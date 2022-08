Nejvíce poruchová auta poslední dekády: Leckdy lákavé ojetiny, kterým je lepší se obloukem vyhnout před 5 hodinami | Mirek Mazal

Vyšponované ceny ojetin na současném trhu velí dívat se po levnějším zboží. Dostupnější alternativy nemusí být nutně špatné, jde-li ale o jedno z těchto aut, je nanejvýš vhodné od něj dát ruce pryč. Patří mezi dlouhodobě nejporuchovější vozy v prodeji.

Nenacházíme se zrovna nejlepší fázi ekonomického cyklu a přes veškerý náš životní optimismus nemůžeme říci, že by se blýskalo na lepší časy. Podle toho vypadají zprávy od prodejců nových i ojetých aut - zájem v posledních týdnech rapidně klesá na obou frontách. A s ohledem na inflační tlaky ani tento stav neprovází razantní pokles cen, třebaže i na slevy lze po čase znovu pomýšlet.

Za takové situace leckoho napadne podívat se po tom levnějším, co se v nabídce nachází. Nemusí to být špatný nápad, ne všechny dostupnější modely jsou automaticky špatné - lidé nejednají racionálně a snadno přehlíží vozy s nevýrazným designem či malým renomé, ani na jedno ale auto nejezdí. I tak se v nabídkách objevují mezi levnými vozy modely, které na vyšší ceny nemohou pomýšlet právě kvůli své problematičnosti. A dnes se podíváme právě na takové.

Vyjdeme tradičně z dat německých stanic technické kontroly provozovaných tamním TÜV, které rok co rok zpracovává rozsáhlé statistiky spolehlivosti. A také jmenuje nejproblematičtější ojetiny, které jsou napříč zkoumanými vozy poslední dekády let těmi úplně nejproblematičtější. V bazarech je lepší se jim bez ohledu na cenu vyhnout.

Nemůže být náhodou, že nejčastěji jde o vozy francouzských značek (či jednou z nich ovládané Dacie). Právě od nich pochází podstatná část nejhorší osmičky, najdou se tu ale i jiní více či méně obvyklí podezřelí. Nemusí to být nutně vozy s nejhoršími statistickými výsledky, jakkoli k nim vždy mají blízko - jejich poruchy bývají vážné či drahé a táhnou se po řadu modelových roků. Přiblížíme vám je postupně auto za autem - ke každému vozu uvádíme „věkovou kategorii”, do které problematické exempláře spadají, jakou míru závad technici objevili a kolik a průměrný nájezd kilometrů - neboť ne každé generace toho kterého modelu se zařazení na „černou listinu” týká. A pochopitelně přidáváme detaily k tomu, co tyto vozy trápí především, tady jsou.

Dacia Logan/Sandero

2-3leté: 11,6 % závad, 55 000 kilometrů

4-5leté: 13,9 % závad, 69 000 kilometrů

6-7leté: 18,0 % závad, 92 000 kilometrů

8-9leté: 29,4 % závad, 116 000 kilometrů

10-11leté: 36,8 % závad, 133 000 kilometrů

Největší automobilová ostuda posledních dekád je z Rumunska. Dacia Logan (a s ní téměř totožně i spřízněná Dacia Sandero) „zabodovala” ve všech sledovaných kategoriích a problém představuje bez ohledu na stáří - vždy se řadí mezi ta úplně nejméně spolehlivá auta na trhu, někdy je i tím nejhorším vůbec. Koupit ojetý kus musí být chvilková slabost pro budoucího majitele a velká výhra pro prodejce. Nejvíce problémů s autem připadá na výfukový systém, která má mizernou protikorozní ochranu, a na podvozek, kde trpí samotná ramena náprav, tlumiče i pružiny, které mají tendenci praskat. Za slabý bod je označováno i řízení, které je též nadměrně poruchové. Starší exempláře už trápí i koroze karoserie.

Renault Kangoo

2-3leté: 9,2 % závad, 44 000 kilometrů

4-5leté: 12,8 % závad, 72 000 kilometrů

6-7leté: 22,1 % závad, 102 000 kilometrů

8-9leté: 31,8 % závad, 113 000 kilometrů

10-11leté: 33,1 % závad, 133 000 kilometrů

Jediný, kdo dokáže Dacii opravdu směle konkurovat, je Renault Kangoo. Hranatá konstrukce uveze rozměrný náklad, už po pár letech či ataku padesátky tisíc kilometrů na tachometru se z příjemného společníka aktivní rodiny může stát zdroj nechtěných vrásek na čele. Auto trápí závady na poloosách a řízení, slabší tlumiče a pružiny a také koroze, to zejména u aut starších sedmi let. Brzdy se často sjíždějí více z vnitřní strany, což ukazuje na zatuhlé tyčinky v brzdových třmenech. Dno líže Kangoo pravidelně, mezi 8- až 9letými auty je úplně nejhorší.



