Studie ukázala tragický dojezd elektromobilů v zimě. Klesá v průměru o 30 procent, propadák VW ztrácí 46 procent včera | Petr Prokopec

Proč tak velká část veřejnosti odmítá přijmout elektromobily jako použitelnou alternativu? Důvodů je víc, jeden z těch podstatných vám názorně přiblíží nová studie Recurrentu. V zimě jsou některé elektrické vozy prakticky nepoužitelné jen kvůli panujícím teplotám.

Elektromobilita je nám předkládána jako spásné i pokrokové řešení. Není ani jedním z toho. Po ekologické stránce nic podstatného neřeší z už mnohokrát probíraných důvodů, uživatelsky pak jednoznačně představuje krok zpět. Stačí si jen uvědomit, jak ohromným způsobem ovlivňuje jejich dojezd rostoucí či zejména klesající teploty. A to za situace, kdy už výchozí stav je mizerný kvůli bateriím, jenž odpovídají obvykle nanejvýš 20litrům nafty v nádrži spalovacího auta.

Fakt, že zima snižuje dojezd, přiznávají i někteří výrobci. Většina z nich nicméně uvádí, že použitelnost auta s pádem teplot klesá jen minimálně. Do popředí je navíc v takové chvíli vždy tlačen teoretický maximální dojezd, což má přimět potenciální klientelu k vyluxování bankovního účtu. Řadě lidí pak ale náhle mohou zbýt jen oči pro pláč, neboť reálně se během Vánoc ani nemusí dostat za příbuznými. Zvláště pokud míří do oblastí, kde infrastruktura není zrovna miliónová.

Abychom nemluvili jen obecně, vezmeme si k ruce novou studii společnosti Recurrent. Tato firma během loňské zimní sezóny shromáždila data z 10 tisíc elektromobilů, jenž se týkají právě jejich akceschopnosti v závislosti na okolní teplotě. Po obsáhlé analýze dat týkajících se 18 různých modelů pak bylo zjištěno, že dojezd s pádem teplot klesá v průměru o neskutečných 30 procent! Něco takového je naprosto bláznivé, je to jako by vám někdo z 60litrové nádrže odsál 18 litrů paliva. A to je třeba dodat, že měření probíhalo při pouhé nule - jakmile by však ručička teploměru zamířila ještě níž, výsledky by byly jen horší.

Pohled na ověřený dojezd elektrických aut v zimě je tak nemalým šokem - přes metu 320 km se totiž zvládají dostat pouze Hyundai Kona a Ford F-150 Lightning. Všechna ostatní auta jsou na tom hůř. A největším relativním propadákem je Volkswagen ID.4, tedy dvojvaječné dvojče Škody Enyaq, nicméně již nemá na kontě ani celých 241 km, v jeho případě je totiž pokles dojezdu kvůli nižší teplotě dokonce největší (-46 %). Německé SUV přitom startuje na 1 193 900 Kč, což je neskutečná darda na auto, se kterým v případě dopravní zácpy ani nedojedete z Prahy do Brna.

Recurrent dodává, že na dojezd má v zimě vliv řada faktorů - nejen snížení efektivity fungování samotné baterie, ale třeba i způsob využití klimatizace. S tou sice moderním elektromobilům pomáhají tepelná čerpadla, ve výsledku ale zjevně mnoho neřeší. Dojezd je ve srovnání se spalovacími auty skutečně tragický, v jejich případě mají okolní teploty na efektivitu jejich fungování relativně zanedbatelný vliv. A přesně to je důvod, proč se většina veřejnosti elektromobilů oprávněně bojí - hrozba, že skončíte někde uprostřed polí bez šťávy, je zjevně reálná.

Lze samozřejmě dodat, že takovým problémům lze předejít tím, jakým způsobem s autem zacházíte, oběti jsou ale u elektromobilů příliš velké, aby šlo hovořit o uživatelském komfortu. Nikdo nechce dlouze plánovat cestu, při které musíte jen v kabátu a šále minimální přijatelnou rychlostí, abyste dokázali to, co můžete ve spalovacím autě zvládnout bez jakéhokoli přemýšlení v naprostém komfortu. Navíc za podstatně nižší cenu. Proč byste to dělali, když máte už k dispozici lepší řešení? Tohle opravdu není pokrok...

O poklesu dojezdu v zimě se již začali zmiňovat i někteří výrobci. Ti ovšem celou záležitost nadále bagatelizují a hovoří o minimálním propadu, realita je zjevně úplně jiná. Grafika: Recurrent, tiskové materiály

Zdroj: Recurrent

Petr Prokopec

