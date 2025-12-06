Víc a víc řidičů elektromobilů se vyhýbá ježdění s nimi na dovolenou. Buď nejedou vůbec, nebo si půjčí jiné auto
Petr MilerA není to tak, že by to loni byli dva lidé a letos jsou tři. Doma své elektrické auto nechává už 40 procent uživatelů, což je o 5 procentních bodů víc než o rok dřív. „Tolik k výhodám elektromobilů v oblasti emisí CO2,” říká šéf asociace, která za těmito daty stojí.
včera | Petr Miler
A není to tak, že by to loni byli dva lidé a letos jsou tři. Doma své elektrické auto nechává už 40 procent uživatelů, což je o 5 procentních bodů víc než o rok dřív. „Tolik k výhodám elektromobilů v oblasti emisí CO2,” říká šéf asociace, která za těmito daty stojí.
Obsloužit dovolenou vlastním vozem bylo pro řadu lidí a jejich auta vždy neobvyklou výzvou vyžadující mimořádnou přípravu. Jistě jsme dnes dál než v 80. či 90. letech minulého století, kdy většina lidí měla doma vedle Favoritů a Felicií staré škodovky řady 742, které měly při nedokonalé údržbě problém překonat první velký kopec bez přehřívání. Ale nebagatelizovali bychom to s tím, že dnes už to výzva není - průměrný věk v Česku registrovaného auta se blíží 17 rokům a spousta lidí i s takovými auty, která obvykle mají na tachometru vysoké stovky tisíc km, vyráží na dlouhé cesty. Ani ta už na takové používání nejsou „zvyklá”.
Ve výhodě jsou zde jistě ti, kteří mají k dispozici služební auto pro soukromé účely. Tyto vozy obvykle či onak několikrát týdně absolvují cesty dlouhé stovky kilometrů, takže s nimi o dovolené prostě jen dojedete v trochu jiném obsazení na trochu jiné místo s trochu jinou motivací. Pro samotný vůz se nic nemění a udržovaná moderní auta obvyklé zvládají tisícikilometrové cesty prakticky kamkoli bez zadýchání. Tohle je jeden z řady luxusních výdobytků, který k nám přišel po roce 1989, teď se ale znovu stává minulostí.
Stávají se snad služební auta pro soukromé účely výjimečnějšími? Máme pocit, že je to právě naopak, problémem je povaha oněch aut. Mechanismy EU nařizující elektromobily dopadají také na firmy, které je kupují pro své zaměstnance, i ty musí projevovat svou oddanost „Zelenému údělu”. A tak lidé stále více dostávají k dispozici elektrická auta, která by si jinak sami nekoupili, jednou je brzy mají mít dokonce zakázáno jednat jinak. Zaměstnanci tedy se svěřenými auty soukromě jezdit mohou, to ano, ale vyrážejí s nimi i na dovolené? To platí stále méně.
V Česku - naštěstí - stále nejde o takový kolorit, v mém druhém domově v Nizozemsku ale ano. Dostat tam jiný „služebák” než elektromobil nebo plug-in hybrid je skoro nemožné, a tak se stále více uživatelů služebních aut musí potýkat právě s tím, jak obslouží letní nebo zimní dovolenou. A stále víc jich zjišťuje, že to je taková osina v zadnici, že to raději podruhé nebudou pokoušet.
Vyplývá to ze zatím plně neveřejného výstupu průzkumu VZR, tedy Vereniging Zakelijke Rijders, řekneme Asociace řidičů služebních aut, mezi jejími členy, o která se její šéf podělil s rádiem BNR. Ta samá, jinak k elektromobilům velmi vstřícná asociace (v Nizozemsku už neprojevuje odpor skoro nikdo) už v minulosti upozorňovala na to, že skoro polovina řidičů elektromobilů chce vrátit ke spalovacím vozům právě kvůli jejich mizerná praktické použitelnosti při cestování na dovolenou. A nová data věc posouvají ještě dál.
Průzkum totiž ukázal, že stále více řidičů služebních elektromobilů raději nechává své vozy doma, když cestují do zahraničí. Už loni šlo o 35 procent jejich uživatelů, letos toto číslo vzrostlo na 40 procent. Plných 40 procent takto jednajících lidí si na dovolenou pronajímá jiné auto, typicky s benzinovým motorem. A téměř polovina se auta vzdává zcela a volí přesun letadlem, i když také tito lidé dříve preferovali řízení. „Tolik k výhodám elektromobilů v oblasti emisí CO2,” říká k věci sarkasticky šéf VZR Martin Huisman - takové „nevyužívání” pochopitelně ničemu nepomáhá.
Situaci jistě neprospívá ani rostoucí zdanění soukromého využití služebních aut v Nizozemsku, alfou a omegou ale zůstává použitelnost. Dejte si tato fakta do kontrastu s absurdními výlevy manažerů automobilek, třeba výlevem prodejního a marketingové šéfa VW, který řekl, že lidé, kteří se zdráhají si elektromobil koupit, by si ho měli půjčit na den, aby „zjistili, jak jednoduché a jak rychlé nabíjení může být”. Tak fajn - tito lidé už takové auto mají, tito lidé to nejednou zkusili a došli přesně k tomu, co popisujeme výše. A jejich stále víc, jezdit s těmito auty dálky je prostě horor, který nechtějí znovu zažít.
Co k tomu dodat? Pokud máte dnes „normální” služební auto, buďte za něj rádi, můžete s ním dělat prakticky cokoli. Až dostanete třeba elektrický VW ID.7 s mirakulózně se měnícím dojezdem v závislosti na čemkoli, pak znovu poznáte to, co jste dávno nemuseli řešit. Sice v trochu jiné podobě, ta je ale vlastně jen horší - zatímco technickou kondici spalovacího auta v roce 1985 šlo vylepšit trochou práce před domem, mizerný dojezd a komplikované dobíjení elektromobilu spravit v roce 2025 nejde, je to jeho inherentní vlastnost. Je to asi pokrok, musí to být on, co by to bylo jiného...
Jet se Škodou Enyaq do stovky nebo tisíce kilometrů vzdáleného horského střediska? Volba jen pro masochisty, přitakává stále více řidičů elektrických aut. Už 40 procent z nich v Nizozemsku raději nechá elektrické auto doma, znovu 40 procent z této části si pak raději půjčí spalovací vůz. To je opravdu spása planety. Foto: Škoda Auto
Zdroj: VZR přes rádiem BNR
