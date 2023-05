Statisticky nejspolehlivější Škodu pořídíte v bazarech vcelku levně, nezničí ji ani vysoký nájezd před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jakkoli se zdálo, že Yeti v tomto ohledu nelze překonat, nakonec můžeme říci, že nástupce v podobě Karoq hraje ještě vyšší ligu. Relativně nízké ceny aut z druhé ruky jsou velkým lákadlem.

V roce 2009 se Škoda zařadila mezi výrobce SUV. Tehdy zcela nový model Yeti získal pozornost světa zejména díky pořadu Top Gear, kde z něj Jeremy Clarkson udělal to nejlepší auto na světě. Mimo jiné i proto, že jeho střecha byla natolik pevná, aby na ní přistál vrtulník. „Sněžný muž“ se v roce 2013 dočkal faceliftu, jenž zásadně proměnil hlavně čelní partie. Značka navíc přišla s jednou verzí, ale hned se dvěma. A na čínském trhu začala nabízet i provedení prodloužené o 60 milimetrů.

Přestože bylo první SUV Škody přizpůsobeno vkusu publika největšího trhu světa, Yeti byl v Čině spíše propadákem. Důvodem byl jeho název, který měl být v Říši středu vnímán buď jako velmi silně polarizující, ne-li rovnou negativní. Když tedy automobilka chystala nástupce, rozhodla se pro opravdu radikální změnu. Karoq totiž nezměnil jen své označení, ale zároveň svého předchůdce překonal o 160 milimetrů do délky, o 35 mm do šířky, o 40 mm do výšky a o 60 mm v rámci rozvoru.

Pro zákazníky je nicméně podstatné, že na jednu změnu nedošlo. Výdrž Škody Yeti je totiž opěvována dodnes, nejinak tomu ale evidentně je také u jejího nástupce. Když se totiž zadíváme na aktuální německý TÜV Report, nejde pouze o nejlépe umístěný model značky, ale jeden z nejspolehlivějších vůbec. Mezi dvou- a tříletými vozy Karoq skončil na 22. příčce, stejně jako Audi A6/A7. České SUV tak porazilo i Mercedes třídy E, stejně jako řadu dalších prémiových aut.

Pro zájemce o ojeté vozy jde o dobrou zprávu, jakkoli naslepo stále ještě vybírat nemohou. Už jen proto, že Karoq často slouží jako rodinné SUV. Z toho důvodu je třeba hned na úvod zkontrolovat, zda karoserii a litá kola nezdobí škrábance. Následně můžete zamířit do interiéru, kde byste se neměli soustředit pouze na odřené plasty či skvrny na čalounění, ale rovněž na funkčnost sklopného mechanismu sedadel či výklopných stolků, pokud ty uvnitř nechybí.

Co dál? U malé várky aut, jenž vznikla mezi 1. a 5. dubnem 2019, může prasknout rám sedadla řidiče. V případě vozů vyrobených mezi červencem 2017 a srpnem 2018 pro změnu může dojít na selhání parkovací brzdy. V tomto případě přitom postačí jen přehřát software, v předchozím případě je nutné rám nahradit. Servisní zásah se pak vyžaduje i u některých kusů z října až prosince 2017, v jejichž případě se může začít drobit a štěpit obložení čelních sloupků.

Automobilka přišla také se dvěma svolávacími akcemi, jenž byly zaměřené na hlavové opěrky. Šlo o vozy vyrobené mezi dubnem a srpnem 2018. Tím nicméně negativa končí, což koneckonců potvrzují také kolegové z Německa. Ti proklepli dieselovou verzi, jejíchž 115 koní bylo poprvé zaregistrováno v lednu 2020. První majitel přitom za tři roky najel mocných 177 266 km, z karoserie či interiéru to však nepoznáte. Platí to rovněž o technice.

Kolegové nicméně upozorňují na to, že tak vysoký nájezd již sebou nese jisté závazky. Ve 210 tisících kilometrů bude totiž třeba vyměnit ložiska, spojku či rozvody. Ani v jednom případě se nejedná o drobný zásah do peněženky, svou volbu proto rozhodně důkladně zvažte. Ceny u hodně ojetých kousků totiž klesají pod 300 tisíc korun, se zmíněnými investicemi je ale třeba počítat.

Jakmile zatoužíte po voze s méně než 100 tisíci km na kontě, jste asi na 400 tisících korunách. V té chvíli nicméně musíte počítat s benzinovým tříválcem či slabší verzí dvoulitrového turbodieselu. Se 150 koňmi, ať je již doplňuje zkratka TSI nebo TDI, se pak začínáte blížit půl milionu korun. To všechno jsou ale optikou současných cen nových Karoqů i spolehlivosti dříve vyrobených kusů snadno přijatelné sumy.

Karoq je sázkou skoro na jistotu, přičemž spolehlivost nedevastuje ani vysoký nájezd. Jen musíte počítat s tím, že s určitým počtem kilometrů jsou spojené nutné návštěvy servisů, které nemusí být levné. Foto: Škoda Auto

