Soudní dokumenty ukazují další problém vzdáleného přístupu výrobců k vašim autům, Tesla s ním má podvádět se zárukami

Pochopitelně nevíme, jak soud skončí, to se teprve uvidí. Už teď ale ukazuje, jakou možnost vzdálená moc automobilek na palubními systémy vozů výrobcům dává. Co třeba přidat trochu „kilásků”, aby záruka skončila dřív, než se něco pokazí?

Tesle rozhodně nelze upřít, že zásadním způsobem pomohla překreslit automobilovou mapu světa. Nezůstala přitom pouze u bateriového pohonu, místo toho se snaží postupovat mnohdy dříve nevídanými směry i v řadě jiných ohledů. I když ne vždy trefí střed terče. Vyloženou minelou byl třeba volant zvaný yoke po vzoru beraních rohů, který byl ihned překřtěn na joke, tedy na vtip. Tesla totiž sice seřízla jeho horní i spodní část věnce, převod řízení však ponechala beze změn. Kvůli tomu se ale vůz stal v některých situacích prakticky neovladatelný.

Podobně rázně možná automobilka přistoupila také k počítadlu najetých kilometrů, jak probírají kolegové z Carscoops. To obvykle prostě měří vzdálenost, kterou auto ujede, podle právě podané žaloby na Teslu ale vychází spíš z „prediktivních algoritmů, měření spotřeby energie a chování řidiče“. Tohle aspoň tvrdí Nyree Hinton, který si v prosinci 2022 koupil ojetý Model Y, který měl najeto přibližně 60 tisíc kilometrů. A až do 6. února 2023 s vozem najížděl okolo 90 km denně po stále stejné trase.

Mezi 26. březnem a 28. červnem předloňského roku se ovšem nájezd zvedl na 117 km denně, aniž by Hinton jakkoli změnil trasu. Za tím dle něj stojí cílený podvod, ke kterému Tesla přistupuje již léta. Automobilka prý neměří počet reálně najetých kilometrů, ale postupně upravovanými algoritmy jej mění tak, že dva lidé mohou v tentýž den na stejné trase dosáhnout jiného nájezdu. Proč? Protože je jí to prý v danou chvíli vhod.

Tesla totiž stejně jako ostatní výrobci podmiňuje tovární garanci věkem či nájezdem, podle toho, co přijde dřív. Základní záruka tedy počítá se 4 roky a 80 tisíci kilometry, přičemž po jejím uplynutí si již majitelé musí veškeré opravy platit sami. Čím dříve je tak vlastně nějakého limitu dosaženo, tím lépe pro značku, neboť poruchy většinou přichází až se stářím či vyšším nájezdem.

Hinton uvádí u vozu začalo od určité chvíle docházet na asi 117procentní zkreslení, čehož Tesla využila k tomu, aby nemusela platit opravu zavěšení. Jakmile nicméně Hinton dosáhl nájezdu, který přesáhl tovární garanci, vrátil se tachometr ke starým zvykem - dennodenně tak uváděl denní porci 90 km.

Nejde přitom o první případ, kdy někdo poukazuje na podvodné praktiky značky. Internetová fóra se podobnými příběhy plní již více než dva roky, přičemž mnozí majitelé si již vyměňují na toto téma různé vtipy. Dá se ale předpokládat, že jakmile jim předčasně vyprší záruka, do smíchu jim už příliš nebude.

Samozřejmě nevíme, zda soud uzná žalobu za opodstatněnou. I kdyby ale byl Hinton úplně mimo realitu, to, o čem hovoří, je přinejmenším teoreticky možné. V dobách, kdy tachometr prostě měřil vzdálenost a byli jste to leda vy, kdo si mohl jeho průběžným stáčením pomoci k delší záruce, neměla automobilka nad touto věcí žádnou moc. V době vzdáleného přístupu téměř k čemukoli stačí trochu změnit (a to berte samozřejmě jako humor) soubor „odometr.exe” a počítadlo ujetých km funguje jinak.

A nehledejte za tím žádnou velkou konspiraci šitou na míru každého vozu. Může to být jen hra s pravděpodobností - každá automobilka ví, s jakou projektovanou životností určitý díl koncipuje, stejně tak později ví, jak dlouho reálně vydrží. A pokud zavěšení odchází k její tíži v průměru pár tisíc najetých km před koncem záruky, pak není problém modifikovat v příhodný moment způsob zaznamenávaní najetých kilometrů, aby se moment poruchy posunul u významné části aut za rozhodnou metu.

Prostě je to možné, stejně jako je pak možné po tom zahladit stopy. Nakonec, kdo si toho všimne, kdo pořád jezdí úplně stejné trasy? Hinton si možná všiml a možná ukáže, že u Tesly dělají ještě větší „vykuci”, než jsme si mysleli. Bylo by to rozhodně zajímavé zjištění.

