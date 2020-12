Studie ukázala, jakých aut se majitelé nejčastěji zbavují do 1 roku od koupě dnes | Petr Miler

/ Foto: BMW

Důvodů, proč si někteří lidé koupí auto a dříve než za rok se ho zbaví, je více, tím nejčastějším je ale zklamání. V tomto kontextu může překvapit, že na špici vidíme drahé německé značky, jenže ono to zase takové překvapení není.

Jak se pozná, že je někdo se svým autem opravdu spokojený? Že bezvadně funguje, že je spolehlivé, provozně nepříliš drahé nebo že se o něj stará dobře fungující servisní síť? No přece podle toho, že si jej nechá, to je velice jednoduché. Známe auta, která si spousta prvních majitelů nechává i po 15 letech, tato statistika ale má také svůj opačný konec. Tedy auta, kterých se majitelé zbaví dříve, než jakýchkoli jiných a prodají do roka od chvíle, kdy si je pořídí.

V minulosti jsme si už probírali modely, kterých se nejvíce týká, firma iSeeCars se ale na věc podívala i optikou značek. A došla k neméně pozoruhodným závěrům.

Technický základ studie musí být logicky totožný. Firma tedy analyzovala data z 46 milionů prodejů aut v USA za poslední dva roky a podle VIN zjišťovala, jestli se to které auto bylo znovu prodáno v období od čtyř měsíců do jednoho roku po koupi prvním majitelem. Ony čtyři měsíce byly použity proto, aby byl vyfiltrován maximální počet vozů, které byly za účelem dalšího prodeje pořízeny, neboť jde o výrazně delší než průměrnou dobu prodeje auta od jeho nabídnutí v inzerci.

Z analyzovaných dat byla dále vyjmuta auta prodávaná jako nová s více než 800 najetými kilometry a auta prodávaná jako ojetiny s méně než 6 400 najetými kilometry, neboť jde o typické znaky registrací dealerů, jejichž krátkodobé vlastnictví o spokojenosti majitelů jistě nic neříká. Také byla zohledněna jen auta, jichž se v USA za sledované období prodalo celkem méně než 50 tisíc kusů. To pro změnu vylučuje nahodilosti. Výsledkem je tabulka ukazující, kolik procent kupců aut té které značky říká svému vozu adieu možná i dříve, než poznali všechny jeho neduhy.

Značky aut, kterých se majitelé nejčastěji zbavují do 1 roku od koupě

Zdroj dat: iSeeCars, Grafika: Autoforum.cz

Výsledky mohou být zejména pro laiky překvapení, neboť na vrcholu vidíme tři drahé německé značky, které jsou často spojovány s touhou je vlastnit. Právě to je ale v tomto případě jedním z důvodů, proč majitele tak často zklamou. Očekávání jsou vysoká, historií a marketingem podpořená, sama auta ale část své výjimečnosti v posledních dekádách ztratila.

„Někteří zákazníci prémiových značek rychle zjistí, že i když mají symbol, který chtěli, jejich vozy, zejména v nižších výbavových verzích, nenabízejí očekávaný luxus. Zklamaní pak rychle prodávají auta dál,“ říká k věci šéf iSeeCars Phong Ly.

Platí to zejména o BMW a Mercedesu, zdaleka tak vysoko ale není Audi, které se v posledních letech tolik nevzdalo ideálů, na kterých vyrostlo. Překvapit může druhé místo Porsche, zde je ale třeba rozlišovat mezi modely. Zatímco ty sportovní, zejména pak 911, přináší vysoké uspokojení, z SUV už lidé tak nadšení nejsou.

Zklamání je ale jen jeden z důvodů, proč lidé auta brzy „obracejí”, třebaže je tím hlavním. Dalším je podle šéfa iSeeCars touha zkoušet neustále něco nového, což ke kupcům - i ekonomicky - drahých značek zapadá lépe. Ač je to tedy primárně nenaplnění očekávání, které od nových aut majitele odhání, někteří si koupí třeba BMW M3 místo M340i - protože chtějí a mohou.

Podívejte se na kompletní pořadí sami, není zajímavé jen z hlediska prvních pár míst. Ze všech nově prodaných aut se majitelé do roka zbaví v průměru 3,4 % z nich, pokud jsou tedy třeba i Nissany, Fiaty či Jaguary a Land Rovery spojeny s výrazně vyššími čísly, něco to znamená. Poučení pro nás? Než si nějaké auto koupíte, pořádně si jej vyzkoušejte. Zejména rozdíly mezi vozy běžných a prémiových značek jsou o hodně menší, než bývaly, a očekávání s nimi spojená mohou být snadno nemístná, a tedy i nenaplnitelná, pokud pramení jen z toho, co se traduje.



BMW... Foto: BMW



...Porsche... Foto: Porsche



...a Mercedesy jsou těmi vozy, nad kterými první majitelé ohrnují nos záhy po koupi nejčastěji. Má to své racionální důvody, ze kterých si lze vzít ponaučení. Foto: BMW

Zdroj: iSeeCars

Petr Miler