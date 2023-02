Specialista na auta koncernu VW prozradil 5 jejich největších slabin i jak se s nimi vypořádat před 5 hodinami | Petr Prokopec

Pracoval 29 let pro Audi a není nemístné tvrdit, že auta nejen čtyř kruhů zná lépe než svoje boty. Ví tak nejen o jejich nejtypičtějších slabinách, ale také o tom, jak se s nimi vypořádat.

O vozech koncernu VW se většinou mluví jako o spolehlivých a trvanlivých. Ne každý s tím pochopitelně bude souhlasit, problematické exempláře jistě existují, i z vlastní zkušenosti ale musíme říci, že jde z dlouhodobého hlediska o ta lepší auta, která lze na trhu pořídit. Statistiky tomu až na výjimky neodporují, a tak není přehnané říci, že ve srovnání s konkurencí máte větší šanci, že natrefíte na exemplář, který vám bude bezvadně sloužit pomalu až do hrobu.

Neznamená to nicméně, že pokud narazíte na pravý opak, můžete se jít už jen věšet. Opravit se dá téměř cokoli, ve finále tedy jen záleží na vašem rozpočtu. Je nicméně třeba, abyste nezkoušeli své štěstí u někoho, kdo možná má prostornou garáž i dostatek nadšení, chybí mu ale znalosti a zkušenosti. Vyrazit musíte za opravdovým specialistou na koncernové vozy, mezi které patří i Stephan Gangnus. Jím založená firma KTC totiž vrací zpátky na silnice i takové kousky, s nimiž by to technici z autorizovaných servisů již dávno vzdali.

Gangnus po devětadvacet let pracoval pro hamburské dealerství Audi, stejně jako prošel spoustou školení. Zejména o koncernových motorech a převodovkách tedy ví všechno. Když mu tedy na dvoře přistálo černé Audi A5 Cabrio, jehož majitel si stěžoval na nadměrnou spotřebu oleje (1,9 litru na tisíc kilometrů), prakticky ihned věděl, kde se skrývá zádrhel. Čtyřválcová jedna-osma TSFI je totiž jednou z koncernových skvrn, neboť u ní dochází k zapečení stíracích kroužků a tedy k ucpání okruhu.

„Viděl jsem tento problém i u aut, která mají najeto jen 40 tisíc kilometrů,“ uvádí Gangnus. Toho nejvíce vytáčí, když někteří dealeři nechávají zákazníky na holičkách. Či to rovnou učiní továrna. Ta ostatně v případě oněch stíracích kroužků velmi experimentovala s tvarem, velikostí i materiálem, ovšem až tak úplně nepochodila. Proto ostatně šéf společnosti KTC v mnoha případech nebazíruje na použití originálních komponentů. Některé mimotovární jsou lepší i odolnější.

Díky této otevřenosti Gangnus nemusí čelit problémům, které mají autorizované servisy. V posledních letech totiž není pouze nedostatek komponentů na výrobu nových aut, kromě toho chybí i díly na opravu těch ojetých. I kdyby tedy zákazníci byli ochotni kompletně vyprázdnit svou peněženku, mají smůlu a musí se obrnit trpělivostí. KTC oproti tomu zvládá přijít s okamžitým a často i daleko levnějším řešením. Gangnus totiž není ani proti použití již užitých dílů, pokud jsou nadále kvalitní.

„Metalické úlomky z ložiska se dostaly dovnitř a vyřadily dva ventily z provozu,“ poukazuje Gangnus na porouchanou sedmistupňovou převodovku DSG jako druhou z typických slabin aut VW. A dodává, že problémů s ní je spojeno více. Její oprava tak již nedává smysl, stejně tak by ale nesmyslně drahé bylo i použití zcela nové. Místo toho tak šéf KTC použije jiný automat, který prověřil a na který tak může dát i roční záruku. S takovým přístupem se v oficiálním servisu nesetkáte, s použitými díly tam operovat nesmějí.

Obdobně se Stephan vyrovnává s dalšími typickými slabinami aut VW Group. Vedle zmíněných motorů TFSI od Audi a též probíraných automatů DSG si při příjezdu zákazníka může nejčastěji tipnout na potíže s automaty Multitronic (v podstatě CVT od Audi) a Stronic (obdoba DSG znovu od Audi Audi) a motory TSI od zbylých značek koncernu VW. Není to tedy nakonec bůhvíjak široká plejáda, což nakonec potvrzuje i zkraje řečené. Když se ale zrovna tyto věci pokazí, bývá to bolavé - cesta k nápravě obvykle vede přes díly z druhovýroby nebo prověřené, často povedenější z havarovaných a jinak vyřazených aut.

Lze jen dodat, že díky směřování Evropské unie budou mít lidé jako Gangnus stále více práce. Nová auta si totiž bude moci dovolit méně a méně lidí, místo toho budou stále více udržována ta dosud vyrobená. A pokud oficiální servisy budou stejně liknavé jako dosud, což se nejspíše nezmění kvůli jejich vlastním standardům, větší část klientely je začne obcházet.

Autorizované servisy mají aktuálně tu smůlu, že musí používat jen originální díly, které jsou nyní často značně nedostatkovým, navíc drahým zbožím. Technici navíc ani nemohou sáhnout po těch z druhé ruky, což by zákazníkovi zlevnilo opravu, neboť musí dodržet firemní regule. I proto firmy jako KTC začínají mít skutečné žně. Ilustrační foto: Škoda Auto

