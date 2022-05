Řidiči se snaží ušetřit za tankování stylem připomínajícím slavnou scénku z Básníků, reálně spíš utratí víc před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC Presse

Ceny pohonných hmot jsou dnes na rekordních hodnotách, a tak není divu, že se s nimi každý snaží vypořádat po svém. Stále častější tak je, že lidé kupují místo plné nádrže jen benzin nebo naftu za určitou částku, což lze chápat, reálně si tím ale jde spíš ublížit.

V důsledku sankcí zavedených po vypuknutí konfliktu na Ukrajině neskutečným způsobem vzrostly ceny pohonných hmot. Za benzin i motorovou naftu tak dnes u nás dáte přes 46 korun na litr, což znamená, že natankování 50litrové nádrže vás vyjde minimálně na 2 300 Kč. To už je opravdu citelný zásah do rodinného rozpočtu, přičemž s brzkým zlevněním nelze příliš počítat. Evropská unie totiž v noci na dnešek schválila embargo na ruskou ropu, což - třebaže součástí tohoto kroku je řada výjimek - nemůže způsobit nic jiného než další nárůst cen.

Spoléhat se nedá ani na tolik omílaný konec přimíchávání biopaliv. Politici sice sporné opatření naoko zrušili, ovšem zároveň musí dodržet svůj závazek k Evropské unii, který se týká snižování emisí skleníkových plynů. Toho se sice dá docílit s pomocí certifikátů UER, což jsou do jisté míry odpustky potvrzující redukci CO2 při přepravě ropy, nicméně ČR s jejich pomocí snižuje emise pouze o 1 procento. Zbývajících pět pak ponechává na biopalivech, která tak nejspíše nikam nemizí.

Ve výsledku by tedy nemělo nikoho překvapit, že státní Čepro podepsalo na konci dubna novou dohodu o dodávkách biosložky do nafty v předpokládané hodnotě 6,4 miliardy korun, a to s chemičkou PREOL spadající do holdingu Andreje Babiše. Smlouva přitom pokrývá období od 1. února letošního roku do 31. prosince toho příštího. Stávající vláda se tak nemůže divit stále větší nevraživosti části obyvatel, kteří si musí na opasku vyvrtávat nové dírky.

Lidé se ale nepřizpůsobují nastalé situaci jen tak, že se omezují jinde, snaží se omezit i výdaje za samotná paliva. Nejlepší je samozřejmě jezdit méně, cestou je i jezdit úsporněji nebo úspornějším vozem, nic z toho ale není jednoduché realizovat. Pokud musíte jezdit do práce, nevyhnete se tomu, maximálně úsporně už jste mohli jezdit i dosud a investice do jiného vozu znamená v první chvíli jen výdaj navíc. V důsledku nastalé situace tak dochází i ke krokům, které připomínají níže přiloženou slavnou scénku z neméně slavné filmové série.

Kolegové z nizozemského Autoblogu si všimli, že lidé začali v reakci na rostoucí ceny stále méně tankovat plné nádrže. Prostě jsou zvyklí čerpat třeba za 50 Eur (cca 1 250 Kč), tak to dělají dál, i když dostanou o desítky procent méně paliva než dříve. A podobné je to podle krátkého průzkumu po čerpacích stanicích i u nás. Část lidí to samozřejmě dělala i dříve, teď jich ale podle obsluhy výrazně přibývá - prostě někdo natankuje třeba za tisícovku a jede, ať už dostane paliva jakékoli množství.

Jak ale praví filmový Štěpánek - tisícovka je sice pořád tisícovka (a co se na ni nadřete...), ale těch věcí si za ni koupíte pořád méně. Pochopitelně to i tak znamená, že vám zůstane pořád stejně peněz na jiné věci, přesto lze takový postup shledat značně krátkozrakým. Neboť pokud budete tankovat vždy jen za určitou sumu, pak k čerpací stanici musíte zajíždět mnohem častěji, než když natankujete rovnou plnou nádrž a reálné jen proděláte. A třebaže to na jakési osobní cash flow může mít pozitivní dopad, při stále rostoucích cenách proděláte více i kvůli tomu.

Na druhé straně jsou tu psychologické efekty. Při hrozbě brzkého rozsvícení „hladového oka“ lidé uberou a častější návštěvy čerpaček je mohou od jízdy autem odradit zcela. Nakonec krátké cesty „v civilizaci” snadno zvládnete i pěšky, na kole či hromadnou dopravou.

Dá se přitom předpokládat, že budoucnost lepší nebude. Jak jsme zmínili na úvod, EU se shodla na embargu ruské ropy. Zcela zastaven přitom bude dovoz tankery, dočasnou výjimku získá ropovod družba. Stane se tak navíc až v řádu měsíců, což znamená, že nejprve tu budou negativní očekávání a poté reálný nedostatek. Když se tedy na sklonku února po zahájení ruské invaze mluvilo o tom, že ceny se letos pod 40 korun za litr nevrátí, šlo nejspíše ještě o optimistické odhady. Spíše se začíná zdát, že letos se dostaneme přes hranici 50 Kč/l, pod kterou se hned tak klesat nezačne.

Že kvůli tomu zdraží naprosto vše, co je přepravované po silnicích, asi nemusíme dodávat. Politici by tak skutečně již měli přestat o pomoci jen mluvit, zvláště pak ti čeští - v Německu od zítra klesne daňová zátěž paliv až o 29,55 eurocentu na litr. Jde o více než 7 Kč, to už bude znát.

Inspirace: Autoblog.nl

