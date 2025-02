Studie vykreslila dramatický pokles dojezdu elektromobilů v zimě. A to jim autoři nadržovali, jak jen mohli včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

„Vítězem” je nepřekvapivě opět Volkswagen ID a všechny od něj odvozené modely včetně sta procent elektrických Škod. I jemu se přitom zametala cestička, jenže propady jsou tu tak velké, že je prostě nejde zastřít.

K výsledkům studií, anket a průzkumů všeho druhu lze často mít výhrady. Nejvíc je třeba brát s rezervou ankety, které mají skrze názor několika málo jedinců odrážet, jak smýšlí či koná celá společnost. Vždy navíc záleží na tom, jak jsou formulovány otázky. Pokud se lidí zeptáte, zda by byli ochotni uvažovat o elektromobilu, většina vám odpoví pozitivně. Znamená to však, že si jej skutečně koupí? To ani v nejmenším, ostatně jejich názor na ně může být aktuálně spíše negativní, ale to ještě neznamená, že o něm „odmítají uvažovat”.

Různé studie na tom bývají podobně, jak jsme naposledy viděli nedávno. Stačí proti tvrdým datům přidat sny a zbožná přání a rázem je možné všechno. Tak daleko nezachází americká společnost Recurrent, která se své studii už poněkolikáté zaměřila na dojezd elektromobilů v zimě. Nikoli však tím způsobem, že by shromáždila dvacítku nejprodávanějších vozů s bateriovým pohonem, dobila jejich pakety na 100 procent, a následně vyrazila na silnice, které by brázdila až do poslední kilowatthodiny. Místo toho došlo na analýzu dat 18 tisíc vozů členů této komunity, která byla shromážděna z palubních systémů.

Zde je třeba poznamenat, že elektromobily snad kromě Norska primárně kupují lidé, kteří je mohou nabíjet doma. Elektromobil tak mají připojený k síti až do odjezdu, mohou si tak předehřát kabinu na ideální teplotu, aniž by tím utrpěl dojezd. Pokud pak navíc urazí jen velmi málo kilometrů v časově velmi krátkém horizontu, venkovní chlad se víceméně na bateriích a jejich kapacitě nestihne dostatečně projevit.

Takto získaná data vám tedy řeknou, s jakým dojezdem mohou počítat ti „vyvolení“. Znamená to však, že jsou platí pro každého? To ani v nejmenším, už jen předehřátí kabiny bez stání na nabíječce vám může sebrat citelnou část kapacity baterie. Pokud pak musíte na jeden zátah urazit delší štreku, dochází již na zapojení termálního managementu baterií, který je udržuje při optimální teplotě. A to vám samozřejmě dále sníží množství dostupné energii. Stejně jako třeba delší doba, po kterou běží topení, které má v počasí, jaké panuje třeba dnes i v Česku, se zahřátím kabiny spoustu práce.

Recurrent ale vzal v potaz pouze teploty okolo nuly stupňů Celsia za výše zmíněných podmínek, což pořád není skutečná zima pohledem typického uživatele auta. Zjevně se tu nadržovalo, přesto tu máme citelné až dramatické propady dojezdu oproti ideálním podmínkám. Do první pětice se vešly hned čtyři vozy Tesly, u nichž lze v zimě počítat s 86 až 89 procenty udávaného dojezdu. Když přitom byla podobná analýza vydána v roce 2023, byl s Modelem S spojen dokonce 28procentní pokles. Za zlepšením má stát tepelné čerpadlo, kterou jsou nové Tesly vybaveny.

Právě ta ovšem víceméně prokazuje, že majitelé sledovaných aut mají k dispozici domácí dobíjení a mohou tedy svůj vůz předem předehřát. Tuto funkci přitom Recurrent uvádí jako jednu z klíčových, jak zamezit razantnímu poklesu dojezdu v zimě. Zároveň dodává, že pokud je to možné, měli by majitelé nechávat kapacitu svých aut na zhruba 70 až 80 procentech, díky čemuž bude energie na jejich vyhřívání skutečně pocházet z dobíječky a nikoli z baterií, což znovu prodlouží dojezd.

Že je přítomnost tepelného čerpadla důležitá, dokládá fakt, že jím bylo osazeno hned 11 z třinácti vozů, u nichž nedošlo na pád kapacity pod 80 procent. Pochlubit se jím pak sice mohou i Chevrolet Equinox a Cadillac Lyriq, ovšem koncern General Motors zjevně někde udělal chybu, neboť tyto vozy jsou v zimě pouze na 74 a 72 procentech své kapacity. Majitelé pak často zmiňují dokonce až 35procentní pokles dojezdu, a to dokonce i při optimálních podmínkách.

Hůř než tato dvojka pak skončily už jen Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E a Volkswagen ID.4, který je s poklesem o 36 procent na pouhých 63 procent poslední jako většinou. A skvěle na tom nejsou ani BMW iX a Nissan Ariya, které najdeme ve středu pole s pokles o 17 resp. 18 procent, tedy takřka o pětinu.

Suma sumárum zde tedy máme jen potvrzení již dříve vyřčeného. Tedy že elektromobilům v zimě klesá dojezd, přičemž míra tohoto poklesu závisí hlavně na tom, jaké podmínky máte k dispozici. A automobilky už to vlastně ani nezastírají, však se podívejte, co dnes zveřejňuje VW na svém vlastním webu. A skutečná realita právě vašeho používání těchto aut pořád může být horší.

Že elektromobilům v zimě klesá dojezd, je známo již delší dobu. Nová studie to pak jen potvrzuje, i když s daty v ní obsaženými mohou počítat pouze lidé dobíjející auta doma a jezdící za teplot okolo bodu mrazu. Grafika: Recurrent, tiskové materiály

Zdroj: Recurrent

Petr Prokopec

