Stylovější alternativa VW Golf skončila jako propadák, ojetá je dnes levnou cestou k zajímavému autu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Fakticky mu nic nechybí, dokáže zaujmout technikou, odolností i dynamikou. A na rozdíl od Golfu je to stylové auto, za kterým se lidé ohlédnou. Jako nové ho ale chtěl málokdo, a tak se třetí Scirocco dá levně koupit jako ojetina.

Když Volkswagen v roce 2006 potvrdil, že do nabídky vrací kultovní kupé Scirocco, musel být jásot fanoušků slyšet až na mezinárodní vesmírné stanici. O dvě léta později mohli zájemci začít brát showroomy útokem, ale nestalo se. I když automobilka v roce 2013 oslavila milion prodaných vozů tohoto jména, staral se o to hlavně úspěch dvou předchůdců. Jen v roce 2009 VW prodal alespoň 40 tisíc aut, pak už šel jeho odbyt do kopru. Nic na tom nezměnil ani pozdější facelift, prodeje klesly pod 10 tisíc aut za rok, a tak VW nakonec v roce 2017 výrobu tohoto modelu ukončil bez nástupce.

Na Scirocco tak dnes narazíte už jen v bazarech, kde lze nejlevněji pořídit druhou generaci z let 1981 až 1992. To může znít překvapivě, neboť šlo o prostornější vůz s lepší aerodynamikou i výkony. Nicméně o design se postaral tým Volkswagenu a nikoli Giorgetto Giugiaro z Italdesignu, který navrhl originál. Právě to hodnotu druhé generace nemalou měrou sráží. Ostatně méně žádaná byla již jako nová. Dnes vám na ni stačí méně než 50 tisíc korun, jakkoli v takové chvíli je třeba počítat s horším stavem i vyšším nájezdem.

Za originál ze 70. let nicméně můžete vysázet klidně i půl nebo v případě limitovaných edic i tři čtvrtě milionu korun. Ač přitom vzniklo přes půl milionu exemplářů, majitele svolného k prodeji budete muset úpěnlivě hledat. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdybyste nakonec skončili u nejnovějšího provedení. I v jeho případě se sice můžete dostat až někam k milionu korun, nejlevnější kousky startují na 100 tisících Kč. A za dvojnásobek máte opravdu slušný exemplář s nemalým výkonem a nízkým nájezdem.

Čeho se v takové chvíli musíte vyvarovat, to jsou vozy osazené dieselovým motorem. Nikoli pouze proto, že „naftožrout“ nejde zrovna dohromady se sportovně laděnou karoserií. Pravým důvodem je jeho vyšší hmotnost vůči benzinovým agregátům, která má negativní vliv na přední pneumatiky. Ty se sjíždí poměrně rychle, načež již po nějakých 25 tisících km můžete mít problémy s policií kontrolující požadovanou míru vzorku. Mimo to ovšem motor 2,0 TDI dojíždí rovněž na ucpané filtry pevných částic.

Problémy můžete zaznamenat také u benzinových aut, přičemž povětšinou jde o nepravidelný chod či slabý výkon. Za obojím stojí svíčky, měli byste je vyměnit ihned po pořízení, ať se již vám předchozí majitel řekl cokoli. Než ovšem podepíšete kupní smlouvu, zkontrolujte, že na volantu fungují veškerá tlačítka. Pokud je realitou opak, jde o chybu spojenou s airbagem. Zapotřebí je tedy jeho výměna, což pochopitelně není zrovna levná záležitost.

Prověřit je nicméně třeba interiér jako takový. Známým problémem je víko schránky před spolujezdcem, které buď pouze rachotí, nebo se již zcela uvolnilo a nejde dovřít. Scirocco je navíc pouze dvoudveřovým vozem, zkontrolovat tak musíte sklápění předních sedadel. A nezapomeňte se ani důkladně podívat dozadu, nejen kvůli řádění dětí, ale hlavně s ohledem na onen omezený přístup - jakákoliv nakládka větších předmětů se totiž mohla negativně projevit.

Naši kolegové z Německa v krátkosti vyzkoušeli kousek poprvé zaregistrovaný v březnu 2014, jenž do vínku dostal jedna-čtyřku naladěnou na 122 koní. To je vůbec nejnižší výkon, s jakým kdy Scirocco třetí generace bylo nabízeno, relativně sebevědomá cena 13 980 Eur (cca 327 tisíc korun) je tak vlastně překvapením. Ovšem jen do chvíle, než zjistíte, že devět let staré auto najelo pouze 13 600 kilometrů. Jde tak vlastně o dokonalý stroj času za malé peníze.

Jak jsme již zmínili, sourozenec Volkswagenu Golf, který se kromě vzhledu liší třeba sofistikovanější zadní nápravou, a tedy i lepšími jízdními vlastnostmi, se dá pořídit levněji i dráže. Vše závisí jen na vašich preferencích. Pokud zatoužíte po kousku s alespoň 200 koňmi pod kapotou a maximálně 100 tisíci kilometry na tachometru, připravte si čtvrt milionu korun. To je pořád velmi rozumná suma.

Scirocco již nějaký ten pátek nefiguruje v nabídce značky, skončil jako propadák. Na kouscích v prodeji je to znát, jsou vzhledem k možnostem vozu dosti levné. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.