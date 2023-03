Lidé čekají na dodání koupených aut i přes 15 měsíců. Je odkládáno, i když jejich vozy stojí na skladě před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peter Nicholls, Reuters

Ani mnozí ti, kteří si své auto koupili už v roce 2021, ho dodnes nemají. Situace se navíc nemá tak, že auta prostě nejsou - někteří naráží na vozy stejné specifikace ve volném prodeji, jiní přímo ví o „svých” autech kdesi na skladě. Nedostanou ale nic, cosi shnilého je v branži automobilové.

Před pár týdny se šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares nechal slyšet, že ve druhé polovině letošního roku by se stav automobilové branže měl vrátit do předpandemických časů. Automobilky prý již nebudou bojovat s nedostatkem komponentů, což jim umožní zvýšit výrobu a změnit rovnováhu na trhu. Zájem o nové vozy klesá kvůli stále vyšším cenám, současně ale jejich relativní nedostatek nedovoluje posun opačným směrem. Za pár měsíců by tedy dle Tavarese měla nabídka znovu převyšovat poptávku, v důsledku čehož se vrátí do hry i zlevňování.

Můžeme předpokládat, že Tavares musí vědět, jaká je skutečně situace na obou stranách. Je tak dost možné, že od pravdy nebude daleko. Nicméně s naplněním jeho prognózy přesto moc nepočítáme. Pravým důvodem je totiž fakt, že automobilkám aktuální stav vyhovuje. Prodávají totiž sice méně aut, ovšem většina z nich v posledních dvou letech generuje rekordní zisky.

Pro výrobce bude obtížné trh tímto způsobem kontrolovat, ale mají pro to dobrý základ. Ostatně už dnes trhem mocně manipulují, ukazují i příběhy některých „věčných čekatelů“ na nová auta, které vyzpovídali kolegové z Auto Bildu. Třeba Volker Mielke si objednal plug-in hybridní Kiu Sorento již v listopadu 2021. Od té doby však na korejské SUV stále čeká, přičemž v mezičase již přišel o vládní podporu ve výši 4 500 Eur (cca 106 tisíc Kč). Prodejce mu pak oznámil, že od automobilky nemá ohledně data dodání žádné konkrétní informace, i když stejnou konfiguraci Mielke objevil v jiném showroomu k dispozici.

Proč mu tedy automobilka právě toto auto nedodala? No protože by mu ho musela prodat za cenu, za kterou si ho objednal. A ta byla mnohem nižší, než je ta současná. Výrobci tak drží dřívější kupce v šachu a raději obsluhují ty pozdější, kteří jim zaplatí více. Možná doufají, že se situace skutečně změní a starší dodávky budou s to realizovat třeba v druhé půlce roku s nižšími náklady, ale možná jsou jejich záměry úplně jiné. Tedy že čekají, až oni čekatelé budou připraveni polknout hořkou pilulku a smíří se s tím, že jejich auto objednané klidně i v roce 2021 už nedorazí. Za nové ceny jim ho prodají s radostí.

Výše popsaný případ totiž zdaleka není ojedinělý. Třeba Volker Gutzke si přesně před rokem objednal Opel Astra. Ten mu měl být dodán již v říjnu, klíčky však stále nepřebral. Kuriózní přitom je, že vůz se již dva měsíce nachází na skladě dealera. Tomu však automobilka zakázala, aby daný kousek předal. Proč tomu tak je, nikdo neví. Jeden z prodejců však mezi řečí prohodil, že předána dosud nebyla ani mnohá auta, která si majitelé měli převzít v únoru 2022.

Vůbec by přitom nebylo překvapivé, kdyby se Gutzkem specifikovaný exemplář nakonec dostal k někomu jinému, a to za aktuální cenu. I ta je pochopitelně mnohem vyšší než ta loňská. Výrobce by se tím dostal k vyššímu zisku, o který by se navíc mohl rozdělit i s čekajícím zákazníkem. Taková Kia totiž zvažuje, že by zavedla kompenzace, kdy 1 000 Eur (asi 23 700 Kč) by vytáhla z vlastní kapsy a stejnou částku by poskytl i dealer.

V důsledku toho by lidé nabyli dojmu, že automobilka se o ně skutečně stará a veškeré problémy opravdu nejdou na její hlavu, nýbrž na konto chybějících komponentů, i když realita by byla úplně jiná. Následně by se tak lidé nemuseli bránit koupi trochu jinak specifikovaného, dražšího než dříve objednaného vozu. Inu, když ptáčka lapají...

Když nová Astra přišla v roce 2021 na trh, bylo možné základní jedna-dvojku s výbavou Edition pořídit za 479 990 Kč. Nyní ovšem cena startuje o 70 tisíc korun výše. Je tak vlastně logické, že výrobcům se nechce do plnění starých objednávek, i když taková auta mají. Foto: Opel

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

