Stále současné BMW 3 není problém koupit jako ojeté. Ceny klesly až na úroveň Škody Fabia, problémů není moc včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Posledních pár let uteklo jako voda, a tak mnozí budou mít pocit, že tohle auto se nevyrábí zase tak dlouho. Ale ouha, v prodeji je už pět let a ceny ojetin jsou velmi příznivé, i když jde o povedený vůz.

Vůbec první generace BMW řady 3 dorazila už v roce 1975 a už během dalších osmi let vznikla v 1,36 milionu exemplářů. Celosvětově proslulým a hlavně dodnes obdivovaným se však stal až její nástupce s kódovým označením E30. Mimo jiné i proto, že až s touto generací dorazilo vůbec první BMW M3 a některé verze trojkové řady si vzala na paškál i dnes pomalu ikonická Alpina. Šlo nicméně o třešinky na obecně povedeném dortu, který se již ve standardu vyznačoval příkladnou ovladatelností.

Od té doby se BMW řady 3 stalo vysněným autem mnoha nadšenců, zejména pak kvůli dodnes vyhledávané generaci E46. Ty další na její odkaz dokonale nenavázaly, přesto i ta poslední s kódovým označením G20 zůstává žádoucím a vlastně i povedeným zbožím. Odhalena byla v říjnu roku 2018 a v roce 2019 už se prodávala jako na běžícím pásu, takže dnes jde o pět let prodávaný model, jakkoli tak nepůsobí. Inu, zejména pandemické roky uběhly jako voda...

Na auto tak dávno není problém narazit v autobazarech, kde zájemci mohou počítat s o poznání větším (a někdy až nepochopitelně těžším) vozem, než byli jeho předchůdci - délka auta narostla už na 4,7 metru. Trojková řada se tím dostala na úroveň BMW 5 E34, což pochopitelně znamená také nevyhnutelné změny v případě cen. Kolegové z Auto Bildu se nejnověji mrknuli na benzinovou 320i z roku 2021 s nájezdem jen něco přes 32 tisíc km, takže v podstatě sotva použité auto s cenou 29 290 Eur, což je 726 tisíc Kč. Ani to samozřejmě není nezajímavá nabídka, nám ale přijdou zajímavější hlavně starší naftové kombíky.

Verze 318d a 320d zkraje výroby dnes můžete mít už za ceny okolo 400 tisíc Kč, i když nemají kolikrát najeto ani 200 tisíc km. To zní velmi zajímavě, jsou to třetiny ceny nového ekvivalentu a cifra odpovídající tomu, co musíte dát za základní novou Fabii s atmosférickým litrem a možná třemi příplatkovými prvky. Přitom se bavíme o autě úplně jiné kategorie, které se po pěti letech se zmíněným nájezdem ani neblíží svému zenitu, natož aby bylo za ním.

Má tedy smysl rozbít prasátko? To záleží hlavně na tom, kolik peněz by vám v něm po koupi ještě zbylo. Jak poznamenávají lidé z TÜV, trojku s kódovým označením G30 trápí nejčastěji problémy s elektronikou, které mohou být velmi drahé. Sami máme zkušenosti s jedním exemplářem, na kterém se v tomto ohledu postupně rozsypalo kde co, včetně vnějšího teploměru. Nefunkčnosti systémů jako parkovací asistent, navigace, nastavení základních funkcí vozu probíhající přes palubní systém jsou nepříjemným koloritem. Pozor si dejte hlavně na auta vyrobená během nedostatku čipů, porouchávají se v tomto směru častěji.

Jinak je ale interiér vozu příjemným, třebaže nepříliš nápaditým místem k životu. Je kvalitnější než dříve, a tak ony statisíce km obvykle přežívá ve velmi slušném stavu. Uvnitř je standardem mimo jiné 12,3palcový digitální přístrojový štít a 12,25palcová obrazovka multimédií. Jejich součástí pak je nebo může být (leccos se dá dokoupit i později) téměř veškerá myslitelná moderní elektronika.

Po stránce techniky je trojka G30 robustní, podvozek, motor i převodovka vydrží obvykle víc než u předchozích generací trojky. Pokud máte vysoké řidičské ambice, jistě budete chtít sáhnout po benzinovém šestiválci verze M340i nebo dokonce M3, ty jsou ale pořád hodně drahé. Skromnější zájemci si bohatě vystačí už s dvoulitrovým turbodieselem naladěným na 190 koní. S nimi lze jezdit za reálných 5,3 litru na sto kilometrů, stejně jako vás dostanou z klidu na stovku za 6,8 sekundy cestou za nejvyšší rychlostí 240 km/h. Právě tato verze je spolu s 318d dnes tu nedostupnější. Kdo chce solidní provozní náklady a vyšší dynamiku, varianta 330d s 272 a později 286 koňmi je dnes nejlepším kompromisem, na tu ale je třeba aspoň 540 tisíc Kč. M340d už je znovu dost drahá, na jakékoli M to obecně bude chtít pořád spíš milion korun než méně.

Suma sumárum se tak trojková řada jeví dobře a díky své reputaci nemá o zájemce nouze. Nelze tedy počítat s velkými slevami, stejně jako se musíte připravit na prémiové ceny v servisu. Pokud vám ovšem po rozbití prasátka zůstala alespoň nějaká rezerva, která stačí na baterii, brzdové destičky či třeba startér, pak byste mohli být minimálně po nějaký ten pátek v klidu. Doporučujeme ale hledat auta s prodlouženou zárukou na 5 let (popř. ojetiny z programu Premium Selection, které dostanou 2 roky navazující záruky), vzhledem ke zmíněným problémům se menší příplatek za tuto „libůstku” může rychle vrátit.

První exempláře současného trojkového BMW byly vyrobeny ještě před čipovou krizí. Nejenže tedy není problém je pořídit v bazarech za relativně zajímavé ceny, nabízet toho mohou více než později montované vozy. Foto: BMW

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

