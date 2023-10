Studie odhalila, o kolik dražší jsou opravy elektromobilů oproti benzinům a dieselům, u Tesel je to ještě víc než u ostatních před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Příběhy o ťukancích za statisíce a totálkách skoro z ničeho zjevně nejsou ničím nepodloženými povídačkami. Ostatně si sami zkuste sjednat havarijní pojištění na elektromobil.

Jedním z často zmiňovaných mýtů o výhodách elektromobilů je jejich levný provoz. Vyplývá z menšího počtu použitých komponentů, menších potřebách na jejich údržbu a dříve výhodnějších cenách daňově méně zatížené elektřiny, ve skutečnosti to ale neplatí to v žádném ohledu. Pokles hodnoty těchto aut je enormní, už to provozní náklady šroubuje do stratosféry, vedle toho je tu zvýšená „konzumace” pneumatik i některých dalších, typicky podvozkových dílů, o cenách elektřiny je asi škoda mluvit. A když dojde na nenadálou opravu technického problému či poškození při nehodě, teprve se dějí věci.

Za posledních pár měsíců jsme vás mohli informovat o řadě velmi drahých oprav bateriových aut, a to často i v případě obyčejných ťukanců, nad kterými byste u těch spalovacích mávli rukou. Zastánci elektromobilů na to obvykle řeknou, že jedna vlaštovka jaro nedělá a pár anekdotických důkazů nelze brát jako statistiku. Ani z té ale elektrická auta nevychází dobře.

Kolegové z Auto News si totiž vzali k ruce data společnosti Mitchell, která dlouhodobě sleduje náklady na opravy různých typů aut. Tato data pak použili na porovnání průměrných cen oprav spalovacích a elektrických aut za poslední čtvrtletí. V případě těch prvních zmíněných šlo o 4 205 dolarů (cca 97 000 Kč), u druhých již o 4 474 USD (asi 104 000 Kč). Tedy pokud šlo o elektromobily vyrobené někým jiným než Teslou - u této značky průměrná výše oprav činila 5 552 dolarů (cca 129 000 Kč), tedy o 1 347 USD (asi 31 000 Kč) neboli 32 % víc než u spalovacích aut.

Důvodem jsou dražší díly i někdy nedomyšlená konstrukce elektromobilů zejména od menších automobilek. I drobná kolize tak ve finále ústí v nemalé účty. Že tomu tak je, dokládají i data pojišťoven. Přímo v Česku je havarijní pojištění na elektrická auta v průměru o 40 procent dražší než u spalovacích vozů. Zatímco tedy třeba na Škodu Kodiaq ve vyšší výbavě a s 200 koňmi pod kapotou pojistíte za zhruba 13 500 Kč, základní Enyaq vás vyjde na více než 23 tisíc korun. O 23 procent je pak dražší i povinné ručení, dohromady jde tedy o slušný rozdíl.

Vraťme se ale ještě k oněm nehodám a opravám. K těm povětšinou dochází jen v případě menších nebo povrchových kolizí, cokoli závažnějšího nezřídka vede k odepsání celého vozu už kvůli možnosti poškození baterií. I to má vliv na životnost bateriových aut, která je kvůli tomu v průměru ještě nižší. O to méně jsou pak vykompenzovány vysoké emise vzniklé při jejich výrobě. Že pouze tudy tedy cesta k lepším zítřkům opravdu nevede, tvrdíme roky, ale zjevně pořád existuje příliš mnoho takových, kteří to nechtějí slyšet.

Opravit elektromobil po havárii, zvláště pak ten s logem Tesly, je o poznání dražší než spalovací vůz. Pokud je to tedy vůbec možné. Foto: Tesla

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.