Fiat Punto

4-5leté: 13,0 % závad, 52 000 kilometrů

6-7leté: 23,3 % závad, 76 000 kilometrů

8-9leté: 27,3 % závad, 96 000 kilometrů

10-11leté: 32,4 % závad, 112 000 kilometrů

Punto už se naštěstí pro Fiat nevyrábí (mezi zánovními auty ovšem předalo pomyslnou štafetu Tipu, to má zaděláno na to se v tomto žebříčku ukázat za pár let), jinak by šlo o další vůz s téměř čistou bilancí umístění na absolutním dně žebříčku spolehlivosti. Jeho koupě nevyjde draho, připomíná ale sázku do loterie - malá investice se může rychle proměnit ve sponzoring autoservisu. Fiat s Puntem patří mezi velmi populární, ale také velmi problematickou volbu prakticky po celou dobu, co se vyráběl. Provoz nezvládají zejména tlumiče s pružinami, světlomety a brzdy.



Ford Ka/Ka+

2-3leté: 6,0 % závad, 26 000 kilometrů

4-5leté: 14,7 % závad, 55 000 kilometrů

6-7leté: 16,3 % závad, 62 000 kilometrů

8-9leté: 21,3 % závad, 81 000 kilometrů

10-11leté: 26,9 % závad, 94 000 kilometrů

Na nejmenšího zástupce Fordu už jste možná zapomněli, ale neměli byste, u TÜV ho nemohou vyhnat z hlavy. Je to jedno z těch aut, které prakticky nikam nedojede (jeho nájezdy jsou velmi podprůměrné), přesto se kazí až běda. Už u prakticky zánovního, čtyřletého vozu s 50 tisíci km je míra závad skoro 15% a v dalších letech se situace jen zhoršuje. Hlavní potíž je koroze, která u starších exemplářů trápí všechny plechové díly. Nejhorší to je v prazích, na podlaze, na všech třech dveřích a okolo hrdla palivové nádrže. Pokulhává kvalita výfukového systému, je nutné dolévat olej, mohou se zlomit pružiny na přední nápravě a problematické bývá i brzdové vedení.



Renault Mégane

6-7leté: 17,5 % závad, 98 000 kilometrů

8-9leté: 24,0 % závad, 119 000 kilometrů

10-11leté: 25,8 % závad, 129 000 kilometrů

Renault je z hlediska německých STK obecně problematická značka, nejnovější kusy si ale vedou slušně. Ty starší ne - potíže jsou s elektronikou, např. zámkem řízení a dálkovým zamykání na kódové kartě. Diesely mají problémy s turbodmychadly, benzínové motory zase údajně se startéry a palivovými čerpadly. Všechny motorizace prý trápí alternátory, přetržené gumové držáky výfukového potrubí a klouby a čepy náprav a řízení.



Nissan Qashqai

6-7leté: 12,7 % závad, 85 000 kilometrů

8-9leté: 22,2 % závad, 115 000 kilometrů

10-11eté: 29,7 % závad, 133 000 kilometrů

Jedno z nejprodávanějších SUV Evropy si drží vysokou úroveň popularity, v bazarech ale jeho akcie s rostoucím stářím neuvěřitelně rychle klesají. Zejména jeho první generace nepatří mezi ojetými vozy k těm, které bychom vám mohli doporučit. Qashqai mívá problémy s korozí a brzdovým systémem, motory i převodovky trápí úniky oleje a rychlejším opotřebením podvozku, zejména tlumiče a pružiny vydrží méně než u jiných aut.



Renault Clio

6-7leté: 13,2 % závad, 75 000 kilometrů

8-9leté: 27,3 % závad, 93 000 kilometrů

10-11leté: 31,3 % závad, 107 000 kilometrů

Do třetice všeho dobrého se říká, ale automobilka s kosočtvercem ve znaku nebude nad výběrem TÜV plesat. Nejnovější Clio prochází, starší modely ale končí na úplném chvostu. Nejčastější jsou problémy s elektronikou a brzdami, ani mechanika v podobě motoru a zavěšení kol ale neprochází s čistým štítem.



Peugeot 207

10-11leté: 31,4 % závad, 107 000 kilometrů

Dvěstěsedmička statistiky TÜV postupně opouští, my bychom na ni ale zapomenout neměli, neboť ve své věkové kategorii pořád patří k tomu nejhoršímu, co si můžete koupit. Peugeoty 207 si sice lidé pořizují spíše na kratší dojíždění, přesto zájemci musejí být na pozoru před možnými nedostatky. Auto trápí leccos, nejtypičtěji je nefunkční centrální zamykání, vůz má potíže se zatékáním do interiéru a následnou korozí a bez poskvrnky neprochází ani benzinové a naftové motory. Novější 208 je na tom mnohem lépe.



Mirek Mazal

