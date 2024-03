Stále aktuální Peugeot 208 už hojně koupíte v bazarech. Překvapí hlavně tím, co vydrží včera | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Pochopitelně ho z druhé ruky koupíte podstatně levněji než zcela nový vůz, propad hodnoty ale není až takový, jak by člověk u francouzských aut při jejich reputaci očekával. Proč? Jednoduše proto, že druhá generace 208 boduje spolehlivostí.

Peugeot 208 II s interním označením P21 se poprvé ukázal veřejnosti před pěti lety na autosalonu v Ženevě - to bylo naposledy, kdy tento autosalon něco velkého znamenalo. Ve srovnání se svým předchůdcem Francouzi zásadním způsobem okleštili nabídku spalovacích jednotek a místo nich přivedli do hry elektrické provedení. To je dvakrát dražší než benzinový základ, oproti kterému také nabízí citelně vyšší výkon (136 koní vs. 75 koní). Nicméně je třeba si uvědomit, že baterie o kapacitě 50 kWh představují ekvivalent zhruba 13 litrové nádrže na naftu. Představa, že tedy zvládnete urazit udávaných 350 až 497 km na jeden zátah, je u 1 530 kilo vážícího prcka poněkud naivní.

Po pěti letech na trhu tuzemské zastoupení přistoupilo k akčnímu zvýhodnění, které je v případě elektrické verze dvakrát takové než u benzinových modelů. Zatímco tedy verzi s litrovým tříválcem lze aktuálně pořídit od 380 tisíc korun místo původních 440 000 Kč, e-208 je k mání za 770 tisíc korun, tedy o 120 000 Kč levněji než dříve. I tak nicméně elektrické provedení stojí více jak dvojnásobek a také daleko víc než třeba hybridní varianta v plné palbě. Není tak překvapivé, že zájem je hlavně o spalovací kousky - 48 loni prodaných e-208 podle dat SDA Peugeot opravdu nespasí.

Pokud nicméně ani po slevách na francouzský hatchback nedosáhnete, můžete díky onomu pětiletému působení na trhu vyrazit také do autobazarů. Stačit vám v té chvíli bude zhruba polovina sumy požadované prodejci nových aut, tedy necelých 200 tisíc korun. Připravit se nicméně musíte na nájezd převyšující metu 100 000 km. Pokud se chcete dostat pod něj, rázem jste cenově na čtvrt milionu korun. Pod kapotou vám pak navíc stále bude pracovat jen oněch základních 75 koní.

Peugeot 208 tedy ani jako ojetina není z levného kraje, to však má své opodstatnění. Jde o překvapivě spolehlivé auto, které se dle dat TÜV drží mezi padesátkou nejlepších modelů ve stáří do tří let, což bylo dříve nemyslitelné. Francouzská automobilka navíc dosud musela řešit pouze jednu svolávací akci, která se navíc týkala pouhých 10 aut - špatně nastavená u nich přitom byla geometrie řízení. Jinak si nicméně majitelé nestěžují, a pokud již ano, jde o sporadické výtky směrem k motorům. Zrovna s těmi jsou ovšem spojeny nejdražší opravy, přičemž na některé případy se navíc nevztahuje záruka.

V případě zájmu tedy trvejte na testovací jízdě, i když ta bude ve většině případů jen pro váš klid. Během ní se nezaměřujte jen na správný chod motoru, nýbrž také na problémy, jenž by mohly vyvstat v rámci brzd či podvozku. Napravit je ovšem nestojí takové peníze. Tím jsme nicméně u konce, dále již zbývá upozornit pouze na tradiční nešvary způsobené majiteli. Jejich neopatrnost by vás přitom mohla bolet zvláště u aut osazených litými sedmnáctkami.

Co se elektrické verze týče, Peugeot zatím neprodal tak velké množství aut, aby se to nějak projevilo v anketách a reportech techniků. Znovu ale můžeme zmínit, že vůz je na trhu již pátým rokem - znamená to, že u některých exemplářů již lze počítat jen s tříletou tovární garancí na baterie. A i když ty zatím nejsou spojené s žádným průšvihem, jako je náhlá degradace či samovznícení, co přijde za pár let, je sázkou do loterie.

Dodat lze už jen to, že v bazarech můžete narazit i na vozy osazené 1,5litrovým dieselem, který byl loni s faceliftem vyřazen z nabídky. Právě tato modernizace by vám ale mohla nahrát do karet, neboť auta, která byla vyrobena před ní, rázem klesla na hodnotě o zhruba 50 tisíc korun. Dopřát si je pak můžete s libovolným ústrojím, to elektrické vám ovšem nadále vyprázdní peněženku v daleko větší míře než zcela nový benzinový model.

Druhá generace francouzského hatchbacku v bazarech překvapuje spolehlivostí. I díky ní si poměrně dobře drží hodnotu. Foto: Peugeot

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.