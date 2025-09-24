Stále víc lidí se vzdává elektromobilů ve prospěch spalovacích aut. Lidé měnící Tesly za diesely jsou asi nejúsměvnější skupina
Petr MilerJestli existuje něco jako černá můra člověka spícího ve spodním prádle s logem Tesly, musí to být majitel vozu této značky měnící svůj senzační pokrokový elektromobil za upadlý zpátečnický diesel. I takoví ale skutečně existují, dokonce i v USA, kde se osobní diesely skoro neprodávají.
včera | Petr Miler
Jestli existuje něco jako černá můra člověka spícího ve spodním prádle s logem Tesly, musí to být majitel vozu této značky měnící svůj senzační pokrokový elektromobil za upadlý zpátečnický diesel. I takoví ale skutečně existují, dokonce i v USA, kde se osobní diesely skoro neprodávají.
Jednou ho zkusíte a už nikdy nechcete zpátky. To je věta, kterou s oblibou říkají příznivci elektrických aut ve snaze vytvořit v ostatních dojem, že jde o něco o tolik lepšího, snad až extraterestriálního, že neexistuje možnost, že byste se chtěli vrátit k tomu, co už jste měli. Je to samozřejmě nesmysl.
Osobně mám spíš opačnou zkušenost: Jednou ho zkusíte a už to nikdy nechce zažít znovu. A rozhodně nejsem sám, krok zpět chce statisticky udělat skoro polovina majitelů elektrických aut, přičemž jim k tomu stačí docela málo. A naráží i ti, kteří opravdu chtějí - jeden náš slavnější kolega zkusil na elektrický pohon přejít a když to nešlo, zkusil aspoň hybrid. A pak zjistil, že nejlépe mu bude znovu zpátky s dieselem.
Ani takový přechod není unikum, především ale platí, že i v tomto ohledu elektrická auta ztrácí půdu pod nohama. Prodat je zákazníkům podruhé je stále těžší, jak dokládá rozsáhlý průzkum S&P Global. Ten se soustředil primárně na loajalitu zákazníků Tesly, kdysi mimořádně silné aktivum značky, která se postupně dostalo kamsi k lepšímu průměru. I o tom se zmíníme, nejvíc nás ale zaujala poněkud globálnější data.
Ta uvádí, že podílů majitelů elektromobilů, kteří při svém dalším nákupu nového auta zůstanou věrni bateriovým vozům bez ohledu na značku a typ, klesl v roce 2025 na 58,7 procenta. Jinými slovy, 41,3 procenta lidí vlastnících elektromobil se po dlouhodobé zkušenosti vrací zpět k nějaké formě vnitřního spalování. To má sakramentsky daleko k „jednou ho zkusíte a už nikdy nechcete zpátky”, naopak to ukazuje, jak nepřesvědčivým zbožím elektrická auta jsou a jak stále méně zákazníků si dokážou udržet. Ještě před dvěma roky totiž tato hodnoty činila 68 procent.
Naopak spalovací auta zaznamenávají s 84 procent zachovaných kupců největší věrnost napříč oborem a potvrzují, jak uspokojivým zbožím jsou. Přitom kdo je ještě propaguje, kdo je ještě vyvíjí, kdo se skutečně snaží dostat z nich dál maximum a přicházet s nimi na trh v té nejlepší možné podobě, v jaké dnes mohou být nabídnuty? Tady je realita černobílá, spalovací auta jako by dožívala a ta elektrická slízávala veškerou smetanu. Realita v jejich schopnosti potenciální kupce oslovit a dál si je udržet je ale bíločerná, přesně opačná.
Vrátíme-li se k Tesle a dalším jednotlivým značkám, data S&P Global ukazují, že věrnost americkému elektrickému průkopníkovi v USA klesla o 9,4 procentního bodu na 58,1 procenta. Je to pořád hodně, ale už to není nic až tak mimořádného - Ford je na tom s 59,6 procenty dokonce lépe a Chevrolet (58 procent), Toyota (57,3 procenta), Honda (54,9 procenta) a Mercedes-Benz (54,2 procenta) nejsou o mnoho pozadu.
Pikantní je vidět, co dřívější majitelé Tesel dělají, když už se některého z jejich vozů zbaví. U nich platí, že jsou do elektromobilů o poznání víc „zažraní”, neboť 68,9 procenta jich znovu volí elektrický pohon, což citelně překonává obecný průměr. A i když se v případě Tesly pořád bavíme o amerických datech, 2,9 procenta z nich přešlo na diesely, i když se taková osobní auta v USA téměř neprodávají. To je asi nejúsměvnější skupina zkoumaných kupců
U těch, kteří přešli k Chevroletu, bylo takových dokonce 8 procent, na cestě k Fordu bralo naftu 5 procent „přeběhlíků”, jak vypichují Auto News. A zkoumání chování těchto lidí u „náhradních” značek potvrzuje, že jakmile se někdo se spalovacími motory pořád aspoň trochu snaží, slízává s nimi smetanu. Pokud někdo přešel od Tesly k BMW, z největší části (58 procent) zvolil čistě benzinový motor nebo benzinový hybrid. Tušíme, že kdyby BMW v USA prodávalo i své vyhlášené diesely, také by na ně nemalé procento „elektromobilistů” nejspíš ulovilo.
Tato data tak znovu rozmetávají pohádku o domnělé nadřazenosti elektrických aut, která prý jen potřebují víc času na to, aby se postupně prosadila a přesvědčila veřejnost o své superioritě. Zjevně to tak není a dřívější zprávy o tom, kterak stačí velmi málo, aby je člověk znovu nechtěl ani cítit, jež byly velmi urputně zpochybňovány elektrickými evangelisty, našly prakticky totožnou oporu v mnohem širším měřítku.
Pokud si dnes elektromobily udržují jen 58 procent předchozích kupců (a spalovací auta 84), nejsou elektrické vozy na ani trochu správné cestě ovládnout během pár let celý trh. A má-li loajalita k nim tak moc klesající tendenci, zbývá už jen poslední přelomový krok - aby se podíl těch kupců, které si dál udrží propadl pod 50 procent. Pak už budou leda na další cestě do zapomnění, kam při svých současných technických i ekonomických limitech od začátku míří.
Fakt, že dalece nenulové procento amerických majitelů Tesel přechází na dieselový Chevrolet Silverado, je úsměvný. Globálnější data ale ukazují, jak mizerná je věrnost elektirckým autům v širokém měřítku. Foto: Chevrolet
Zdroj: S&P Global přes Auto News
