Srovnání udávaného dojezdu elektromobilů s reálnou jízdou stálou rychlostí jim dává tragické vysvědčení

/ Foto: Škoda Auto

Pokud tohle mají být auta budoucnosti, pak rozhodně ne té naší. Už tak mizerná čísla údajných dojezdů na nabití se i v naprosto umělé praxi stávají ještě více mizernými. O kolik? Klidně i o více než polovinu.

Popravdě řečeno nás fascinuje, že dnes, zrovna v této době někdo se zcela vážnou tváří usiluje o nařízení elektrických aut všem bez rozdílu. Zejména evropský kontinent se ocitl v dekády nevídané nejistotě, však cena elektrické energie na německé burze včera překonala magických 500 Euro za megawatthodinu a stala se jen za poslední rok skoro šestkrát dražší. K tomu je nouze o různé drahé kovy, inflační tlaky způsobené primárně roky rozvolněných fiskálních a monetárních politik tlačí ceny životních nezbytností do stratosféry a do toho někdo s vážnou tváří přijde s požadavkem, že si v ten či onen moment budeme muset koupit mnohem dražší a méně použitelná auta, která budou spotřebovávat onu extrémně drahou elektřinu?

Přijde nám to neskutečně odtržené od reality. Kdyby ona elektrická auta znamenala v jakémkoli podstatném ohledu výrazně lepší řešení, dalo by se to chápat, to je ale jen iluze. Jde o výrobně drahé vozy s nejasnými vyhlídkami na dlouhodobou použitelnost a mizernou bezprostřední použitelností danou kapacitně malými, těžkými a obtížně doplnitelnými akumulátory. Tohle chtít jako povinnost v situaci, kdy tato auta ani ekologicky nic neřeší, nám přijde jako výsměch zdravému rozumu.

Že jde o nekonkurenceschopné řešení, ukazuje prakticky každý test postavený okolo faktů a nikoli dojmů. Němci nedávno změřili, jak daleko ujedou různá elektrická auta při stálých 130 km/h a byla to mizérie non plus ultra. Na trhu dnes prakticky neexistuje vůz, se kterým byste se takto mohli vydat z Prahy do Brna, jezdit chvíli po brněnské metropoli a pak se vrátit domů. A to přesto, že se jedná o pořád naprosto nerealistický test ukazující jízdu konstantní dálniční rychlostí. Kdo takto někam dojede? Pokud nevyrazíte ve dvě ráno, pak asi nikdo nikam, skutečná jízda je plná opakovaných akcelerací a ty znamenají pro dojezd další rány.

Tohle ale víme, kolegové z Auto Evolution si ovšem všimli, že jakkoli Němci precizně změřili takovýto reálný dojezd testovaných elektrických aut, neodvážili se dát jej do souladu s tím udávaným. Znovu - test ve 130 km/h je velmi nenáročné měření, jde jen o jízdu konstantní vyšší rychlostí, ta by neměla mít daleko k datům udávaným výrobcem pro kombinovaným. Jenže má, a jistě proto lidé z Auto Bildu, ač to jindy dělají, toto srovnání do placu nedali.

Američané si tak vyhledali oficiální data dojezdu pro jednotlivá zkoušená auta a výsledkem je srovnání, jehož naši reinterpretaci najdete v tabulkách níže. Hovořit o tragédii je snad i slabé slovo - ačkoli udávané dojezdy jsou zřídka dostačující pro jakékoli jiné využití než relativně krátké každodenní dojíždění do práce, nemluvě o cestách na chaty, výlety či dovolené, ty reálné jsou oproti nim až o více než polovinu nižší.

Skutečně, podívejte se na to sami. Jen jedno nejlepší auto (Genesis GV80) se s rozdílem dostalo pod jednu pětinu, Škoda Enyaq už je skoro o 40 % níž, nejhorší VW, Mercedes a Cupra (Seat) se pohybují okolo poloviny. Jen si to představte - koupíte si auto s 50litrovou nádrží, u pumpy vám dotankují místo plné 25 litrů a řeknou: Jeď! Fór ovšem je, že i na těch 25 litrů dojedete dál než s jakýmkoli elektromobilem z tohoto přehledu...

Toto jako jediný prodávaný typ aut za pár let? Nenechte se vysmát, se současnými akumulátory a možnosti jejich dobíjení to opravdu nepůjde.

Srovnání naměřeného dojezdu elektromobilů v testu Auto Bildu při stálých 130 km/h s udávaným kombinovaným dojezdem dle metodiky WLTP

Grafika: Autoforum.cz, Data: Auto Bild a Auto Evolution

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

