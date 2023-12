Povedené, spolehlivé, ale přehlížené ojetiny: Lidé si v bazarech nevšímají ani držáků od Toyoty či Hyundai, o to levnější jsou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

V bazarech přehlíženým a svým způsobem podezřele levným autem nemusí být jen vůz neznámé značky, která vzbuzuje obavy. Tahle auta spolehlivostí dokonce oslní, stejně jako svou praktičností či bezpečností. Jen se nikdy nestala bestsellery a táhne se to s nimi dodnes.

Toyota Corolla je nejprodávanějším vozem světa, během dvanácti generací vznikla ve více než 50 milionech exemplářů. Japonská automobilka se nicméně i tak rozhodla, že hatchback bude od roku 2006 na některých trzích nabízet pod novým obchodním názvem Auris. Jakkoli tím ovšem odkazovala na zlato, v rámci prodejů Toyota se žlutým kovem nemohla ani v nejmenším počítat. Její globální bestseller byl na starém kontinentu válcován nejen Volkswagenem Golf, ale i řadou dalších soupeřů. Před čtyřmi lety tak došlo na návrat k názvu Corolla.

A Auris není jediným vozem, který bychom mohli nazvat smolařem. Štěstí a s tím spojená pozornost zákazníků se vyhnuly i dalším pěti automobilům z dnešního přehledu. Se všemi se totéž táhne i v autobazarech, kde by ale nakonec aspoň napodruhé mohly trochu zazářit. Dosavadní nezájem totiž vedl k nemalému poklesu jejich hodnoty, i když fakticky nemají mnoho chyb. Spolehlivost je povětšinou velmi nadstandardní, design... No posuďte sami. Minimálně u Hondy Civic deváté generace bude hodně záležet hlavně na individuálním úhlu pohledu.

Oněch šest ojetin si probereme v abecedním pořadí, v případě cen pak lze počítat s částkami do 300 tisíc korun. Za to vám bude říkat pane či paní vůz s nájezdem pod 100 000 km a maximálně šestiletou službou na kontě. Ještě daleko delší má však toto neobvyklé portfolio před sebou, pochopitelně při správné údržbě. Protože jde přitom o mainstreamové modely, nejsou servisní náklady enormní, což je další z frček jejich výhod.

Honda Civic IX (2011 až 2017)

Ve srovnání s předchozím UFO je devátá generace designově skoro konzervativně laděná. Přesto se Civic nikdy nestal miláčkem davů, jakkoliv objemn zavazadelník (až 1 378 litrů u hatchbacku a 1 668 u kombíku) pároval se zadní sklopnou lavicí nebo úspornými dieselovými a benzinovými motory. Asi největší slabinou vozu jsou brzdové kotouče, kromě toho byla Honda výrazně zasažena kauzou vadných airbagů Takata, kvůli nimž musel Civic již na tři svolávací akce. Pro někoho pak problémem může být i horší výhled vzad.

Foto: Honda

Hyundai i20 GB/IB (2014 až 2020)

Korejskou automobilku si většina lidí spojí s modely jako i30 či Tucson, v jejichž stínu se Hyundai i20 poněkud krčí. Tento hatchback přitom zvládá i delší cesty, a to díky překvapivě velmi dobrému odhlučnění kabiny, dostatku prostoru, pohodlným sedadlům a dobře naladěnému podvozku. U dříve vyrobených kusů se však vyhněte čtyřstupňovému automatu, který výrazně zvyšoval spotřebu. Problémy se mohou vyskytnout také se spojkou manuálních aut, lak pak není příliš kvalitní, zkontrolujte tak hlavně čelní partie.



Foto: Hyundai

Kia Venga (2010 až 2019)

Zatímco takový Cee'd bodoval, velmi podobně stylizovaná Venga měla smůlu, zákazníci toužící po menším MPV mířili spíše k Citroënu (C3 Picasso) či Hondě (Jazz) nebo nakonec nejvíce k SUV. Korejci se přitom snažili, seč to jen šlo-- v crash testu Euro NCAP získali pět hvězd, magazín Auto Bild pak vozu po najetí 100 tisíc km udělil kladné hodnocení. Nejen za kvalitu, ale i za posuvná zadní sedadla či kameru ve zpětném zrcátku. Pihou na kráse jsou praskající středové konzole, nižší kvalita pružin a tlumičů a benzinové motory vyžadující četnější kontroly.



Foto: Kia

Mitsubishi ASX (2010 až 2021)

Ani jedenáctiletý životní cyklus nestačil SUV tří diamantů k tomu, aby nahnalo strach hlavně německé konkurenci. Zajímavé nicméně je, že zatímco v případě ASX sáhlo více než 20 procent lidí po pohonu 4x4, u takového Volkwagenu T-Roc jde o výrazně nižší číslo. Jakkoli ale mnohé kousky měly tužší život, problémů se zavěšením se nemusíte obávat. Přesto podvozek důkladně zkontrolujte, a to kvůli korozi. U dieselů, které prodejům dominovaly, ale již na potíže nedochází, spojeny jsou ale s vyšším nájezdem.



Foto: Mitsubishi

Suzuki Swift A2L (2017 až 2023)

Swift je jedním z mála aut ve své třídě, který je k mání s pohonem všech kol. Chválit lze přitom jeho mrštnost v běžném provozu (hlavně u verze Sport), stejně jako nízkou hmotnost pohybující se okolo jedné tuny, jenž vede k nízké spotřebě. Olej pak stačí pouze měnit, nikoliv dolévat, kaňkou na této jinak velmi čisté vizitce jsou tak úspory provedené v interiéru - horší je hlavně odhlučnění, díky čemuž nejsou delší cesty zrovna příjemné. Kromě toho se již u pár let starých exemplářů mohou objevit první znaky koroze.



Foto: Suzuki

Toyota Auris (2013 až 2019)

Kde jsme začali tam můžeme i skončit. Je přitom vskutku otázkou, co Toyotě Auris chybělo k úspěchu - mohla to být i absence sportovní verze, ke které by se lidé mohli upínat. Výkonnými motory se však nepyšnily ani běžnější modely. Míra spolehlivosti však již vysoká je, a to jak u hatchbacku, tak u kombíku zvaného Touring Sports, který je o takřka 30 cm delší. Stížnosti pak míří k defektním cívkám benzinových motorů, ucpaným sacím traktům a bateriím hybridního systému - jejich články lze ale měnit jednotlivě.



Foto: Toyota

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.