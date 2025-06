Studie ukazuje, jak moc vzrostly ceny aut v Evropě za posledních pět let, extrémní zdražení není jen dojem před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jen při poslední změně ceníku poslala Škoda ceny Octavie až o 110 tisíc korun výš, to je brutální posun. Takových jsme svědky už několik let a není to jen dojem - studie ukazuje, že ceny aut v Evropě za poslední pět roků stoupaly bezprecedentním tempem. Někteří na tom ovšem vydělali.

Když jsem před nějakými dvanácti lety zvažoval, jaké rodinné auto koupit, jeden kamarád mi soustavně ze srandy vnucoval Dacii. V té době mě ale rumunská automobilka neměla šanci oslovit, neboť design jejích vozů mi kolena nepodlamoval. A stejně tak technika či kvalita. Navíc jsem finančně zvládnul dosáhnout i na řadu zajímavějších alternativ.

Jak je tomu dnes? Docela jinak. Momentálně mi Dacii nikdo vnucovat ani nemusí, po Joggeru se sedmi sedadly pošilhávám sám od sebe již nějaký ten pátek. Tento vůz se navíc konečně dočkal i vyššího výkonu, po kterém jsem volal, na přední kola totiž může zamířit až 140 koní. Potíž je však v tom, že tak činí jen s hybridním pohonem, který už ani není tak levný - v této verzi startuje na 599 tisících korun. I tentokrát tak zřejmě skončím u jiné značky, byť asi ne u nového vozu, nýbrž u ojetiny.

Nejsem ani v nejmenším sám, kdo na Dacii změnil názor, podobně je na tom také značná část Evropy. Ostatně i proto se Sandero loni stalo králem starého kontinentu a do nejlepší desítky zamířil i Duster. Přičemž by vlastně ani nebylo překvapivé, kdyby rumunská automobilka měla letos v tpp 10 ještě o jednoho či dva zástupce víc. V podstatě jako jediná se totiž cenově drží relativně při zemi, i když zdražování se nevyhnulo ani jí. Jenže začala nízko, konkurence ne.

Situaci mapuje nová studie JATO Dynamics, podle níž ceny nových aut v Německu (tedy nám velmi blízkého trhu s velmi podobnými cenovými poměry) vzrostly mezi lety 2019 a 2024 v průměru o 40 procent. Jedna značka však zamířila nahoru dokonce o 48 procent, její prodeje se však překvapivě zvedly o 19 procent. A i když JATO nikoho konkrétního nejmenuje, je jasné, že řeč je o Dacii. Vodítkem je totiž průměrná cena 15 tisíc Eur neboli 372 tisíc korun, což je úroveň, na které se kromě Rumunů již pomalu nikdo nepohybuje.

I dřív levná Škoda zdražuje z relativně vysokých cen, Dacia ne. I když tedy podražila víc než mnohé jiné automobilky, její vozy stále zůstávají velmi levné, ono Sandero je v Německu k mání od 12 490 Eur (310 000 Kč). Je tak vlastně levnější než na českém trhu, kde na základní verzi potřebujete 335 tisíc korun. To pochopitelně klientelu, která má napjatý rozpočet, žene do její náruče. Či rovnou pryč z trhu s novými vozy, pokud i rumunský hatchback je již příliš velkým soustem. Proto ostatně celkové prodeje v Německu klesly za pět let o 22 procent.

Pokud bychom měli jmenovat jedinou studii, ze které by si výrobci měli vzít ponaučení, pak je to tato. Pokud totiž ceny aut vzrostly o 40 procent a průměrné mzdy se za stejné období zvýšily jen o 24 procent, je zjevné, že na nový vůz dosáhne méně lidí než v roce 2019. Pokles zájmu je přitom patrný hlavně pod cenovou hladinou 30 tisíc Eur (744 tisíc korun), což se odráží v zužování nabídky. Jenže tímto krokem výrobci klientelu rozhodně nedonutí k tomu, aby si koupila dražší auto.

Čím více se ale bude snižovat objem produkce té které automobilky, tím výše ceny dále porostou. Po likvidaci jednoho segmentu tak může skončit druhý, třetí... a najednou showroomy zejí prázdnotou. Nicméně o podřezávání klíčového ekonomického pilíře se nezmiňujeme poprvé, navíc na to po léta upozorňuje i řada jiných expertů. Jenže automobilky si dál jedou svou ideologickou píseň. Mohli by jí začít říkat Titanic...

Škoda Octavia stojí po posledním zdražení tolik, že to snad ani nemůže nezahýbat s jejími prodeji. Není to jen její případ. Foto: Škoda Auto



Podobně zdražují prakticky všichni, ovšem procentuálně, nikoli nominálně. Dacia Sandero se tak loni stala králem Evropy, protože právě nominálně zůstává pořád dostupné. Foto: Dacia

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

