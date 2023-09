Snahy o umravňování řidičů pomocí nesmyslných překážek na silnicích dosáhly ve Francii nového dna před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Tohle chce hodně chorý mozek a můžeme se jen modlit, aby to dříve někoho nezabilo, než se přijde na to, že je to úplně k ničemu. Po fyzických překážkách přišli ve Francii s matoucími čárami na silnicích.

V mládí jsem bydlel poblíž staré, ale tou dobou docela významné silnice. Spojovala dvě krajská města, takže opravdu nešlo o nic druhotného, byla ale docela úzká a plná zatáček, a tak byla už v 80. letech minulého století nahrazena úplně novou silnicí vedoucí opodál. Obvykle se v takovém případě stará silnice zruší a zničí, tady se to ale částečně nestalo. Na stejném místě tak zůstal stále hezký, ani ne kilometrový úsek, který vedl doslova odnikud nikam - nedalo se na něj běžně najet a už vůbec z něj nikam sjet. To si pište, že jsem tam jezdil na motorce a později i autem dřív, než jsem legálně mohl pod dohledem rodičů (nyní je to asi už osmý smrtelný hřích), ale o tom jsem dnes mluvit nechtěl.

Toto místo jsem si neoblíbil jen já, ale i silničáři, kteří se tam dokázali oklikou dostat se svým vybavením určeným pro malování čar a zkoušet si různé techniky dřív, než je nasadili v praxi. Dává to smysl, vodorovné dopravní značení je tak odolné, že je prakticky nemožné ho ze silnice „nenásilně” dostat, takže na skutečné nové silnici nelze jít metodou pokus-omyl. Díky tomu se tento opuštěný kus silnice stal během pár let pomalu více pomalovaným než nikoli - byly na něm různé čáry vedoucí nahodilými směry, fiktivní šipky, kusy přechodů, cokoli si dovedete představit. Byla to skoro bílá silnice plná chaosu, až poté ji silničáři nechali být a dnes už ji skoro pohltila příroda.

Tyhle obrazy z dětství mi připomněly fotky níže, které ale neukazují starou zavřenou silnici, nýbrž stále používanou ulici ve městě Baune ve francouzském departementu Maine-et-Loire. Je na ní také spousta nikam nevedoucích čar dávajících dohromady bizarní abstraktní obrazy. Takže silničáři potřebovali i tam někde „trénovat” a odnesla to silnička v Baune? Chyba lávky, tohle vzniklo zcela plánovaně ve snaze - podržte se - záměrně zmást řidiče a tím je v chaosu přimět jet pomaleji.

Větší pitomost jsme jakživ neslyšeli, ale je to skutečně záměr tamní radnice. V dané ulici se má jezdit třicítkou, což je ale tak nízká rychlost, že ji málokdo dodržuje. Starosta se tak rozhodl s tím bojovat a vybral si nekonvenční metodu. Podle něj a jeho nohsledů takto řidiči nebudou mít páru, kam silnice vlastně vede, a tak v opatrnosti pojedou 30 km/h nebo pomaleji.

Neříkáme, že se to ve výsledku nemusí stát, ale je to naprosté popření smyslu silničního značení a elementárních principů projektování silnic. Veřejné komunikace mají být co nejpřehlednější, co nejpochopitelnější, co nejméně rozrušovat řidiče myšlenkami na cokoli jiného, mají zkrátka dovolit jim se přirozeně orientovat a vnímat situaci okolo nich v maximální komplexitě. Tohle dělá pravý opak - méně zdatní řidiči budou zkoumat, co se nachází tři metry před jejich vozem a pozornosti unikne pohyb chodců, cyklistů, jiných řidičů na hlavní či vedlejší silnici, cokoli podstatného. Který - promiňte to slovo - ubožák může vdechnout život „řešení”, jež dělá pravý opak? A jak se může nenajít nikdo v jeho blízkosti, kdo by mu to jasně řekl?

Je to opravdu nové dno snah o umravňování řidičů podobnými uměle vytvořenými nesmysly, v principu ale není nové. Jak často jsme i na našich silnicích svědky hloupostí jako třeba kruhových objezdů s uměle vytvořeným „kopcem” uprostřed, přes který není vidět provoz proudící z jiných směrů? Místo toho, aby si každý už zdálky udělal přehled o celkové situaci a kruháčem plynule projel, lidé pomalu zastavují, aby si byli jisti, že se nikomu nepřipletou do cesty, když se najednou vynoří zpoza vršku. Kolikrát vidíme nesmysly jako ohromně široké „ostrovy” uprostřed městských ulic s přechody, které jsou v noci špatně viditelné a způsobují akorát nehody? Nebo kolik šrafování je poseto částmi retardérů, betonovými kvádry či jinými fyzickými překážkami, které znamenají, že když na ně z nějakého důvodu musíte vjet (což v řadě případů legálně můžete) akorát nabouráte místo toho, abyste s menší korekcí směru projeli?

Je to hloupost nad hloupost, umělé komplikování klíčové plynulosti provozu ve snaze docílit nikoli tak významného snížení rychlosti aut. Výsledek je vždy stejný jako v Baune, kde kritici tohoto nápadu říkají jedno - místní si na to zvyknou a nic se nezmění, ostatní to akorát zmate a budou bourat tam, kde by se normálně nebouralo. Amen. Za sebe mohu dodat jen tolik, že i na tu křížem krážem počmáranou ex-silnici se opravdu dalo zvyknout docela dobře a tady to nebude pro místní jiné. Nesmysl, nesmysl, nesmysl, více k tomu nelze říci.

Nízká rychlost nadevše, to je aktuální mantra práce s provozem, která se odráží i v konstrukci samotných silnic. Níže můžete vidět nové dno, záměrně zmatečně pomalovanou silnici ve Francii. Ilustrační foto: Ford

This is the French village where SQUIGGLY LINES have been painted on roads to stop drivers from speeding but also making them feel sick



They appear in Baune, near Angers in the Maine-et-Loire region & its hoped the markings will slow drivers down in a 30kph zone. pic.twitter.com/e7JOBQp72x — Mr Pal Christiansen (@TheNorskaPaul) September 1, 2023

Zdroj: TF1 Info

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.