Spolehlivé alternativě Škody se lidé v bazarech vyhýbají. O to je levnější, dokonce má větší kufr před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

V Česku je těžké prosadit se s jiným autem ve třídách, kde působí domácí automobilka. A tento stav platí nejen mezi novými, ale i ojetými vozy. Právě díky tomu lze udělat lepší obchod s něčím velmi podobným, třeba jako s tímto Seatem.

I když někteří rádi mluví o evropském trhu s auty, o jeho jednotnosti lze s úspěchem pochybovat. Zejména v zemích s místními automobilkami se tradičně projevují lokální specifika upřednostňující domácí značky před jinými. V Česku jsou tak nejžádanějšími ojetinami nepřekvapivě Škody, které dalece zastiňují veškerou myslitelnou konkurenci.

Škodovky jsou tak přes širokou nabídku obvykle i drahé, což dává příležitost k lepší koupi lidem, kteří nemají problém povznést se nad příslušnost toho či onoho modelu ke konkrétní značce. Zrovna v případě té české se totiž obvykle dají sehnat technicky skoro totožné a charakterově velmi podobné vozy jiných značek koncernu VW za nižší ceny.

Jedním z takových je Seat Ibiza, který sice dlouhodobě neplatí za bůhvíjaký držák, podle statistik německého TÜV Reportu ale nepředstavuje ani problematickou volbu. Jeho poslední generace se nachází kdesi v průměru, k tomu tu ale máme atraktivní španělskou vizáž spojenou s o poznání přijatelnějšími cenami. Ibiza tak představuje docela lákavou koupi, zejména pak v případě poslední generace 6F, která přišla na trh v roce 2017 a je dodnes moderním vozem. Koupit ji přitom lze od nějakých 160 tisíc Kč, na auta s nájezdem okolo 100 tisíc kilometrů pak stačí už 180 tisíc korun.

Nejčastěji na trhu najdete exempláře osazené přeplňovaným litrovým tříválcem, který sice není vytouženým pohonem, na 4,06metrový hatchback ale už v 95koňové verzi s přehledem stačí a při rozumné jízdě řekne o 5 až 6 litrů benzinu na 100 kilometrů. S rostoucími nároky na dynamiku spotřeba rychle roste, to ale nakonec tím nejmenším z problémů, které vás s tímto motorem mohou potkat.

Od servisních techniků totiž přichází zprávy o tom, že i nová Ibiza trpí stejným neduhem jako značná část moderních koncernových vozů užívajících motory TSI. Zvláště u výkonnějších verzí dochází k přetěžování rozvodových řetězů, které se pak trhají. Souběžně s tím technici poukazují také na brzdy, které se opotřebovávají rychleji, než by měly, a rovněž na rezavějící výfuk. To může být s ohledem na maximálně pětileté stáří vozu překvapivé, ale je to tak.

Krom motoru, brzd a výfuku při výběru Ibizy 6F zkontrolujte i interiér, který je citlivější na opotřebení ze strany méně ohleduplných majitelů. Inu, je to obyčejné auto na pomezí kompaktní a subkompaktní třídy, a tak je průměrnou kvalitu některých plastů v interiéru třeba vzít jako fakt. Jiné obvyklé problémy ale hlášené nejsou, zejména oproti předchůdcům se poslední Ibiza jeví být citelně spolehlivějším vozem.

Zdá se tedy, že nejnovější Ibiza nekráčí až tak plně ve šlépějích svých předchůdců, což je dobrá zpráva. Zákazníky by mimo jiné mohla oslovit i zavazadelníkem, který standardně pobere 355 litrů. Tím Seat kupodivu překonává dobového soupeře od Škody (330 litrů) zaměřeného spíše než na emoce na praktičnost. Byť Fabia kontruje vyšší kapacitou po sklopení sedadel (1 150 versus 823 litrů).

Kromě již zmíněného litrového tříválce je možné zvolit také 1,5litrový čtyřválec se 150 koňmi. A na rozdíl od nových aut v showroomech je k dispozici také 1,6litrový turbodiesel s 95 koňmi, který je nejhospodárnější pohonnou jednotkou a zajímavější alternativou než u Fabie - ta dostala jen tříválec 1,4 TDI a pak už nic. To by nakonec mohlo být i jazýčkem na vahách - auto této velikosti se čtyřválcovým dieselem je rarita už teď, natož pak za pár let. 1,6 TDI nemá bůhvíjakou pověst, ale je to velmi tichý, pro Ibizu výkonově dostačující a mimořádně úsporný motor. I s naftou za 40 Kč za litr pojedete levněji než s benzinem, tohle auto umí bez velké snahy jezdit u za 3 až 3,5 litru na 100 km.

Seat Ibiza páté generace dorazil na trh v roce 2017, nyní je v showroomech k mání už faceliftované provedení. Rané kusy v autobazarech ve slušném stavu koupíte od asi 160 tisíc korun, v poměru výkonu a ceny se zdají být lepší volbou než Fabie, zvlášť pokud preferujete diesel. Foto: Seat

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.