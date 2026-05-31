Slavný technik popsal 11 měsíců trápení s autem od „zrádců Tesly”. Vůz nakonec přes veškerou snahu vrátil, byla to noční můra
Petr ProkopecTolik pozitivismu směrem k výrobci jsme snad ještě nezažili, žádný jiný zákazník by nevydržel tak dlouhé „týrání”. Nakonec musel kapitulovat i Jason Fenske, který věřil, že si kupuje něco lepšího než Teslu, krok správným směrem ale zjevně neudělal.
včera | Petr Prokopec
Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak se coby duchovní otcové českého génia Járy Cimrmana zasadili o spoustu nesmrtelných hlášek. Mezi ně patří i výrok inspektora Trachty z divadelní hry Vražda v salonním kupé. Na samém konci představení český ekvivalent Sherlocka Holmese pronese: „Bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem.“
Přesně tato slova mi vytanula na mysli při sledování eskapád našeho přítele Jasona Fenskeho. Tento technik, bývalý motorář, dnes tvář kanálu Engineering Explained na Youtube, si totiž před jedenácti měsíci pořídil Lucid Air. Tedy auto od lidí, kteří zradili Teslu a založili si vlastní automobilku, pod jejíž hlavičkou nabídli pohledný elektrický sedan, jenž ve verzi Touring disponuje 629 koňmi a bateriemi o kapacitě 92 kWh. Na stovku by měl zrychlit za 3,4 sekundy, zatímco dojezd byl vypočítán na 676 km.
Samotnou jízdu si Fenske užíval, tím však pozitiva spojená s vozem prakticky končí. Od počátku se totiž zjevně jednalo o velmi poruchový vůz, neboť svého majitele soustavně trápil problémy hlavně softwarového rázu. Nicméně bod zlomu přišel vcelku nedávno, kdy Fenske vyrazil na čtyřdenní výlet. Během něj se totiž pokazilo naprosto vše, co se pokazit dalo. A možná jde o tečku i za dosavadním příběhem samotné automobilky.
Během výletu totiž automobilový expert zjistil, že zadní dveře nejdou otevřít, i když je vůz odemčený. Vzápětí zaznamenal, že jeho psovi sedícímu na zadních sedadlech je poněkud horko. Za tím pro změnu stála klimatizace, u které jedna strana foukala mnohem teplejší vzduch než ta druhá, ačkoli systém byl nastaven stejně. Dále začaly mizet vodící lišty při aktivaci zpětné kamery, ač se původně zobrazovaly.
Další potíže byly spojené se systémem Apple CarPlay, neboť vůz nejprve odmítnul přehrávat hudbu, než nakonec telefon nepřipojil vůbec. Co však Fenskeho vyděsilo asi nejvíc, to byl režim Stop Mode, který byl aktivován od počátku vlastnictví vozu. Technikovi umožnil jednopedálové řízení, pročež nemusel šlapat na brzdový pedál ani ve chvíli, kdy chtěl zastavit na semaforech.
Nicméně během výletu vůz z ničeho nic samovolně přepnul na režim Roll, pročež nedošlo na jeho zastavení. Místo toho po vyšlápnutí brzdového pedálu pokračoval v pohybu. Fenskemu se něco takového stalo v kopci, kdy potřeboval couvat - Lucid se však navzdory tomu začal posouvat kupředu. Pokud by přitom takto stál v řadě zaparkovaných aut, incident by byl na světě dříve, než byste mrkli.
Fenske tedy kontaktoval Lucid, přičemž automobilka mu nejprve navrhla, že vadný vůz nahradí zcela novým, přičemž technik za něj nebude muset nic doplácet. Jenže vzápětí se ukázalo, že žádný takový kousek nemůže sehnat. Novou smlouvu pak Fenske smetl ze stolu, neboť by došlo k navýšení měsíčních splátek i protažení kontraktu. Nakonec tedy vůz automobilce vrátil.
Lucid věděl, s kým jedná, takže byl vstřícný, jak to jen šlo. A krom vrácení Jasonovi nabídl poskytnutí novějšího SUV Gravity na dlouhodobou zápůjčku. Nejspíš ve snaze ho tímto modelem okouzlit, pročež by Fenske zůstal jejím zákazníkem a poslem dobrých zprávy. Jenže i toto auto je plné chyb, kvůli čemuž přestalo fungovat třeba ovládání okna u spolujezdce nebo tempomat. Technik se tak zdráhá dokonce dokončit dlouhodobou zápůjčku.
Pro Lucid to může být finální hřebík do rakve, neboť automobilka nedávno přišla s dalšími velmi špatnými kvartálními výsledky. Na skladech má nyní neprodaná auta za více než 30 miliard korun, přičemž k dispozici jí zůstala jen zhruba dvakrát taková suma na život. Tyto peníze pak sice dle jejího odhadu měly vystačit do půlky příštího roku, ovšem jen za předpokladu, že dojde na růst prodejů.
Poté, co se však ukázalo, že prakticky každý vyrobený kousek je softwarový šmejd, se lidé do objednávek nepohrnou. Zvlášť když Lucid oproti loňskému roku přistoupil ke zdražení. Skutečně se tedy zdá, že Fenskeho zkušenosti mohou být poslední tečkou za tímto případem. I proto, že s podobným hýčkáním jakýkoli jiný vlastník nemůže počítat. Je čas začít Lucidu sepisovat parte?
Lucid Air nevypadá špatně, tím ale pozitiva s ním spojená končí. Hlavním problémem jsou u něj softwarové potíže, které jsou přitom životu nebezpečné. A zjevně se jim nevyhnulo ani novější SUV Gravity. Foto: Lucid Motors
Zdroj: Engineering Explained@Youtube
