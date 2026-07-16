Španělská policie radí turistům, aby zapínali pásy na zadních sedadlech aut, i když na nich nikdo nesedí
Petr ProkopecNevíme, jak moc Čechů se vydá autem až do dalekého Španělska, pár jich ale jistě bude. A další si tam mohou auto půjčit. Ti i oni mohou být překvapeni iniciativou tamní policie, která působí přinejmenším zvláštně.
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Španělská policie radí turistům, aby zapínali pásy na zadních sedadlech aut, i když na nich nikdo nesedí
včera | Petr Prokopec
Nevíme, jak moc Čechů se vydá autem až do dalekého Španělska, pár jich ale jistě bude. A další si tam mohou auto půjčit. Ti i oni mohou být překvapeni iniciativou tamní policie, která působí přinejmenším zvláštně.
Prázdniny jsou v plném proudu, což jako obvykle přináší menší stěhování národů. Miliony lidí tak opouští své domovy a míří na dovolené, ať už jakýmkoli dopravním prostředkem. Pokud patříte mezi ně a cestujete autem, ať už výlučně nebo aspoň po cílové destinaci, nebude od věci si prostudovat pravidla silničního provozu zemí, ve kterých se ocitnete za volantem.
Provoz v jednotlivých místech má své lokální zvyklosti i specifika, ke kterým se někdy přidává i neobvyklá činnosti policie. Ta španělská se letos nyní přišla se souborem rad, jejichž dodržováním prý předejdete pokutám a budete cestovat bezpečněji. Přinejmenším jedna z nich působí ale působí velmi kuriózně, jak vypichuje Ultima Hora.
Policisté totiž lidem doporučují, aby bezpečnostní pásy na zadních sedadlech zapínali i tehdy, kdy na nich nikdo nesedí. To na první pohled nedává smysl a u aut s jednodušší bezpečností logikou hrozí i zbytečnými náklady při případné nehodě - může dojít k vystřelení rozličných airbagů pro cestující vzadu, i když nemají čemu pomoci. Takže proč to?
Důvod pro takové opatření se podle policistů skrývá v zavazadlovém prostoru, pásy podle nich mohu zabránit vniknutí nákladu do kabiny a zranění cestujících. A obecně lze souhlasit s tím, co Guardia Civil říká: „Při náhlém zastavení může kufr najednou vážit 40krát více. Stává se z něj projektil,” říkají Španělé. A nutně nepřehání, při „správné” rychlosti a náhlém zastavení může kvůli setrvačnosti letící zavazadlo působit na posádku mnohonásobkem své skutečné hmotnosti a ubližovat. Jak tomu ale předejdou zadní pásy?
Policie má pocit, že jakákoli další překážka, která bude stát zavazadlům v cestě, může jejich putování zastavit či alespoň zpomalit. A ano. může k tomu dojít, zdaleka ne v každém autě tomu tak ale bude. Pokud pojedete se zadními sedadly ve standardní poloze a máte zadní pásy integrované do opěradel, což je stále častější, nepomohou ničemu. Chce to aspoň prostřední pás uchycený ve stropě nebo vysoko ve sloupku C integrované boční pásy, pak rada může fungovat.
Teoreticky mohou policisté hovořit o případě, kdy sklopíte zadní opěradla a zavazadelník tak rozšíříte. I pak lze pásy nechat zapnuté a v závislosti na jejich uchycení určitý předěl vytvořit, to také může dávat smysl.
Policisté ale jinak řeší hlavně případy, kdy jsou zavazadla napěchovaná od podlahy po střechu v autě s neodděleným zavazadlovým prostorem, typicky v hatchbacku, kombíku nebo SUV. U vozů s tříprostorovou karoserií (typicky sedan) vám to může být jedno, cesta pro zavazadlo z kufru do interiéru prakticky neexistuje, pokud to nebude zlatá kovadlina, která prorazí i zadní opěradla. A stejně tak je rada k ničemu, pokud nenakládáte kufr až po střechu, pak znovu k „letu” není prostor, zadní sedadla vydrží při nehodě opravdu hodně, na to musí automobilky myslet.
Pakliže máte v kufru horu nákladu až kamsi ke stropu, platí i doporučení pokládat nejtěžší kufry a tašky na dno zavazadelníku, čím zabráníte tomu, aby do interiéru mohly prolétnout opravdu těžké věci, krom toho tím snížíte těžiště. Zároveň můžete využít různých oček, sítí či popruhů, to vše může pomoci, upevněný náklady je vždy lepší než ten pohybující se.
Právě na náklad se přitom zaměřuje článek 14 španělských dopravních předpisů. Dle jen je zapotřebí, aby řidič nebyl kufry a taškami nikterak negativně ovlivněn ve výhledu. Stejně tak nesmí narušovat stabilitu vozu a musí být upevněn tak, aby nemohl spadnout či se jinak uvolnit. Pokud tedy obyčejně jen naházíte kufry nad zadní nápravu, můžete za to od španělské policie dostat „suvenýr“ v podobě pokuty ve výši 80 až 200 Eur (cca 1 950 až 4 900 Kč).
Jinak jste ovšem z obliga a i zapnutí zadních pásů má smysl jen v momentě, když něčemu mohou pomoci. Tedy máte opravdu plný kufr, zavadla mohou dovnitř a pásy mohou s ohledem na konstrukci auta vytvořit účinný předěl. Jinak je to ale prostě jen rada, kterou dodržovat nemusíte, nemáte-li k tomu rozumný důvod.
Španělská policie lidem radí, aby bezpečnostní pásy na zadních sedadlech zapínali, i když na nich nikdo nesedí. To má ale smysl jen někdy, navíc je to jen rada - není to tedy něco, co automaticky musíte dělat. Ilustrační foto: Škoda Auto
Zdroj: Ultima Hora
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