Studie jmenovala motory aut s nejvyšší spotřebou oleje, v bazarech si na ně dejte pozor | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Motor s vysokou spotřebou oleje nepotěší už kvůli nákladům na jeho doplňování, může ale jít i o projev jiných, vážnějších potíží. U těchto motorů je podle Consumer Reports vysoká spotřeba nejčastější.

Motor s nulovou spotřebou oleje prakticky neexistuje a paradoxně jsou to ty modernější, které jej spotřebovávají více. Jen tímto konstatováním bychom ale neměli omlouvat vše - spotřeba oleje aut je u různých motorů různá a ta opravdu vysoká dokáže zkomplikovat život. Oleje moderních motorů stojí stokoruny za litr a pokud například každých tisíc kilometrů „propálíte” olej za 500 Kč, je to jako byste jezdili s o 2 litry vyšší spotřebou benzinu nebo nafty na 100 km. A to už není zanedbatelné.

I když si tedy u většiny novějších vozů nemusíte s hladinou oleje lámat hlavu a aktivně kontrolovat, neboť vůz vás o nižším než optimálním množství zpraví sám, vysoká spotřeba oleje bude vždy problém. Proto má smysl chtít vůz s motorem, který oleje spotřebovává co nejméně, a to zejména u ojetiny - u nového auta vás kryje záruka a i když výrobci považují i relativně vysokou spotřebu oleje za normální, opravdového „bumbrlíčka” vám opraví nebo vymění. U ojetiny můžete vše řešit jen komplikovanou a velmi drahou opravou.

Právě na spotřebu oleje motory aut rozličného stáří se zaměřil výzkum americké organizace Consumer Reports. Ta mezi majiteli aut modelových roků 2010 až 2019 zjišťovala, do jaké míry motory jejich automobilů spotřebovávají olej. A zjistila, že některé motory mají se spotřebou oleje opravdu velký problém, který lze těžko označit za nahodilý - jsou schopny „sežrat" litr oleje na tisíc kilometrů. K takové spotřebě maziva jsou náchylné zejména dvoulitrové čtyřválce a třílitrové V6 značky Audi, 4,4litrové osmiválce BMW a také boxery Subaru, a to od 2,0litrů přes 2,5litry po největší 3,6litrový šestiválec.

Podle norem Subaru je běžné, že je potřeba dolít „quart” oleje (946 ml, americká míra, používejme pro zjednodušení litr) každých 1 600 - 2 000 kilometrů. U některých motorů Audi a BMW je nicméně v normách uvedena spotřeba oleje ve výši litr na 1 000 - 1 100 kilometrů. Takové číslo je ale hodně vysoké, spousta motorů spotřebuje oleje během 10 tisíc kilometrů jen v řádech decilitrů, a to i když mají za sebou 15 let provozu.

Tak velká spotřeba oleje je v normách uvedena jen proto, aby se výrobce vyhnul drahým záručním opravám. Existuje navíc spojitost mezi častým doléváním oleje a jinými problémy s motorem, pokud navíc motor nadměrně spotřebovává olej už jako nový, situace se postupně zhoršuje. Procento zmiňovaných motorů, které potřebují dolévat více více jak onen 1 litr oleje mezi výměnami, což je metrika Consumer Reports, je postupem času stále vyšší.

Z přehledu níže je patrné, která auta jsou ke zvýšené spotřebě oleje nejnáchylnější. Jak jsme již naznačili, data uvádí modely s nejvyšším procentem vozů vyžadujícím dolití více jak 1 litru oleje mezi výměnami - pochopitelně může jít o 10 litrů, to už z čísel nepoznáme. V extrému jde u BMW o více jak polovinu všech aut s motorem 4,4 V8 biturbo modelového roku 2012.

Auta z let 2010 až 2019 s největší spotřebou oleje

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Consumer Reports

Jak jsme již zmínili, v přehledu je smutným rekordmanem BMW, vidíme ale vícero Audi a hlavně Subaru. Problémy jsou i s u nás široce rozšířeným 1,4 TSI od Volkswagenu či 1,6litrovým turbem známým nejen z Mini, ale i BMW, Peugeotů, Citroënu a dalších vozů. Pokud byste měli na vůz s některým z těchto motorů spadeno, při výběru buďte v bazarech velmi obezřetní. A nebo se mu raději zcela vyhněte.



Dvoulitr Audi TFSI, osmiválec 4,4 od BMW a hned několik motorů Subaru trpí vysokou spotřebou oleje nejvíce. Ilustrační foto: Automobilky

Zdroj: Consumer Reports

