Studie ukázala, kde se v Německu vyplatí kupovat i prodávat ojetiny, ušetřit jde až statisíce

Kurz eura je pořád výhodný, a tak se v Německu dají mnohé ojetiny dál koupit citelně levněji než u nás, Škody pak především. Může se zdát, že Německo je prostě jeden trh, ale není, třeba Octavii lze v Kolíně pořídit výrazně levněji než v Mnichově.

Pokud v důsledku rostoucích cen už ani neuvažujete o koupi nového vozu a spíše než po místních bazarech pošilháváte po těch německých, je třeba si uvědomit, že poloha je jedním ze stěžejních faktorů podílejících se na koncové ceně. Nikoli jen proto, že třeba převoz auta z Mnichova vás vyjde na zhruba 10 tisíc korun, zatímco v případě Frankfurtu či Hamburku již budete platit dvojnásobek. Ještě více můžete ušetřit na samotné koupi, neboť identická auta se v různých městech prodávají na různé částky. A ty se mohou u dražších modelů v průměru lišit klidně i o statisíce korun.

Web Mobile.de, největší německý inzertní portál, zveřejnil studii vycházející z červencových dat. Během sedmého měsíce bylo inzerováno 1 327 282 ojetých aut s průměrnou cenou 29 366 Eur (cca 711 tisíc korun). Pro zhruba jednadvacet procent všech ojetin by přitom kupující museli do spolkového státu Severní Porýní-Vestfálsko, zatímco nejméně (pouhého 0,5 %) jich je na prodej v Brémách. V tomto malém městském státečku si nicméně zákazníci musí připlatit hned 12,5 procenta nad německý průměr, i když jde o (parametry) stejný vůz jako jinde.

Ještě hůře jsou na tom lidé v Mnichově, kde průměrná cena činí 37 107 Eur (898 000 Kč), což národní průměr přesahuje o 26 procent. Ve Frankfurtu se platí navíc o 16,8 procenta, v Hamburku o 13 procent (a tedy o 4 000 Eur/96 800 Kč více než loni) a v Berlíně o 11 procent. Naopak takový Kolín je s průměrnou cenou 27 058 Eur (655 000 Kč) o 8,5 procenta pod průměrem, z jednotlivých států pak vede Sársko, kde vám v průměru stačí 25 392 Eur (614 500 Kč), tedy o 15,6 procenta méně než činí onen průměr.

Mobile.de ceny spojuje hlavně s postavením jednotlivých regionů. Kde jsou tedy kraje chudší, tam se logicky platí méně. Pokud se tedy chystáte koupit ojetinu, kterou si navíc i dovezete, víte, kam se vypravit. Stejná rada pak ostatně platí také pro prodávající, jen ti musí zamířit do lokalit, které jsou spojené s vyššími cenami. V nich se navíc svého vozu zbavíte mnohem rychleji, neboť třeba v Berlíně čekají ojetiny na nového majitele v průměru jen 49 dní. V Sasku jde ale již o 64,1 dne, v takovém Meklenbursku-Předním Pomořansku pak dokonce o 71,3 dne.

Lze už jen dodat, že k meziročnímu zdražení pochopitelně nedošlo pouze v Berlíně, ale úplně všude. To má dopad i na český trh, neboť dle společnosti Cebia se průměrná cena ojetin s německým původem vůči loňsku zvedla o 17,4 procenta na 453 700 Kč. Dáno je to hlavně vysokým podílem (27,9 %) luxusních aut, bez nich by průměr činil 249 tisíc korun. To však již představuje dokonce 25procentní meziroční růst, levná auta tedy zdražila rychleji. V průměru tu máme 11leté stáří a nájezd 155 254 km, tedy v podstatě cosi jako bývalé služební Octavie, akorát ne po pár letech provozu.

Cebia varuje hlavně před oněmi luxusními vozy, u kterých je poměrně vysoká pravděpodobnost podvodného jednání. Zhruba 38 procent nabízených aut je totiž po havárii, z toho 6 procent dokonce po totálce. Stočený tachometr pak má polovina vozů, u každého pátého navíc nelze počítat ani s oním deklarovaným německým původem. Pokud se tedy již chystáte utratit půl milionu korun či ještě více, možná raději obětujte nějakou tu kačku za nezávislého odborníka, který vám nabízený exemplář pořádně proklepne po stránce technické i papírové.

