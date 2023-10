Sporťák Jaguaru jako nový totálně propadl, o to zajímavější je jako levná a překvapivě odolná ojetina včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Měl to být prodejní hit, taková britská 911, ničím takovým se ale F-Type nestal. Přesto je to povedené auto, které se díky své nevalné pověsti dá jako ojeté koupit za cenu, za kterou si na lepší 911 pořídíte leda sadu karbon-keramických brzd a obutých kol.

Jakkoli může znít neuvěřitelně, od zahájení prodeje Jaguaru F-Type uteklo již deset let. Během té doby britská automobilka postupně rozšiřovala portfolio, původní roadster tak doplnila v nabídce i verze kupé, k zadokolce se přidalo také provedení s pohonem všech čtyř kol. Stejně tak došlo i na rozšíření nabídky motorů, neboť zpočátku bylo možné volit jen mezi třílitrovým šestiválcem a pětilitrovým osmiválcem. V roce 2018 však dorazil i dvoulitrová jednotka, načež se F-Type stal vůbec prvním čtyřválcovým sporťákem v historii Jaguaru.

Nic z toho ale nepomohlo a z auta se postupem času stával jen větší a větší propadák. Dnes už opravdu jen živoří a při 1 118 letošních prodejích v Evropě (Porsche 911 je na tom 19krát líp) ani nepřekvapí, že auto skončí bez přímého nástupce. Místo něj Britové nabídnou dražší elektromobil, což zní jako pokus o sebevraždu. Ostatně se jen stačí podívat na právě zveřejněný přehled nejhůř prodávaných aut v USA. F-Type mezi nimi nechybí, nejhůř z Jaguarů si ale vede elektrický I-Pace.

Pokud si u Jaguaru nevyndají hlavu z míst, kam se zdánlivě nedá strčit, na koupi nového F-Typu ušitého dle rozumného receptu máte už jen pár měsíců. Pro ten ojetý pochopitelně budete moci do bazarů klidně i za dekádu. A pokud tam vyrazíte teď, nakupovat můžete opravdu levně. Zatímco Porsche 911 ze stejné doby stojí pořád miliony, u F-Typu ceny startují okolo 650 tisíc korun. A je jedno, že za tuto částku můžete počítat jen s vozy z počátku výroby s vyššími nájezdy, 911 je násobně dražší i v takové kondici. Pozoruhodné ovšem je, že navzdory pověsti Jaguaru tohle auto nemá být takový „křáp”, majitelé si stěžují prakticky jen na multimédia, která jsou pro značku pomalu největší slabinou bez ohledu na model. Zbytek prochází a o pokles hodnoty se stará jen přetrvávající nezájem.

Kromě multimédií je tu přesto pár oblastí k prověření - jde o diferenciál, výfuk a okna. V prvním případě totiž může dojít na únik oleje kvůli špatnému těsnění, ve druhém pro změnu mohou zůstat zaseknuté klapky aktivního systému. Do třetice pak problém tvoří malé kamínky, které se mohou dostat mezi sklo a těsnění. Dealeři značky by vám tak měli dodat nové, a to bez poplatku. V rámci záruky je pak měněn i koncový tlumič výfuku.

Další kontrola již zahrnuje jen tradiční prověrku čalounění, karoserie a kol. F-Type se tedy skutečně jeví jako velmi spolehlivý vůz, což ostatně potvrzují i kolegové z Německa. Ti v proklepli kousek poprvé zaregistrovaný v srpnu 2019. Jeho majitel s šestiválcovým kupé naladěným na 340 koní najel jen 7 850 kilometrů, zároveň ovšem neopomněl jedinou předepsanou servisní prohlídku. Zároveň na sobě ani nešetřil, k dispozici je tak i prémiové audio Meridian.

Problémem pro potenciální pak nebude ani cena. I když tu máme prakticky nové auto, nabízen je za 51 800 Eur, tedy za 1,28 milionu korun. Vozy po faceliftu, které přišly v roce 2019, lze pořídit ještě levněji, od zhruba 1 milionu Kč. Počítat lze i u nich s nízkým nájezdem, pod kapotou se ovšem v takové chvíli musíte smířit se 300 koňmi základního dvoulitru. Jakmile budete chtít třílitr, jste rázem o 300 000 Kč výše. Na V8 pak stačí 1,5 milionu korun. Na seriózní sporťák úctyhodného stylu i dynamiky jsou to sympatické sumy.

F-Type ani v nejmenším neodpovídá spíše nelichotivé pověsti Jaguaru coby velmi nespolehlivé automobilky. Navíc působí přitažlivě, hlavně jeho šestiválcové a osmiválcové ústrojí pak dosahují působivé dynamiky. Přesto je na poměry podobných aut levný, až velmi levný, jakkoli absolutně nestojí vysloveně málo. Foto: Jaguar

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

