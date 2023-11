Stále vyráběný Ford Kuga v bazarech láká cenou i nebývalou spolehlivostí, problémy jsou jen s protežovaným pohonem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Třetí a stále aktuální generaci Fordu Kuga lze v bazarech pořídit vcelku levně, i když nejstarším kouskům nejsou ani tři roky. Proč? Kdo ví, pokud se vyhnete plug-in hybridní verzi, dostanete až překvapivě spolehlivé auto.

Ještě před nějakými patnácti dvaceti lety byl zájem o SUV v Evropě pouze okrajovou záležitostí. Dnes nicméně tento karosářský styl dominuje prodejům, přičemž se nezdá, že by tato móda měla v dohledné době zajít na úbytě. Radost z toho musí mít především Ford, jehož Kuga a Puma se letos dostaly mezi dvacítku nejžádanějších aut na starém kontinentu. Pro modrý ovál se tak jedná o poslední velmi žhavá želízka v pozvolna vychládajícím ohni. Mimo jiné i proto, že automobilka pod přední kapotu instalovala spalovací motory a elektrifikace těchto modelů končí u plug-in hybridům, aspoň zatím.

My si dnes vezmeme na paškál model Kuga, jehož třetí generace byla v zámoří představena již v roce 2019. Do Evropy nicméně vůz dorazil s několikaměsíčním zpožděním. Ve srovnání s předchůdcem přitom značka sáhla po platformě C2, kterou dostal nadělenou rovněž stávající Focus. Došlo tak k nárůstu délky, šířky i rozvoru. Hmotnost vozu však díky vyššímu podílu vysokopevnostní oceli klesla, a to o podstatných 90 kilogramů. O plug-in hybridu s bateriemi o kapacitě 14,1 kWh to ale pochopitelně až tak moc neplatí.

Kuga je jako nová momentálně k mání od 622 900 Kč, což je o poznání nižší cena, než za jakou pořídíte Škodu Karoq osazenou toutéž technikou, tedy přeplňovanou jedna-pětkou se 150 koňmi. Ford se k ní dostal s pomocí nemalého zvýhodnění, oficiálně totiž jeho SUV startuje o 300 tisíc korun výše. Nicméně i akční cena není zrovna nízká, v kombinaci s jakýmkoliv jiným ústrojím pak šplhá skutečně do nebeských výšin. Onen 2,5litrový plug-in hybrid s 225 koňmi si totiž za méně než 914 900 Kč nepořídíte.

Znamená to tedy, že pro řadu zájemců se cílem nestanou ani tak showroomy s novými vozy, nýbrž autobazary. V nich lze přitom ani ne tři roky staré exempláře pořídit za polovinu ceny nového kousku, tedy za 300 tisíc korun a nějaké drobné. Je nicméně třeba počítat s tím, že u toho bude opravdu nemalý nájezd. Jakmile se chcete držet pod sto tisíci kilometry, již je třeba sáhnout do kapsy pro 400 000 Kč. Zařaďte pak ještě do rovnice oněch 225 koní, a rázem jste nad půl milionem korun.

Má ovšem taková investice smysl? Toť otázka, na kterou se odpověď nehledá zrovna lehko. Myslí si to i naši němečtí kolegové, kteří otestovali tři roky starý vůz se 102 583 najetými kilometry. Jeho interiér totiž působí prémiovým dojmem jen na oko, nikoli na omak. Reálně je tak třeba počítat nejen se škrábanci, za čímž stojí rozhodnutí značky jít cestou tvrdých plastů, ale dokonce také s prasklinami některých vnitřních panelů. Vůči škrábancům pak ostatně není odolný ani lak karoserie.

Potíže tím nekončí, Kuga má totiž problémy i s ovládáním okének. A vlastně elektronikou obecně. Plug-in hybridní ústrojí pak může dojíždět na softwarové potíže, kvůli kterým může dojít i na vybití startovací baterie. V nejhorším případě může dokonce dojít i na selhání celého ústrojí, přičemž značná část opravy bude ležet na vašich bedrech - osmiletá záruka je totiž spojena pouze s bateriemi. Dieselové či benzinové motory se však stejně jako převodovky zdají být v pořádku.

Kuga je pak ještě příliš mladá na to, aby měla potíže s korozí. Kolegové nezaznamenali ani haprování tlumičů či světel, ve finále byste tedy hlavně s dieselem neměli udělat chybu. Zvláště když po stránce dynamické má 190 koní navrch i před plug-in hybridním stádem. Oproti němu je pak i reálně úspornější. Navíc můžete počítat i s pohonem všech kol, stejně jako třeba s objemnějším zavazadelníkem. A ve finále rovněž s větší palivovou nádrží.

Soupeř Škody Karoq s logem Fordu tedy smysl dávat může, ovšem jen ve chvíli, kdy budete preferovat staromilskou techniku. To pro modrý ovál toužící po elektrifikaci není zrovna dobrá zpráva. Na druhou stranu, k nesmyslné sázce na jedinou kartu, která rozhodně není esem, automobilku nikdo nenutil. Její vedení na to aktuálně konečně začíná přicházet, proto jen doufejme, že dokáže včas zatáhnout za záchrannou brzdu.

Plug-in hybridní Kuga sice nabízí 225 koní, s těmi se ovšem nedostanete na tak nízkou spotřebu, s jakou je spojeno 190koňové stádo dieselového provedení. To má na svém kontě i lepší dynamiku, prostornější zavazadelník či vyšší kvalitu. A za to vše navíc platíte méně. Právě taková Kuga se tedy může vyplatit. Foto: Ford

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

