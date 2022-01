Čtyřletý soupeř Škody Kamiq od Opelu za 240 tisíc v bazarech láká, dojíždí ale na svůj původ před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jde o maximálně čtyřleté auto, takže jeho ceny působí opravdu lákavě. Ani k domácím autům shovívaví Němci ale nedokáží ignorovat francouzskou techniku v útrobách auta. Některé problémy jsou zkrátka stáří vozu zcela neadekvátní.

V roce 2012 představil Opel nové subkompaktní SUV Mokka, které se záhy dočkalo nemalého úspěchu. I starý kontinent totiž zachvátila móda, se kterou je Amerika spojena již delší dobu. Na úkor prakticky všech karosářských verzí, zejména pak MPV, se totiž začaly prodávat především vozy se zvýšeným podvozkem a vyšší stavbou karoserie. Němci přitom rozhodně nehodlali ponechat nic náhodě, a proto o pět let později vyrukovali s dalším modelem Crossland X, který s několikaměsíčním zpožděním následoval třetí do party, a to Grandland X.

My si dnes posvítíme hlavně na ten prostřední, který se v roce 2020 dočkal faceliftu. Během něj vypadlo z názvu písmeno X, přičemž stejné opatření potkalo také ostatní SUV značky. Mimo to dorazily i nové čelní partie, stejně jako třeba koncové lampy. Opel si nicméně pohrál rovněž s podvozkem, upravil řízení a v kabině nabídl lepší multimédia. Pro původní exempláře to znamenalo jediné - jejich ceny se v bazarech začaly propadat a momentálně startují okolo 200 tisíc korun bez daně. Za čtyřleté SUV? To nezní špatně.

Má ovšem smysl o takovém autě uvažovat? To necháme hlavně na vás, každopádně Crossland při 4,2metrové délce nabízí velmi slušný vnitřní prostor. Za stejně dlouhou Škodou Kamiq sice zaostává rozvorem, ovšem český vůz klade důraz hlavně na cestující v zadní řadě. Opel se vůči tomu rozhodl vše vyřešit šalamounsky, a proto vyrukoval se zadní lavicí posuvnou o 15 cm. Můžete se tedy rozhodnout, zda upřednostníte kolena cestujících, či zavazadelník, který pobere 420 až 520 litrů.

V čem německé SUV za českým zaostává, to je nabídka pohonných jednotek. Oba vozy totiž mohou vyfasovat 1,6litrový turbodiesel, Škoda pak mimo to nabízí litrový tříválec, a to i ve verzi spalující CNG, a 1,5litrový čtyřválec. Opel nicméně zůstává pouze u tříválcové jedna-dvojky, u níž si můžete vybrat atmosférickou, přeplňovanou nebo plynovou variantu. Výkony se pak pohybují mezi 82 a 130 koňmi, zatímco Kamiq 1,5 TSI disponuje 150 koňmi.

Za tímto omezeným portfoliem, které řidiče stěží nadchne, stojí zejména skutečnost, že Opel na voze spolupracoval s francouzským koncernem PSA. Právě ten přitom favorizuje downsizing, a jelikož se chystal na převzetí německé značky, volba byla již při vývoji jasná. Crosslandu to přitom neprospělo ani po technické stránce, neboť jednotky jsou spojené s únikem oleje. To je s ohledem na nízký věk vozu poměrně překvapivé, o dobrou vizitku tak nejde.

Daleko větší slabinou jsou s ohledem na maximálně čtyřleté stáří pružiny a tlumiče, další kritika pak míří za brzdami. A aby toho nebylo málo, zkontrolovat byste měli také přední hlavní a zadní směrová světla. Problematických míst tedy ve výsledku není málo, přičemž německá KBA mimo to nařídila svolávací akci v důsledku kabeláže, u níž hrozilo obroušení a tedy i případné odstavení některých systémů.

Vedle toho je třeba ještě poukázat na nižší kvalitu některých materiálů, hlavně pak v interiéru. Vše ale koresponduje s nižší cenou. Plusovou stránkou je přitom kvalitní výfuk či odolnost vůči korozi. Pokud tedy narazíte na kousek, pod kterým se nenachází olejová skvrna, a jenž bude mít v pořádku světla a brzdy, pak není mnoho co řešit.

Opel Crossland X pod povrchem počítá hlavně s francouzskou technikou. Právě ta je ovšem jeho největší slabinou. Foto: Opel

Petr Prokopec

