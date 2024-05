Stačila jedna chyba a majiteli zánovní Toyoty odešel motor. Oprava stála 970 tisíc Kč, záruka ji nekryje před 8 hodinami | Petr Prokopec

Přístup Toyoty nemá smysl kritizovat, není ostatně těžké pochopit, že automobilka neuzná záruku ve chvíli, kdy škodu autu způsobíte primárně sami. Přesto to ukazuje jak limity samotné jednotky, tak opravdu vysoké ceny oprav.

„Tati, na co je ta páka?“ zeptala se mně včera v autě dcera. Začal jsem jí tedy vysvětlovat, že jde o ovládání manuální převodovky, přičemž ta má za úkol přenést výkon motoru na silnici. Něco takového se ovšem snáze řekne a hůře udělá, neboť pohonná jednotka se točí mnohem rychleji než samotná kola. Proto je zapotřebí soustava ozubených kol, která zajistí, aby odlišné rotace na obou koncích převodovky neroztrhaly motor na kusy. Což se může stát poměrně snadno, stačí jen špatně zařadit.

Co dcera z výkladu odnesla, je ve hvězdách. Na simulátoru jí totiž zatím nejvíce baví demoliční derby, pohled na jednotlivé komponenty motoru prorážející si cestu skrze kapotu by ji tedy nejspíš jen rozesmál. O poznání jinak je na tom ovšem Charlie Holmblad, který si poměrně nedávno koupil Toyotu Corollu GR. Ta dostala do vínku přeplňovaný 1,6litrový tříválec G16E-GTS, který na první pohled není jednotkou, jež by kvůli počtu válců budila kladné emoce. Na ten druhý je tu ovšem výkon až 304 koní.

Japonci přitom tento vůz v Evropě nenabízí, na americkém trhu jej nicméně pořídit lze, a to navíc pouze s manuálem. Máme tu tedy pravověrný hot hatch, jenž je oficiálně k dispozici za 41 515 dolarů (cca 955 tisíc korun), v čemž je zahrnut i poplatek za dodání. Holmblad se nicméně z vozu dlouho netěšil, po najetí zhruba 800 kilometrů totiž během jedné noční jízdy omylem zařadil trojku místo pětky. V té chvíli se jednotka vytočila na 8 900 otáček.

Jak jsme nicméně zmínili, pod kapotou není žádný Wankel, ani vysokootáčkový dvoulitr, jakým svého času Honda osazovala roadster S2000. Místo toho zde máme přeplňovaný tříválec, jehož červené pásmo startuje už na 6 500 ot./min. To je na sportovní model zoufale málo, ostatně zmiňované dvoudvířko bez střechy v takový moment teprve přepínalo na ostrou vačku a mělo před sebou další tři tisíce otáček „hardcore“ jízdy.

V případě Toyoty ovšem došlo na totální destrukci motoru. Servis tak Charliemu oznámil, že oprava bude stát 42 180 USD (970 tisíc Kč), tedy větší částku, než jakou utratil za celé auto, jak shrnují na Carscoops. To měl navíc zkontrolovat technik automobilky, načež ta majiteli oznámila, že záruka danou škodu nekryje. Holmblad ovšem i přesto neustále bombarduje zástupce značky, po kterých požaduje vysvětlení, neboť v minulosti Toyota motor v rámci záruky vyměnila.

Než ovšem začne kdokoli přemýšlet o dvojím metru, je třeba dodat, že předchozí reklamace byly povětšinou spojené s poškozením motoru v důsledku kvalitativních chyb jednotky, nikoli kvůli špatnému zařazení. K tomu pak zjevně muselo dojít ve vysoké rychlosti, přičemž Charlie nejspíše ponechal třetí stupeň zařazen po delší dobu. Jinak si tak astronomickou škodu vlastně ani nedovedeme vysvětlit, zvlášť když nahradit celé auto novým by nakonec bylo levnější.

Corolla GR se bohužel do Evropy nedováží, místo toho je vyhrazena americkému trhu, přičemž jeden z tamních majitelů dostál pověsti, dle které řidiči z USA neumí ručně řadit. Foto: Toyota

