km a musí jej dobíjet, diesel zvládne stejný režim se spotřebou 6,4 l nafty.

Sám znovu připomíná, že to není tak, že by elektromobily nebo plug-in hybridy neměl rád, nakonec je roky kupoval, problém je v tom, že nesedí k jeho využití. Občas chce třeba s rodinou vyrazit někam s přívěsem, ale jak to jde dohromady s omezeným dojezdem elektromobilu? Benzinový hybrid to zvládne, ale s podstatně vyšší spotřebou, tak proč by si takové auto pořizoval za dvojnásobek? Prostě to nedává smysl.

Diví se, že tváří v tvář těmto faktům vůbec na elektromobily naskočily automobilky, čemuž se tedy divíme též, sám v tom ale vidí někdejší strach z tvrdé normy Euro 7, která nakonec nedorazila. To je ale detail, podstata je jinde (a tady jsme na jedné lodi) - automobilky už roky bůhvíproč zajímají jen regulace a doufají, že když něco udělají podle nich, zákazník se přidá a po výsledku zatouží též. Ale proč by měl? Turbomotor možná přehlédnete, i když jste jej nechtěli, ale elektrický pohon je prostě takovým zásahem do podstaty a efektivity fungování automobilu, že to většina lidí ignorovat jednoduše nemůže.

Problém, který nakonec tak moc zdražuje i leasingy elektrických a hybridních aut, je pokles jejich hodnoty, který se nedaří zastavit. To je velmi komplexní téma s řadou příčin (omezená životnost akumulátorů, obecně horší uplatnitelnost na trhu ojetin atp., probírali jsme to nejednou), Harry ale přihazuje pár zajímavých faktorů. Podle něj jak dotace, tak v Británii především (v Česku trochu přehlížené) daňové úspory nahnaly firmy k drahým elektromobilům a hybridům, které vlastně nikdo nepotřebuje. Ale když se na nich dá ušetřit za daně, proč je nechtít? Problém je v tom, že bez podobné motivace na sekundárním trhu ojetin už není skoro nikdo, kdo by je za takové ceny chtěl. A to žene jejich zůstatkové hodnoty dál dolů.

Pomáhá tomu i další u nás neexistující věc - povinné kvóty na podíl elektromobilů na celkových prodejích automobilek. Je to další rudo-zelená deformace trhu, která nemohla přinést nic dobrého, a tak ani nic dobrého nepřinesla. Harry poznamenává, že toto nařízení nutí automobilky, aby přiměly prodejce nových aut lidem nabízet jen nové vozy, nikoli ojetiny, protože jejich odbyt se nezapočítává. Ojetiny z protiúčtů se tedy prodejci co nejrychleji zbavují ve prospěch různých překupníků, což logicky posílá ceny dolů. Smyslem se stalo prodat maximum nových aut za každou cenu, což ještě přifukuje převis nabídky ojetých elektromobilů nad poptávkou po nich. Že to dál tlačí na pokles cen, nemusíme dodávat.

Některé z těchto důvodů úplně nevylučují plug-in hybridy, ty Harry měl, zejména BMW X5 v různých verzích. Nyní ale říká, že varianta 50e je sice dobrá, ale má 500 koní. A k čemu mu je 500 koní u rodinného „potahu”? Jeho nový Range Rover Sport 300d má 300 koní, to bohatě stačí, za těch 200 kobyl navíc by jen zbytečně platil spotřebou, hmotností, dražším pojištěním... Navíc bude mít baterii, která moc nevydrží (sám byl v minulosti svědkem její degradace u Jaguaru i BMW) a autu vlastně nepřidává nic než hmotnost.

Harry probírá i další známé problematické aspekty od nestálého dojezdu přes vlivu způsobu a místa používání na životnost baterek až po námi též nejednou kritizovaný fakt - v momentě, kdy řeknete, že spotřeba auta je 0 a emise jsou 0, když jede na elektřinu, takže cokoli je dokonale skvělé, co automobilky udělají? No budou nabízet větší, těžší a výkonnější auta, která jsou ale všechno, jen ne efektivní, protože spotřeba je vždy nulová. Kolega používá krásný termín „gas guzzlers of electricity”, něco jako „žrouti benzinu na elektřinu”, protože přesně tím mnohé dnešní elektromobily jsou. Jak může být efektivní auto, které s 2,5 tunami hmotnosti a 600 koňmi v karoserii SUV vozí jednoho dva lidi? To je oxymóron, protimluv.

A nakonec velebí diesel pro jeho stabilní dojezd skoro bez ohledu na cokoli, který je navíc vedle toho elektrického extrémní. Cituje jednu pěknou poznámku jeho přítele Jonathana Palmera, britského byznysmena, mimochodem otce Jolyona Palmera, bývalého pilota F1 a dnes komentátora F1 TV. Palmer si roky kupuje dieselové Mercedesy třídy S a říká, že dojezd je „luxusní vlastnost”, protože musí natankovat jednou týdně, i když jezdí pořád. Tohle je velmi trefné a podobně říci jsme to zažili nejednoho zákazníka drahých aut, jen ne takto výstižně - dojezd je luxus, který vám elektromobily nedodají.

Ve výsledku prostě elektromobil i dobíjecí hybrid prohrávají s dieselem na celé čáře, tak proč se nutit do elektrifikace? Kvůli emisím CO2? Harry správně připomíná, že to nezní jako dost dobrý důvod za situace, kdy osobní automobilová doprava má na celkových emisích tak malý podíl. Díváme se na věc úplně stejně. Pokud někdo o elektromobil z jakéhokoli důvodu stojí, prosím, má své výhody, na kterých některým může záležet. Ale vnucovat jej za těchto podmínek všem? Absurdní. Od začátku absurdní, neospravedlnitelné a ve výsledku neuskutečnitelné. I Harry Metcalfe na to přišel.

