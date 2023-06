Spolehlivé ojetiny do 100 tisíc Kč: Často přehlížené, ne až tak staré držáky včera | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Spolehlivý vůz podle vlastních představ si můžete pořídit, i když máte hlouběji do kapsy. A pořád s ním omladíte český autopark. I přes vysokou spolehlivost ale počítejte s tím, že vás návštěva servisního technika čas od času nemine.

Koupě nového vozu se pro stále více lidí začíná stávat nesplnitelným snem. Pro mnohé zákazníky nicméně začíná být problémem i pořízení ojetiny. Průměrná cena ojetého auta prodaného v Česku se totiž vyšplhala na takřka 300 tisíc korun, což je o poznání více, než většina Čechů může či chce do dvoustopých dopravních prostředků investovat. Vlastně tak není překvapivé, že místní vozový park stárne. Momentálně je již na 16 letech stáří, nájezd či výkon pro mnohé přestává hrát roli. Stěžejní je pouze cena a s ní korespondující stav.

Poděkovat za to můžeme Evropské unii, které se snaha zregulovat už stokrát zregulované poněkud vymknula z rukou. Na tomto hrobě však pláčeme bez výsledku už léta, a tak nezbývá, než se s danou situací popasovat dostupnými možnostmi. Představit vám tedy můžeme nejspolehlivější ojetiny podle kolegů z německého Auto Bildu, při jejich pořízení se víceméně vejdete do 100 tisíc korun. To již není tak enormní suma, ostatně průměrný Čech ji má na účtu za dva a půl měsíce. Je sice pravdou, že v takové chvíli nemůže nic utratit, ovšem i kdyby jeho životní náklady byly třeba dvoutřetinové, stále vám stačí rok šetření.

Než se přesuneme ke konkrétním tipům, je třeba dodat, že daná suma vám umožní koupi 10- či 11letého vozu. I to ale vlastně v rámci tuzemského průměru stáří aut v provozu představuje posun do kladných hodnot. Rozhodně ovšem nevysajte svůj bankovní účet až na dřen. I když se budeme bavit o nejlepších levných ojetinách, v mnoha případech může již pár měsíců po koupi dojít na stěžejní opravu, často i bez toho, že by před vámi předchozí majitel cokoliv tajil. Světla či brzdy přitom nejsou levné.

Nač se tedy soustředit? Dle dat TÜV se jedná o osmičku vozů zmíněných níže, první trojku si pak probereme i s dalšími detaily obrazem. Nejspolehlivější z těchto osmi aut je spojeno se 17,2procentní poruchovostí, ten nejhorší pak s 23,2procentní. Průměr pro tuto kategorii nicméně činí 24,4 procenta, stále tak zůstáváte nad vodou. Pozor si pak dejte na klasické nešvary, mezi které kromě oněch brzd a světel patří rezavý výfuk, únik oleje či haprující řízení nebo zavěšení.

Nejspolehlivější ojetiny do 100 tisíc Kč podle Němců

1. Honda Jazz

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 17,2 % (průměr kategorie 24.4%)

2. Mini

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 17,5 % (průměr kategorie 24.4%)

3. Suzuki Swift

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 19,7 % (průměr kategorie 24.4%)

4. Audi A1

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 20,1 % (průměr kategorie 24.4%)

5. Opel Meriva B

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 20,9 % (průměr kategorie 24.4%)

6. VW Up!

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 22,5 % (průměr kategorie 24.4%)

7. Mazda 2

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 22,8 % (průměr kategorie 24.4%)

8. Toyota Yaris

Míra poruchovosti 10- až 11letých aut: 23,2 % (průměr kategorie 24.4%)

Honda Jazz z let 2008 až 2014 vás vyjde na zhruba 72 tisíc korun. Pozor si dejte hlavně na brzdy a případnou korozi, problémy občas působí také zadní světla. Ilustrační foto: Honda



Mini vyráběné v letech 2006-2014 má slabinu v úniku oleje, stejně jako v předních i zadních lampách. Tuto stylovku přitom pořídíte již od 60 tisíc korun. Ilustrační foto: Mini



Třetí nejspolehlivější ojetinou v pořadí je Swift (2010-2017), jenž startuje na 95 000 Kč. Největší slabinou jsou světla, zkontrolujte však i brzdy a klouby řízení. Ilustrační foto: Suzuki

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

