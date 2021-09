Praktickou stylovku lidé v bazarech přehlíží, přitom umí být dobrou i výhodnou koupí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Spousta aut z jeho éry vypadá dávno přežitě, tomuto stroji ale zůstal styl i svěžest a boduje také praktičností. Přesto se pro něj do bazarů málokdo žene, i proto je k mání už od 55 tisíc korun.

Italským vozům jednu věc nelze upřít, a to nadčasovou krásu a eleganci. Díky tomu dokážou okouzlit i po letech, zatímco o konkurenci tou dobou již málokdo zavadí pohledem. Ostatně si vzpomeňte třeba šestou generaci Volkswagenu Golf, která přišla na trh v roce 2008. Vzhledem sice neurazí, ovšem nadchnout též nedokáže. Ano, zvládne pobrat zavazadla celé rodiny a v případě verzí GTI či R může zaujmout i dynamikou, emoce ale stejně nejitří - tehdejší R dokonce ani za jízdy.

Alfa Romeo Giuletta je v tomto ohledu pravým opakem německého hatchbacku, přitom je to pořád praktické, pětidvéřové rodinné auto. Není v tomto směru tak daleko jako Golf, na oltář stylu zamířila část prostoru pro cestující vzadu, a tak si vzrostlejší dospělí vzadu libovat nebudou. Zavazadelník o objemu 350 až 1 045 litrů svou kapacitou také neoslní, nicméně ani nezklame.

Vůz byl představen v roce 2010 a ve výrobě vydržel dlouhých deset let. Něco takového si italská automobilka mohla dovolit hlavně díky onomu designu, který dokázal oslovit tehdy, stejně jako nyní. Ostatně i při pohledu na rané exempláře nebudete mít pocit, že před vámi stojí již takřka poloviční veterán, nýbrž spíše nějaká moderna. A díky oválným tvarům skutečné stáří neprozrazují dokonce ani světla. Práci Lorenza Ramaciottiho tak lze pouze zatleskat.

Je nicméně třeba dodat, že jakkoliv je na vzhled při koupi nového vozu kladen nemalý důraz, Alfě Romeo Giulietta design k úspěchu nepomohl. Evropským vrcholem se stal rok 2011, kdy automobilka prodala 78 911 kusů, což na zástupce tehdy jasně nejžádanější třídy aut nebylo mnoho. Od té doby navíc registrace mířily nezadržitelně dolů. Loni pak činily pouhých 10 817 exemplářů, načež byla výroba raději ukončena. Dealeři ale evidentně museli mít na skladech velkézásoby, neboť jen za prvních sedm letošních měsíců bylo prodáno 2 572 aut.

Hvězdou showroomů se tak Giulietta nikdy nestala a není jí ani v případě autobazarů. Ozdobou nabídky být dokáže, má ale smysl o ni uvažovat? Zvláště když italská auta nejsou spojovaná pouze s pohledným zevnějškem, ale také s mizernou kvalitou a spolehlivostí? Kupodivu ano, jakkoliv je potřeba, abyste při výběru měli šťastnou ruku. Šance vozu na zadupání mýtů do prachu totiž zhatila sama automobilka, která nesmyslně natáhla servisní intervaly na 35 tisíc kilometrů, zatímco u dobového Volkswagenu Golf musíte k technikům po 15 tisících km.

S tímto krokem byl navíc svázán ještě jeden neduh, v případě benzinových motorů totiž Alfa používá jen necelé čtyři litry oleje. Jeho degradace je tak mnohem rychlejší než u konkurence, a pokud byl měněn právě až po oněch 35 000 km, je více než jisté, že s jednotkou budete mít problémy. U dieselů pak závisí hlavně na užívání, nicméně pokud převažují cesty na krátkou vzdálenost, pak by servisní interval měl tak jako u benzinových motorů spíše roční a po 15 000 km.

Ve zbytku lze mluvit spíše jen o drobnostech, které se navíc vážou spíše ke konkrétním exemplářům než k celé produkci. Suma sumárum je tak Giulietta spolehlivější, než byste čekali. Stejně jako většina moderních modelů značky je tedy Giulietta vozem pro individualisty, kterým ovšem není cizí racionální přístup k věci.

Vypadá to na zajímavou nabídku, kterou ceny kupodivu nehatí, právě naopak. Vzhledem k obecnému nezájmu startují nízko, zhruba na 55 tisících Kč. Spojován je s nimi ovšem nemalý nájezd a tedy značné riziko, že hlavně olej nebyl po celou dobu měněn tak, jak by měl. Pokud tak chcete mít větší jistotu, volte vozy vyrobené po roce 2014, kdy přišla modernizace, a s nájezdem pod 100 000 km. Na ně si připravte aspoň 185 000 Kč, to je ale vzhledem ke stáří a perspektivě takových vozů atraktivní cena.

Alfa Romeo Giulietta přišla na trh sice již v roce 2010, na rozdíl od takové německé konkurence ale dokáže okouzlit i nyní. Foto: Alfa Romeo



V případě zájmu nicméně sahejte po vozech vyrobených po roce 2014, kdy přišel facelift. Ten napravil řadu drobných problémů, servisní intervaly ale nezměnil neupravil. Pod kapotou vás tak i nadále mohou čekat nemilé překvapení. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec