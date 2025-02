Stále víc lidí odmítá elektromobily kvůli drahému pojištění, je to další skrytý problém, o kterém se nemluví včera | Petr Prokopec

Elektromobily pořád mohou být provozně levnější, pokud budete srovnávat náklady na palivo s náklady na dobíjení doma. Budiž, ale co ztráta hodnoty? Co spolehlivost? Co ceny oprav? A v neposlední řadě: Co cena pojištění? I tady může jít o přeplacené desítky tisíc během pár let používání obyčejného auta.

Současné elektromobily jsou nepochybně dál než ty starší, přesto je jejich reálná použitelnost mizerná a řidičům stačí často jeden hororový zážitek, aby je znovu nechtěli. Ti, kteří jim zůstávají věrní, se nezřídka zaklínají nižšími provozními náklady, ale má tento pohled něco společného s realitou?

Už kvůli obří ztrátě hodnoty ne a nemusí se vůbec jednat o drahá auta. Nejde tu ale jen o to. Jde o vozy statisticky podstatně méně spolehlivé, a když se něco pokazí, i oprava drobnosti může vyjít na statisíce. Pokud se vám pak stane, že vám odejdou baterie, a vy již nemůžete počítat s tovární garancí, jste doslova nahraní, ceny nových akumulátorů jsou brutální a připomínají, jak ceny nových vozů neodráží realitu nákladů spojených s jejich výrobou. Tohle všechno ale má i svůj sekundární následek, který si na první pohled řada lidí též neuvědomuje.

V důsledku zmíněného do nákladů negativně promlouvá další faktor, pojištění. Všechny pojišťovny už dávno zjistily, že jakmile majitel elektromobilu zamíří do servisu kvůli opravě, levné to nebude. A něco takového se jim logicky nelíbí, charita totiž není jejich posláním, tím je stejně jako u ostatních firem zisk. Proto došlo na postupné zvyšování sazeb pojistného, kterého jsou dnes daleko nad úrovní spalovacích aut, jejichž opravy jsou podstatně levnější.

Tuto skutečnost potvrdil nizozemský Independer citovaný kolegy z tamního Autoblogu, který běžně porovnává nabídky jednotlivých pojišťoven. Z jeho zjištění vyplynulo, že hned šest lidí z deseti (!) odmítá koupi elektromobilu kvůli vysokému pojištění. Kolegové v reakci na to provedli kalkulaci u těch aut, které jsou k dispozici se spalovacím i bateriovým pohonem. Obojí měl přitom řídit 25letý člověk, který má za sebou pětiletý bezeškodní průběh a ročně najede zhruba 10 tisíc kilometrů.

Už při volbě základního pojištění jsou rozdíly docela vysoké, v případě takového Peugeotu 208 s 1,2litrovým benzinovým motorem totiž Nizozemci platí 33,71 Eur (cca 845 Kč), za měsíc zatímco e-208 je vyjde na 39,34 Eur (990 Kč) měsíčně. Bavíme se tedy o 17procentní diferenci, to není nic. A pokud u této dvojice zvolí ten typ pojištění, který kryje všechna rizka, pak tu rázem máme částky 65,01 Eur a 97,14 Eur (1 630 a 2 435 Kč) měsíčně. To už je skoro 50 procent rozdílu (!) a podobně propastný rozdíl plat=i i v případě Kie Niro HEV/EV a Volkswagenu Golf 1,4 TSI/e-Golf.

To znamená další citelné rány do rozpočtů majitelů elektromobilů, kteří, jak už padlo, musí platit víc ta kdeco dalšího. A v Nizozemsku jsou o to citelnější, že elektromobily jsou tam předmětem mnoha a mnoha zvýhodnění, takže tyto rozdíly pociťují mnohem víc než někdo, kdo už volbou elektrického auta tak jako tak promrhal statisíce. Třeba majitel elektrického Peugeotu 208 zaplatí 29 220 Kč za rok, tedy o 10 tisíc korun víc než ten, který si pořídil spalovací provedení. Nechte si takový vůz čtyři pět let a v loji je dalších 40 až 50 tisíc korun. Není divu, že nad tímhle tradičně šetřiví Nizozemci přemýšlí.

Takový Peugeot 208 či jeho zelený ekvivalent e-208 si obecně nekupují lidé, kteří se topí v penězích. Právě proto je ovšem vyšší pojištěné spojené s elektromobilitou tak velkým problémem. Foto: Peugeot

