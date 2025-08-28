Snad nevětší bazarová ikona mezi německými auty láká i po konci svých zlatých časů, může dnes vyjít překvapivě levně
Petr ProkopecDekády ohromoval svou kvalitou, bytelností a ve výsledku vysokou trvanlivostí. A byl to dlouho jediný opravdu stabilně dobře prodávaný vůz střední třídy mainstreamové značky. Dnes je VW Passat poněkud za zenitem, pokud ale víte co a jak hledat, můžete poměrně levně přijít k dobrému autu.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Snad nevětší bazarová ikona mezi německými auty láká i po konci svých zlatých časů, může dnes vyjít překvapivě levně
včera | Petr Prokopec
Dekády ohromoval svou kvalitou, bytelností a ve výsledku vysokou trvanlivostí. A byl to dlouho jediný opravdu stabilně dobře prodávaný vůz střední třídy mainstreamové značky. Dnes je VW Passat poněkud za zenitem, pokud ale víte co a jak hledat, můžete poměrně levně přijít k dobrému autu.
Dopodrobna vám představovat Volkswagen Passat rozhodně nemusíme, německý bestseller si během uplynulých dekád udělal velmi dobré jméno i v Česku. Povětšinou jako firemní služební vůz, který během úvodního tří- nebo čtyřletého provozu najede nemalý počet kilometrů. Poté pak míří do bazarů, kde se snaží zlákat rodiny toužící po větším vnitřním prostoru, než jaký jim nabízí třeba Škoda Octavia. Ceny takových aut mohou být i poměrně lákavé, ostatně na generaci B8 vám stačí 190 tisíc korun a na jejího předchůdce B7 dokonce jen 30 tisíc Kč.
Otázkou pochopitelně je, zda po některé z takových nabídek skočit. Když se totiž podíváme na aktuální TÜV Report, tedy výsledky tamních technických kontrol, nevypadá to s Passatem na první pohled nejlépe. Mezi dvou- a tříletými vozy mu patří až 102. příčka ze 111 modelů, přičemž s 10,1procentní mírou poruchovosti výrazně překonává průměr pro tuto věkovou kategorii (6,4 %). Je však nutné vnímat i další okolnosti, hlavně pak již zmiňovaný nájezd, který v tomto případě dosahuje 70 000 km. Tedy dvojnásobku oproti třeba Škodě Kamiq na 101. příčce.
Pohled na starší věkové kategorie nám pak začne vykreslovat zcela jiný obrázek. Mezi čtyř- a pětiletými vozy již Passat spolu s Peugeotem 208 zaujímá 76. příčku. Poruchovost se přitom u něj zvedla jen lehce na 10,3 procenta, s nájezdem 93 tisíc kilometrů pak malého Francouze překonává dvojnásobně. Více má v této věkové kategorii na kontě už jen Mercedes-Benz třídy E, jehož poruchovost je 7,5procentní. To je nicméně zástupce prémiové ligy, za který jeho majitelé museli dát o poznání víc peněz.
Mezi šesti- a sedmiletými vozy pak Passat svou bytelnost definitivně potvrzuje, s nájezdem 134 tisíc kilometrů totiž překonává naprosto všechny zařazené vozy. Přitom dosahuje stejné míry poruchovosti (13,9 procenta) jako Toyota Aygo s průměrnými 62 tisíci kilometry. Mezi osmi- a devítiletými vozy je Passat dokonce již v nadprůměru, znovu s nájezdem, jakému se nikdo jiný nemůže rovnat. Ojetin se tedy bát nemusíte, jakkoli na druhou stranu je rozhodně nelze vybírat poslepu a bez kontroly.
U generace B7 je třeba zaměřit pozornost na zavěšení, které právě vlivem vysokého počtu najetých kilometrů může mít to nejlepší za sebou. Prověrku si zaslouží i pružiny a tlumiče, a to i u novějšího provedení B8. Kritika se pak snáší na brzdové kotouče, a to nikoliv jen kvůli nájezdu, načež byste dost možná měli zauvažovat o mimotovárních dílech. Na světla si ovšem stěžovat nebudete, jakkoli u nejstarších kusů již může dojít na poruchu těch směrových. Jejich oprava ale není drahá.
Jakmile se přesuneme do motorového prostoru, pár výtek tu již máme. U generace B8 mohou odcházet dieselové motory, stejně jako čerpadlo mezinápravového Haldexu (u verzí 4x4, pochopitelně). Mimo to se začínají objevovat potíže s asistenčními systémy, zatímco u předchůdce jsou skvrnami na kráse převodovky DSG. U dieselů může navíc dojít k úniku chladicí kapaliny, u kombíků se pro změnu může objevit koroze na hraně víka zavazadelníku. S tou je třeba počítat také u výfuku.
Suma sumárum tu znamená, že pokud najdete Passat s nižším počtem najetých kilometrů, čeká vás vcelku pohodové vlastnictví. U hodně olítaných aut ale již musíte počítat s tím, že jejich náročný život bude mít negativní dopad na vaši peněženku. Na druhou stranu je ale Česko plné neautorizovaných servisů, které mají s koncernovými vozy nemalé zkušenosti, stejně jako dosáhnou na kvalitní neoriginální a tedy levné díly. Volba je tedy na vás.
Passat generací B8 a B7 je poměrně bytelným vozem, i proto je často využíván správci firemních flotil. Jako takový je ale následně spojen také s vysokým nájezdem, který se podílí na jeho vyšší míře poruchovosti. Foto: Volkswagen
Zdroje: Auto Bild, TÜV
Bleskovky
- Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
před 7 hodinami
- Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy
včera
- „Italský Turek” se natočil, jak jede ve svém Porsche 260 km/h po německé dálnici, teď chtějí jeho hlavu
26.8.2025
Nejnovější články
- Další elektrické luxusní Hyundai potichu skončilo pro nezájem, za půl roku bylo vyrobeno jen 1 400 aut
před 22 minutami
- Pod šéfem Porsche se houpe židle. Rodiny majitelů už začaly v soukromí vybírat jeho nástupce
před hodinou
- Čínská novinka vypadá jako plagiát Mercedesu-AMG. Němce to nepotěší, netroufnou si s tím ale udělat vůbec nic
před 3 hodinami
- Lotus náhle propustil přes 40 procent všech zaměstnanců. „Je to jako rána pěstí do břicha,” říkají místní
před 4 hodinami
- Šéf Mercedesu dál šije do EU, aby zrušila to, za co sám roky bojoval. Někteří Hujeři ale pořád drží lajnu
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.29. 14:59 - Vrooom
- Lampárna (stěžovatelna) 08.29. 14:59 - pavproch
- BMW Divize 08.29. 14:43 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.29. 14:43 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 08.29. 14:40 - řidičBOB
- Rychlodotazy 08.29. 14:24 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 08.28. 14:38 - řidičBOB
- Další zajímavá autovidea 08.28. 13:09 - Vrooom