Statisticky nejspolehlivější auto vůbec koupíte už za méně než 200 tisíc, chyb má naprosté minimum

Statistikám spolehlivosti vládne tak dlouho, že nemůže jít o náhodu - šance, že bezproblémový kus koupíte i přes nemalý nájezd, jsou v tomto případě vysoké. Jak to ale bývá, černé ovce se najdou i v tomto stádu.

Aktuální TÜV Report přinesl řadu nových údajů, na jedné věci se ale vůbec nic nezměnilo. Králem spolehlivosti všech aut bez ohledu třídu a stáří se stal Mercedes-Benz GLC. Skutečně to nebylo poprvé, SUV třícípé hvězdy statistice tradičně dominuje už od dob, kdy si říkalo GLK. Je to pochopitelně dáno tím, že je jedničkou mezi zánovními vozy, ani s rostoucím stářím se ale hluboko do pole poražených propadá. Mezi čtyř- a pětiletými vozy jej najdeme na desátém místě, u šesti- a sedmiletých tu pak máme čtyřiadvacátou příčku. Na té je už Mercedes zapsán pod předchozím názvem GLK a s tímto označením jej pak najdeme i mezi osmi- a devítiletými (22. místo) a deseti- a jedenáctiletými auty (22. místo).

Jednička už to tedy není, pořád ale jde o skvělé výsledky a mimořádně vysoké průměrné hodnocení, které nemá obdoby. Právem to nedává důvod k obavám, přesto ale platí, že i na tomto voze je co prověřovat. GLC má v případě podvozku relativně časté problémy s lichoběžníky, které při počátečním opotřebení začnou vydávat pisklavý zvuk. Ten můžete považovat za jakýsi alarm - jakmile proniknou do kabiny, auto nechte být. A pokud už ho máte, na nic nečekejte a vyrazte do servisu. Čím déle jeho návštěvu budete odkládat, tím více se vám prodraží, neboť posléze dojde na rachot a případné poškození dalších komponentů.

S touto slabinou je třeba počítat hlavně u pětiletých a starších exemplářů, kde jsou závady na podvozku třikrát četnější než u průměru celé branže. Právě to vysvětluje onen pád z pódia, ke kterému se navíc přidává případné selhání touchpadu operačního systému Comand (sic). Haprovat může také kalibrace asistenčních technologií a popraskat umělá kůže Artico. Tím však kritika Mercedesu GLC končí - pokud prověříte vše zmíněné, koupě se nemusíte obávat, i když půjde o vůz se stovkami tisíc kilometrů na tachometru.

V případě varianty GLK je třeba pozornosti pochopitelně trochu více, však jde o nejméně sedm let stará auta s adekvátně vyššími nájezdy. Prověrku znovu odstartuje u podvozku, zejména pak u pružin a tlumičů. U vozů s dieselovým motorem se vyplatí kontrola rozvodů, stejně jako skutečnosti, zda vůz prošel svolávací akcí zaměřenou na airbagy. Takové proběhly dokonce dvě, první v roce 2017 a druhá loni.

V případě brzd míří kritika hlavně k nožní-ruční (no prostě parkovací) brzdě, a to zejména kvůli jejímu nepříliš častému použití. Kontrolu si zaslouží brzdové hadičky, vodní pumpa a na místě je podívat se na případné úniky oleje. Výfukový systém vám nicméně již vrásky na čele přidělávat nebude, což platí také o světlech. Stejně spolehlivé je pak v těchto ohledech i modernější GLC.

Suma sumárum je tedy SUV třícípé hvězdy vozem hodným doporučením, jakkoli ani to neuniklo některým typickým problémům. Ceny GLK a GLC jsou obecně vyšší, přesto lze původní provedení (GLK) s vyšším nájezdem pořídit od nějakých 200 tisíc korun. Za méně kilometrů a více koní už chce 250 až 300 tisíc, i to je ale přijatelné. Na novější GLC, jenž je ve výrobě od roku 2015, si budete muset připravit aspoň 500 tisíc, ani to ale při dnešních cenách nových aut nezní nepřijatelně.

