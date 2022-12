Studie ukázala, co ve skutečnosti způsobují snahy o srovnání cen elektromobilů se spalovacími auty před 9 hodinami | Petr Prokopec

Iluze o tom, že elektrická auta budou levnější než ta spalovací, je absurdní od samého počátku, ještě nesmyslněji ale vyznívá ve světle nové studie mapující situaci v Nizozemsku. Tam jsou spalovací vozy uměle dražší až o miliony a elektromobily dotované, ve výsledku to ale ožebračuje všechny.

Nizozemsko není pouze rájem větrných mlýnů, ale také elektromobilů. Nejde jen o to, že zájemci o ně mohou počítat s dotací ve výši 4 000 Eur (cca 96 600 Kč) na každé koupené elektrické auto, klíčová jsou ještě umělejší zvýhodnění na jiných frontách. Těmi nejpodstatnějšími je vysoké zdanění spalovacích vozů, které ty elektrické více nebo méně míjí.

Jednak jde o registrační daň (tzv. BPM), která může jít u spalovacích vozů až do statisíců či milionů korun. A jednak o jakousi silniční daň (tzv. bijtelling), která může i u obyčejných aut činit snadno tisíce korun měsíčně. Že se obojí vypočítává na základě produkovaných emisí CO2, které jsou podle politiků nulové, i když reálně nejsou, nepřekvapí. Majitelé elektromobilů tedy nemusí do vládní kasy odvádět žádné nebo jen o hodně nižší poplatky. Třeba v případě BPM je budou muset poprvé platit až v roce 2025, kdy ovšem platba bude činit pouze 360 Eur (8 700 Kč) bez ohledu na cenu, hmotnost nebo výkon.

Pikantní je, že i přes toto pokřivení trhu, které jedním z největších na celém kontinentu, zůstávají elektromobily daleko dražší záležitostí než spalovací auta. Asociace RAI a Bovag aktuálně zveřejnily studii Mobiliteit in Cijfers (Mobilita v číslech) pro roky 2022 až 2023, která mapuje aktuální situaci na trhu. Letos se tedy tedy nová benzinová auta prodávala v průměru za 33 254 Eur (803 000 Kč). Za elektromobil nicméně zájemci museli v průměru zaplatit 51 171 Eur (1 236 000 Kč). To je rozdíl ohromných 54,5 procenta, BPM navzdory.

Největší rozdíly jsou patrné v nejnižších segmentech trhu, což koneckonců jen vysvětluje, proč jsou tyto obchodní třídy odsouzeny k vymření. V případě minivozů si totiž na auto s bateriovým pohonem musíte připravit 27 508 Eur (664 000 Kč), což je větší suma, než jakou dáte za spalovací vůz nacházející se o segment výše. V rámci stejné obchodní třídy tu pak máme dokonce 72procentní rozdíl. A bez zmíněné BPM by rozdíl byl ještě daleko větší.

Patrné je to v nejvyšších segmentů trhu, kde jsou spalovací auta zdaněna i o miliony navíc, a stojí v průměru o 38 procent víc než jejich elektrické ekvivalenty. Třeba takový Mercedes-Maybach S 680, tedy dvanáctiválcová verze, má na kontě jak 612 koní, tak hlavně 306 gramů CO2 na kilometr. To ovšem znamená, že jeho majitel musí do vládní kasy odvést neskutečných 73 309 Eur (1 771 000 Kč).

To jsou ale extrémy týkající se pár promile Nizozemců, ostatní musí nadále platit uměle extrémně vysoké ceny za nové vozy (například základní Octavia 1,0 TSI stojí 30 890 Eur, tedy asi 750 tisíc Kč), které jsou ale pořád dramaticky nižší než za srovnatelné elektromobily. Že ve výsledku nemá nikdo na nic, je nabíledni - Nizozemsko bývalo zemí s jedněmi z nejvyšších prodejů nových aut na hlavu, dnes je na tom hůř než Česko.

Ani Nizozemci navíc nemohou počítat s tím, že elektromobilita bude - byť takto bizarně - podporována donekonečna. Jak jsme zmínili, od roku 2025 budou muset platit BPM, jejíž výše se bude průběžně zvyšovat. Kromě toho je daný rok posledním, kdy jim bude přiřknuta vládní dotace. Tedy za předpokladu, že v mezičase nedojde k vyčerpání celého fondu. Zároveň se počítá s tím, že od roku 2026 budou majitelé elektroaut v plné výši platit také roční silniční daň, od níž jsou aktuálně osvobozeni.

Jelikož navíc v mezičase do hry vstoupí i nové nesmysly z dílen Evropské unie, které povedou k dalšímu zdražování spalovacích aut, začíná být opravdu jisté, že Bruselu se daří stěžejní ekonomický pilíř starého kontinentu úspěšně nahlodávat a z nových aut dělat jen nedosažitelný luxus. Hranice 25 tisíc Eur (604 tisíc Kč) bude zakrátko základem pro všechny, a to nikoli pouze v Nizozemsku. Jelikož za tyto peníze ovšem dostanete něco jako Škodu Citigo, do showroomů se opravdu mnoho lidí nepohrne.

