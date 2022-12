Studie na tisících aut ukázala, jak moc snižuje dojezd elektromobilů pokles teploty jen o 25 stupňů před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Nejsou to žádné drastické podmínky, ale celkem obvyklý pokles teplot, jaký v mírném pásu nastane mezi koncem léta a začátkem zimy. Výsledky jsou přesto tristní, takový VW ID.4 přijde například o celých 30 procent své využitelnosti.

Proti elektromobilům jako takovým nic nemáme a když nějaký potkáme na silnici, náladu nám to opravdu nezkazí. Pokud si některý z nich chcete koupit, je to jen a pouze vaše věc, do které vám nemíníme mluvit, léta se bráníme jen snaze nařídit taková auta jako jediné možné řešení mobility pro všechny. Elektromobily nadále provází spousta problémů, které je činí nesrovnatelně hůře použitelnými auty, za která musíte zaplatit snadno dvakrát tolik peněz. A to i ve chvíli, kdy jejich vývoj, výrobu i prodej zasypaly peníze z kapes nás všech, které se na to nikdo ani neptal.

Za mnohdy šílené částky dostáváte využitelnost tak mizernou, že ji musíte sami poznat, abyste pochopili její nepřijatelnost pro většinu myslitelných využití. Reálný dojezd elektrických aut se ani deset let po příchodu první Tesly Model S nikam dramaticky neposunul - ani nemohl, v principu stále stejné baterie jsou vzhledem ke své kapacitě pořád příliš velké a těžké, aby něco lepšího mohly nabídnout. Výrobci se sice v technických parametrech stále lépe působícími čísly, v praxi jsou ale nedosažitelná podobně jako (beztak příliš dlouhé) optimální časy pro doplnění akumulátorů. Dnes si do Octavie za 3 minuty koupíte plnou nádrž nafty a můžete s ní jezdit najet 1 000 km, aniž byste o čemkoli přemýšleli. Od něčeho takového jsou elektrická auta vzdálená světlené roky.

Akumulátory jsou navíc velmi náchylné k vnějším okolnostem. Neblahý vliv na ně má zejména teplota, ať již příliš vysoká či naopak příliš nízká. Optimálně totiž pracují okolo 20 stupňů Celsia, výraznější odchýlení znamená neoptimální fungování chemických procesů, ne-li rovnou nutnost chlazení nebo ohřevu. Tím logicky dochází ke snížení už tak malého dojezdu. O jaký pokles se jedná, zjišťovali experti z firmy Reccurent. Ti prozkoumali reálná data více než 7 tisíc aut, kdy porovnali dojezd při teplotách v průměru -3,5 stupně Celsia s dojezdem při 21stupních Celsia. Tedy při poklesu o necelých 25 stupňů z přibližně optimálních hodnot. Není to žádná tuhá zima, tento týden u nás bylo a bude i o 10 a více stupňů méně, ale i taková stačí na dost mizerná představení.

Nejlépe ze studie vychází Jaguar I-Pace, jemuž dojezd klesl o 3 procenta, což zní pozitivně, nejspíše to ale znamená, že celé pohonné ústrojí pracuje o to méně efektivně za běžných teplot, neboť problémy spojené s takovým poklesem teplot nelze až do takové míry obejít. Podobně lze hovořit o Audi e-tron s 8procentním poklesem. Tento předpoklad expertů přes baterky potvrzuje i fakt, že oba elektromobily nejsou zrovna rekordmany v případě dojezdu jako takového - ten německý by za optimální situace měl zvládnout 328 km, zatímco u britského lze počítat s 396 km. Když si pak uvědomíme, že e-tron je k mání od 2 087 900 Kč a I-Pace od 2 303 250 Kč, nemáme důvod jásat.

Zbytek z 14 hodnocených aut se nevymyká mezím obvyklého, propad dojezdu v procentech je vždy dvouciferný. Nejhůře je na tom Chevrolet Bolt (32 %) následovaný Fordem Mustang Mach-E (30 %) a Volkswagenem ID.4 (obdobou Škody Enyaq, též 30 %). Se svraštělým obočím lze nicméně hledět i portfolio Tesly (15-19 %). Zajímavá jsou pak data týkající se BMW i3 (24 %) a Volkswagenu e-Golf (23 %). V obou případech jde již o technicky zastaralá auta, přesto si vedou podobně i lépe než ta novější.

Lze už jen poznamenat, že stejně jako v mnoha předchozích případech studie končí tipy, jejichž dodržování by vám mělo zajistit větší dojezd. Právě tyto rady ovšem jen potvrzují, že elektromobily opravdu nejsou pro každého. Počítají totiž hlavně s tím, že máte vlastní dům s garáží a wallboxem. Lidé z činžáků ale jednoduše mají smůlu, předehřátí vozu připojeného k síti je u nich věcí nereálnou. Není tedy ani překvapivé, že prakticky nikdo z nich nechce o bateriovém voze ani slyšet.

I angličtinu neovládající čtenář to podstatné jistě pochopí z materiálů uvolněných firmou Recurrent. Grafika: Recurrent, tiskové materiály



Přímo Škoda Enyaq ve studii nevyskytuje, je to ale technicky úplně stejné auto jako VW ID.4. A ten s chladem ztrácí 30 % dojezdu. Foto: Škoda Auto



Ještě hůř je je na tom průšvihářský Chevrolet Bolt s 32 %. Foto: Chevrolet



Technicky nejlépe si naopak vede Jaguar I-Pace, je to ale nejspíše dáno jen tím, že je pořád stejně neefektivní, ne tím, že by dokázal popřít následky poklesů teplot. Foto: Jaguar

Zdroj: Reccurent

Petr Prokopec

